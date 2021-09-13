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Борис Беккер: я убеждён, что Медведев выиграет ещё больше турниров «Большого шлема»

Борис Беккер: я убеждён, что Медведев выиграет ещё больше турниров «Большого шлема»
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США.

«Даниил Медведев заслужил победу в финале, а также и на турнире. Он был лучшим игроком за эти две недели и проиграл всего один сет на пути к своему первому «Большому шлему». Я убеждён, что Даниил выиграет ещё больше турниров «Большого шлема». Для меня он самый подготовленный игрок из молодого поколения. Он знает, как выигрывать матчи, он знает, как готовиться к большим матчам. Он не нервничает. Он на шаг впереди Стефаноса Циципаса или Александра Зверева», — приводит слова Беккера Тennis Нead.

В финале US Open Медведев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

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