Даниил Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Джоном Иснером в полуфинале турнира в Торонто.

«Я сегодня отлично играл. Я думаю, что я почти не допустил невынужденных ошибок. На данный момент я действительно доволен своей игрой. Я всегда чувствую, что играю всё лучше и лучше, чем больше продолжается серия. Я действительно счастлив, что всё ещё участвую в турнире в Торонто, это главное», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В финале турнира Медведев встретится с американским теннисистом Райлли Опелкой, который в своём полуфинальном матче турнира обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса.

Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль, который ранее снялся с соревнований из-за травмы стопы.