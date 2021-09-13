Борис Беккер: я убеждён, что Медведев выиграет ещё больше турниров «Большого шлема»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США.
«Даниил Медведев заслужил победу в финале, а также и на турнире. Он был лучшим игроком за эти две недели и проиграл всего один сет на пути к своему первому «Большому шлему». Я убеждён, что Даниил выиграет ещё больше турниров «Большого шлема». Для меня он самый подготовленный игрок из молодого поколения. Он знает, как выигрывать матчи, он знает, как готовиться к большим матчам. Он не нервничает. Он на шаг впереди Стефаноса Циципаса или Александра Зверева», — приводит слова Беккера Тennis Нead.
В финале US Open Медведев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
- 13 сентября 2021
-
10:19
-
10:11
-
09:46
-
09:40
-
09:37
-
09:20
-
09:08
-
09:00
-
09:00
-
08:49
-
08:44
-
08:37
-
08:28
-
08:23
-
08:21
-
08:13
-
08:04
-
07:53
-
07:50
-
07:45
-
06:31
-
05:32
-
04:10
-
03:54
-
03:31
-
03:16
-
02:59
-
02:57
-
02:52
-
02:50
-
02:42
-
02:41
-
02:29
-
02:28
-
02:18