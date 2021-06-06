Александр Бублик снялся с турнира в Штутгарте

Александр Бублик из Казахстана не сыграет на турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Об этом сообщается на странице Entry List Updates в «Твиттере».



Соревнования запланированы на период с 7 по 13 июня. Ранее сообщалось о снятии с турнира российского теннисиста Аслана Карацева, для которого соревнования в Штутгарте должны были стать первыми в текущем сезоне на травяном покрытии, и итальянца Лоренцо Сонего.



Напомним, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции, который сейчас продолжается, Бублик проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Даниил в настоящее время проводит матч четвёртого круга с представителем Чили Кристьяном Гаринын.



Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль. В 2020 году он со счётом 6:0, 6:2, 7:5 обыграл серба Новака Джоковича.