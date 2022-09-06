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Касаткина заявила, что РФ лишила её мечты, скандальная победа «Ростова». Главное к утру

Касаткина заявила, что РФ лишила её мечты, скандальная победа «Ростова». Главное к утру
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Российская теннисистка Дарья Касаткина предположила, что больше никогда не сыграет под флагом РФ, «Ростов» обыграл «Торпедо» в матче с тремя пенальти, Арсеном Захаряном интересуются «Реал» и «Барселона». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Касаткина: думаю, уже не сыграю под российским флагом. Моя же страна отобрала у меня мечту.
  2. «Ростов» вырвал победу в матче с «Торпедо» благодаря голу с пенальти на 99-й минуте.
  3. Арсеном Захаряном интересуются «Барселона» и «Реал».
  4. Надаль проиграл Тиафо и завершил участие в US Open.
  5. Сборная Норвегии отстранила Норманна за решение остаться в России.
  6. Азаренко проиграла Плишковой и не смогла выйти в четвертьфинал US Open.
  7. Мбаппе прокомментировал информацию о попытке Погба проклясть его.
  8. В «Ростове» прокомментировали ситуацию с тройным пробитием пенальти в матче с «Торпедо».
  9. Нападающий Илья Шкурин приостановил контракт с ЦСКА.
  10. Дарья Касаткина: я согласна с баном национальных команд России.
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