Касаткина заявила, что РФ лишила её мечты, скандальная победа «Ростова». Главное к утру

Российская теннисистка Дарья Касаткина предположила, что больше никогда не сыграет под флагом РФ, «Ростов» обыграл «Торпедо» в матче с тремя пенальти, Арсеном Захаряном интересуются «Реал» и «Барселона». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».