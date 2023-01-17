Победа Рублёва над Тимом, важный гол Дмитрия Орлова. Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал первую победу на старте Australian Open, «Вашингтон Кэпиталз» одолел «Нью-Йорк Айлендерс» благодаря голу Дмитрия Орлова в овертайме, организаторы Australian Open запретили приносить на трибуны российские и белорусские флаги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Андрей Рублёв обыграл Доминика Тима и вышел во 2-й круг Australian Open.

2. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в овертайме, отыгравшись с 0:3. Победный гол у Орлова.

3. Организаторы Australian Open запретили приносить на трибуны флаги России и Беларуси.

4. Никита Кучеров вошёл в число трёх звёзд недели в НХЛ.

5. Екатерина Александрова с разгромной победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии.

6. МБА в овертайме обыграла «Зенит» в Единой лиге ВТБ.

7. «Ак Барс» сломил сопротивление «Адмирала», отыгравшись на предпоследней минуте.

8. Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтёр».

9. Павлюченкова разгромно проиграла Джорджи в первом круге Australian Open.

10. Генрих Мхитарян попал в скандал, связанный с Нагорным Карабахом.