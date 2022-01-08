«Мы поддерживаем тебя, чемпион». Тренер отреагировал на ситуацию Джоковича

Мариан Вайда, многолетний тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, написал пост в своём «инстаграме» в поддержку теннисиста.



«Только законы и человеческий мозг ограничены, но свободная человеческая душа и ее проявление свободы, единства и любви безграничны. Мы поддерживаем тебя, чемпион», — написал Вайда.

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.



Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак выигрывал данный турнир девять раз, в том числе в прошлом году.

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