Победа Рублёва над Тимом, важный гол Дмитрия Орлова. Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал первую победу на старте Australian Open, «Вашингтон Кэпиталз» одолел «Нью-Йорк Айлендерс» благодаря голу Дмитрия Орлова в овертайме, организаторы Australian Open запретили приносить на трибуны российские и белорусские флаги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Андрей Рублёв обыграл Доминика Тима и вышел во 2-й круг Australian Open.
2. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в овертайме, отыгравшись с 0:3. Победный гол у Орлова.
3. Организаторы Australian Open запретили приносить на трибуны флаги России и Беларуси.
4. Никита Кучеров вошёл в число трёх звёзд недели в НХЛ.
5. Екатерина Александрова с разгромной победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии.
6. МБА в овертайме обыграла «Зенит» в Единой лиге ВТБ.
7. «Ак Барс» сломил сопротивление «Адмирала», отыгравшись на предпоследней минуте.
8. Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтёр».
9. Павлюченкова разгромно проиграла Джорджи в первом круге Australian Open.
10. Генрих Мхитарян попал в скандал, связанный с Нагорным Карабахом.
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