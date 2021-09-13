Отец Медведева: матч не смотрел, лежал с закрытыми глазами и считал про себя до 600

Отец Даниила Медведева Сергей поделился эмоциями, которые он испытывал после победы сына на Открытом чемпионате США.
«Спасибо за поздравления и поддержку! Вы помните и знаете, как это трудно — сделать из своего сына сына всей России. Эти две недели был будто где-то далеко, как в командировке. Умные часы много дней показывали мерцательную аритмию на ЭКГ.
Вчера вечером был удивительно спокоен. Матч не смотрел. Во время матча лежал с закрытыми глазами и считал про себя до 600. И так снова и снова. Пока не вошла жена и не сказала — давай целоваться.
Ночь почти не спал. А сейчас утром опять чувствую аритмию. Сегодня у меня в 13:30 кардиолог. Вот так приходят успех и победы к родителям чемпиона», — приводит слова Сергея Медведева «Спорт-экспресс».
- 13 сентября 2021
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