Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Журналист — о Джоковиче: в Сербии Новака любят. Остальной мир его терпеть не может

Журналист — о Джоковиче: в Сербии Новака любят. Остальной мир его терпеть не может
Комментарии

Сербский журналист Андрий Иванджи заявил о предвзятости теннисной общественности к личности 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Сербы любят Джоковича. Остальной мир его терпеть не может. По крайней мере, такое представление сложилось у жителей Сербии. Потому что где бы ни играл Новак Джокович и кто бы ни был его соперником, публика всегда против него, постоянно освистывает его. В связи с этим национальное коллективное сознание заключает: все против Сербии. Миру не нравится наше «ноле», потому что мир, то есть Запад, не любит Сербию», — написал Иванджи для MDR.

Ранее дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони Надаль попытался объяснить, почему Джоковича фанаты любят меньше, чем Роджера Федерера или Надаля.

Новость по теме
Тони Надаль объяснил, почему из «Большой тройки» фанаты любят Джоковича меньше всех
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021