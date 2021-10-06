Журналист — о Джоковиче: в Сербии Новака любят. Остальной мир его терпеть не может
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Сербский журналист Андрий Иванджи заявил о предвзятости теннисной общественности к личности 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.
«Сербы любят Джоковича. Остальной мир его терпеть не может. По крайней мере, такое представление сложилось у жителей Сербии. Потому что где бы ни играл Новак Джокович и кто бы ни был его соперником, публика всегда против него, постоянно освистывает его. В связи с этим национальное коллективное сознание заключает: все против Сербии. Миру не нравится наше «ноле», потому что мир, то есть Запад, не любит Сербию», — написал Иванджи для MDR.
Ранее дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони Надаль попытался объяснить, почему Джоковича фанаты любят меньше, чем Роджера Федерера или Надаля.
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