Даниил Медведев: многие порывались заплатить за меня в ресторане
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что его популярность заметно возросла, после того как он победил лидера мирового рейтинга Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США 2021 года. Медведев победил Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
«Все говорят обо мне в СМИ, пишут в газетах. В России, конечно, тоже. Некоторые пишут мне, мол, давно не виделись.
Многие порывались заплатить за меня в ресторане. Иногда я старался отказаться. Не понимаю, зачем принимать это от людей, которых я не знаю. Это забавно, но всё равно странно», — приводит слова Даниила Медведева France 24.
Ранее нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба прокомментировал победу Медведева в финале US Open.
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