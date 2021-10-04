Никола Пилич: успех Джоковича причинил Западу боль

Тренер Никола Пилич, у которого Новак Джокович занимался с 12-летнего возраста в течение четырёх лет, поделился мнением об успехе серба.

«Думаю, что его успех причинил Западу боль. По их пониманию вещей уровня, которого достиг Джокович, должен был достичь кто-то с Запада. А тут вдруг приходит парень из маленькой страны, чтобы доминировать в мире тенниса. Если бы Роджер Федерер сделал то, что сделал Джокович на Открытом чемпионате США 2020 года, его бы не дисквалифицировали. Для Запада проблема то, что Джокович является лучшим.

Джокович просто феноменален, он много работал, не идя коротким путём. Я помню, что сербские журналисты окружили меня в 2019 году, пытаясь заставить сказать, что Новак лучший. Я не хотел этого говорить, пока он не выиграл Уимблдон в этом году. В тот день, когда он это сделал, я тщательно изучил цифры. У Новака столько же титулов «Большого шлема», сколько у Надаля и Федерера, он ведёт в личных встречах у обоих, и он может провести 350 недель на вершине рейтинга. Джокович — единственный игрок, выигравший каждый турнир «Большого шлема» по крайней мере дважды, и в какой–то момент у него было почти 17 000 очков в рейтинге. В тот момент он набрал больше очков, чем Маррей, Надаль и Федерер вместе взятые. Так что я не пристрастен в этом вопросе, Новак — лучший игрок всех времён.

Кроме того, Джокович должен получать больше уважения за свою гуманитарную деятельность. Он никогда в жизни не был в Бергамо, но пожертвовал им € 1 млн. Он отремонтировал или построил 437 детских садов. Он вложил € 8-9 млн в гуманитарную деятельность», — приводит слова Пилича Тennis Мajors.