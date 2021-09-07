Впервые в истории ни один игрок из США не вышел в 1/4 финала US Open в одиночном разряде

Американские теннисисты завершили выступление на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. Впервые в истории ни один представитель этой страны не добрался до четвертьфинала US Open, сообщает Yahoo Sports.
Вчера, 6 сентября, Райлли Опелка в 1/8 финала проиграл южноафриканцу Ллойджу Джорджу Харрису со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 1:6, 3:6. Дженсон Бруксби уступил сербу Новаку Джоковичу — 6:1, 3:6, 2:6, 2:6.
В женском одиночном разряде Шелби Роджерс взяла всего три гейма в противостоянии с британкой Эммой Радукану — 2:6, 1:6.
В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
В женском одиночном разряде в прошлом году титул завоевала японка Наоми Осака. В финале она одолела Викторию Азаренко из Беларуси — 1:6, 6:3, 6:3.
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