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В Федерации тенниса России назвали фантастической победу Медведева в финале US Open

В Федерации тенниса России назвали фантастической победу Медведева в финале US Open
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о победе Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.

«Медведев в финальной встрече с Джоковичем сыграл фантастически. Даниил показал лучший теннис в своей жизни: близкий к идеальному. Конечно, то, что матч закончится в трёх сетах, наверное, не мог ожидать никто. Очевидно, что на Новаке лежал огромный груз ответственности: серб зажал сам себя. Коля Давыденко, комментировавший встречу, верно заметил: Джокович изменил обычный стиль игры на задней линии. Хотя Новак один из сильнейших, если не сильнейший в этом компоненте. Он поменял тактику: постоянно стал выбегать к сетке. Было очевидно, что либо серб некомфортно себя чувствует, либо он понимал внутри себя, что Даниил его переигрывает.

Для Джоковича это был не его день. Наверное, сравнить подобное можно лишь с последними днями Джоковича на Олимпиаде в Токио. Но надо отметить, что серб сыграл так, потому что понимал силу Медведева. Даниил не дал Новаку никаких шансов, а серб как раз тот игрок, что если даёшь малейший шанс, то соперника он будет дожимать до конца. Даня начал нервничать лишь на матчболах, когда отрыв был достаточно большой. Хотя даже в тот момент было несколько волнительно: мы прекрасно знаем силу Джоковича и то, как он умеет отыгрываться.

Что касается поведения публики, Нью-Йорк — это Нью-Йорк. Да, это несколько отличается от привычной культуры теннисного матча, но там гигантской стадион… Не думаю, что на этом нужно заострять внимание», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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