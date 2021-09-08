Борис Беккер оценил игру Александра Зверева на Открытом чемпионате США — 2021

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер оценил игру соотечественника Александра Зверева на Открытом чемпионате США — 2021.

«То, что сейчас делает Саша, просто экстраординарно. Он выиграл 15 матчей подряд и за всё время проиграл всего лишь три сета, это значит, что он не позволяет себе быть слабым. Думаю, сейчас он находится в лучшей форме в своей жизни. Подача — сильнейшее оружие Саши», — приводит слова Беккера Eurosport.uk.

Сегодня, 8 сентября, Зверев поборется за выход в полуфинал US Open — 2021 с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом. По ходу турнира Александр проиграл лишь один сет. В текущем сезоне 24-летний Зверев завоевал золотую медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония), выиграл два турнира серии «Мастерс» — в Мадриде (Испания) и Цинциннати (США), а также турнир ATP-500 в Акапулько (Мексика).