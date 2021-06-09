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Александр Зверев — третий немец в Открытой эре, пробившийся в полуфинал «Ролан Гаррос»

Александр Зверев — третий немец в Открытой эре, пробившийся в полуфинал «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Шестая ракетка мира Александр Зверев стал третьим немецким теннисистом в Открытой эре (с апреля 1968 года), которому удалось пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос». В четвертьфинальном матче текущего розыгрыша титула Зверев (6) в трёх сетах обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокина со счётом 6:4, 6:1, 6:1.

Ранее лишь двум представителям Германии удавалось добиться подобного достижения. Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер выходил в полуфиналы «Ролан Гаррос» три раза – в 1987, 1989 и 1991 годах, однако ни разу не пробивался в решающую стадию турнира. Ещё один немец – Михаэль Штих – добирался до полуфинальной стадии в Париже в 1996 году. Отметим, что тогда Штих вышел в финал, где в борьбе за титул проиграл россиянину Евгению Кафельникову.

За право выйти в финал «Ролан Гаррос» Зверев сразится с греком Стефаносом Циципасом.

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