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Александр Бублик снялся с турнира в Штутгарте

Александр Бублик снялся с турнира в Штутгарте
Виталий Весёлый
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Александр Бублик из Казахстана не сыграет на турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Об этом сообщается на странице Entry List Updates в «Твиттере».

Соревнования запланированы на период с 7 по 13 июня. Ранее сообщалось о снятии с турнира российского теннисиста Аслана Карацева, для которого соревнования в Штутгарте должны были стать первыми в текущем сезоне на травяном покрытии, и итальянца Лоренцо Сонего.

Напомним, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции, который сейчас продолжается, Бублик проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Даниил в настоящее время проводит матч четвёртого круга с представителем Чили Кристьяном Гаринын.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль. В 2020 году он со счётом 6:0, 6:2, 7:5 обыграл серба Новака Джоковича.

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