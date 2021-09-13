Новака Джоковича оштрафовали на $ 5000 за неспортивное поведение

Сербского теннисиста Новака Джоковича оштрафовали на $ 5000.

«Новак Джокович оштрафован на $ 5000 за «неспортивное поведение» во время финала Открытого чемпионата США», — сообщил в своём «твиттере» журналист Михал Самульски.

В комментариях подписчики стали выдвигать версии причины штрафа. Любители тенниса считают, что серба оштрафовали за то, что он разбил ракетку о корт. Другие предполагают, что Джоковича наказали за то, что он напугал девочку-болбоя замахом ракетки.

В поединке за титул Даниил Медведев обыграл двадцатикратного чемпиона турниров «Большого шлема» со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Джокович в 2021 году выиграл три мэйджора из четырёх. Медведев стал первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США после Марии Шараповой в 2006 году.

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