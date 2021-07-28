Определился соперник Карена Хачанова по 1/4 финала на ОИ

Французский теннисист Уго Умбер вышел в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира, где сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

В третьем круге Умбер оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу француза. Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.



Умбер 8 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету Циципаса 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейка из 8.



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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.