Серена Уильямс — о Федерере: этот парень — гений

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс высоко оценила вклад в теннис швейцарcкого теннисиста Роджера Федерера.

«Он воплощение величия и высокого класса, он изменил теннис. Сейчас многие пытаются играть в его стиле, двигаться в его стиле, используют его технику. Этот парень – гений.

Я считаю его величайшим. Просто посмотрите на него – его невозможно не любить, как мне кажется. Игра у него просто потрясающая. Хотела бы я играть так, как он!» — приводит слова Уильямс сайт ATP.

Сегодня, 18 мая, Федерер проведёт первый матч в текущем сезоне на грунте, он встретится с испанцем Пабло Андухаром на домашнем турнире категории ATP-250 в Женеве, где посеян под первым номером.

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Стало известно время начала первого грунтового матча Федерера в этом сезоне