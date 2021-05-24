17-летняя Кори Гауфф: думаю, «Ролан Гаррос» пройдёт для меня хорошо

17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф отметила прогресс в своей игре на грунтовом покрытии в преддверии «Ролан Гаррос».
«Теперь грунт мне нравится. Раньше всё было наоборот, но сейчас ситуация изменилась. Грунт любит тебя сильнее остальных покрытий. Ты приходишь домой, принимаешь душ — и он повсюду. У меня на одежде ещё остался грунт с прошлой недели. Это единственное, что мне в нём не нравится сейчас. Но выступаю я и правда хорошо.
Перед «Ролан Гаррос» я отлично себя чувствую. Надеюсь, смогу и дальше прогрессировать. По-моему, я хорошо бью, хорошо двигаюсь, физическое состояние неплохое, настрой и эмоции — тоже. Думаю, «Ролан Гаррос» пройдёт для меня хорошо.
Париж был первым иностранным городом, в котором я побывала. Мне было лет 10, и я его сразу полюбила. Не знаю почему, но что-то меня в нём привлекает. Вообще Франция в целом стала для меня вторым домом, потому что я провожу много времени в академии Муратоглу», — приводит слова Гауфф сайт WTA.
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