В честь Радукану назвали пингвина в лондонском аквариуме

Лондонский аквариум дал имена двум самкам пингвина, родившимся в мае этого года, сообщает Londonnewsonline.co.uk.



Одного птенца назвали в честь чемпионки Открытого чемпионата США британки Эммы Радукану. Другую самку назвали в честь профессора Сары Гилберт, которая является соавтором разработки Оксфордской вакцины от коронавируса. На Уимблдоне Гилберт устроили минутную овацию на Центральном корте.

Генеральный директор аквариума Кэтрин Притчард сказала: «Теперь, когда пол птенцов пингвинов установлен, мы хотели бы назвать наших новых самок в честь двух выдающихся женщин и двух самых высоких достижений за последние 18 месяцев. Недавняя победа Эммы Радукану на Открытом чемпионате США стала огромным успехом для британского спорта. Профессор Сара Гилберт сыграла огромную роль в борьбе с пандемией, и поэтому мы сочли уместным отдать дань уважения их успехам, назвав наших птенцов пингвинов в их честь.



Пингвины Генту — последние птенцы, которых удалось успешно вывести, отчасти благодаря сильной европейской совместной программе по сохранению, в которой участвует лондонский аквариум. Они родом с Антарктического полуострова, который находится под большой угрозой из-за изменения климата, загрязнения и негативных последствий человеческой деятельности».