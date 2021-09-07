Опелка: в матчах с Медведевым шансов у меня не было. А над ним — следующий уровень

Американский теннисист Райлли Опелка, дошедший до 1/8 финала US Open, ответил на вопрос, стал ли он в этом сезоне ближе по уровню к топ-игрокам.

«В личных встречах в этом году Медведев меня побеждал. В Торонто в трёхсетовом формате шансов у меня не было, в пятисетовом формате на «Ролан Гаррос» — тоже. А над Медведевым идёт следующий уровень — Новак. Так что, нет, я пока ещё даже не близок», — приводит слова Опелки официальный сайт US Open.

В четвёртом круге US Open Райлли проиграл представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 1:6, 3:6. Сегодня, 7 сентября, Даниил Медведев в четвертьфинале сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Турнир завершится 12 сентября.

Новость по теме Впервые в истории ни один игрок из США не вышел в 1/4 финала US Open в одиночном разряде