Касаткина заявила, что РФ лишила её мечты, скандальная победа «Ростова». Главное к утру
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Российская теннисистка Дарья Касаткина предположила, что больше никогда не сыграет под флагом РФ, «Ростов» обыграл «Торпедо» в матче с тремя пенальти, Арсеном Захаряном интересуются «Реал» и «Барселона». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Касаткина: думаю, уже не сыграю под российским флагом. Моя же страна отобрала у меня мечту.
- «Ростов» вырвал победу в матче с «Торпедо» благодаря голу с пенальти на 99-й минуте.
- Арсеном Захаряном интересуются «Барселона» и «Реал».
- Надаль проиграл Тиафо и завершил участие в US Open.
- Сборная Норвегии отстранила Норманна за решение остаться в России.
- Азаренко проиграла Плишковой и не смогла выйти в четвертьфинал US Open.
- Мбаппе прокомментировал информацию о попытке Погба проклясть его.
- В «Ростове» прокомментировали ситуацию с тройным пробитием пенальти в матче с «Торпедо».
- Нападающий Илья Шкурин приостановил контракт с ЦСКА.
- Дарья Касаткина: я согласна с баном национальных команд России.
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