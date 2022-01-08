«Мы поддерживаем тебя, чемпион». Тренер отреагировал на ситуацию Джоковича

Мариан Вайда, многолетний тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, написал пост в своём «инстаграме» в поддержку теннисиста.
«Только законы и человеческий мозг ограничены, но свободная человеческая душа и ее проявление свободы, единства и любви безграничны. Мы поддерживаем тебя, чемпион», — написал Вайда.
Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.
Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак выигрывал данный турнир девять раз, в том числе в прошлом году.
- 8 января 2022
-
06:26
-
05:44
-
04:06
-
00:46
-
00:38
- 7 января 2022
-
23:57
-
23:41
-
22:43
-
21:59
-
21:35
-
20:58
-
16:49
-
16:36
-
16:15
-
16:14
-
16:00
-
14:24
-
14:07
-
13:52
-
13:17
-
12:49
-
12:44
-
12:28
-
11:50
-
11:49
-
11:42
-
10:29
-
10:10
-
09:59
-
09:49
-
09:42
-
09:22
-
09:18
-
09:04
-
08:58