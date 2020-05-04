Кирьос предложил Надалю провести совместный прямой эфир в «Инстаграме»

Австралийский теннисист Ник Кирьос предложил испанцу Рафаэлю Надалю провести прямой эфир в «Инстаграме».

На странице BBC Sports в «Инстаграме» был опубликован пост с подборкой самых интересных прямых эфиров, которые могли бы состояться. В список попали Надаль и Кирьос. В комментариях к публикации австралиец написал: «Рафа, давай проведём совместный лайв в «Инстаграме». Я не против».

Фото: https://www.instagram.com/bbcsport/

Между спортсменами сложились непростые отношения. Теннисисты не раз критически высказывались в адрес друг друга. Их матч во втором круге Уимблдона-2019 не обошёлся без скандала: Кирьос намеренно пробил мячом в Надаля. В этом году на Australian Open Кирьос пародировал традиционные ритуалы Надаля перед выполнением подачи. Несмотря на это, Кирьос заявлял, что с Надалем у него взаимное уважение.