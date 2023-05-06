Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Карацев не смог выйти в финал Мадрида, задержан обвиняемый по делу Шведа. Главное к утру

Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в финал турнира серии «Мастерс» в Мадриде, уступив представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу, главный подозреваемый по делу о нападении на разыгрывающего московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Международном аэропорту «Жуковский», «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:1 и удвоила преимущество в серии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Карацев не сумел выйти в финал «Мастерса» в Мадриде, уступив Штруффу.

2. Главный обвиняемый по делу Шведа был задержан в аэропорту, он пытался покинуть страну.

3. «Каролина» разгромила «Нью-Джерси» и упрочила преимущество в серии.

4. 47 очков Букера помогли «Финиксу» сократить отставание в серии с «Денвером».

5. «Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ.

6. «Бостон» обыграл «Филадельфию», несмотря на 30 очков Эмбиида.

7. «Ференцварош» Черчесова второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии.

8. Бывший бобслеист сборной России Зайцев скончался на 32-м году жизни из-за лейкоза.

9. Свитера Овечкина возглавили список продаж в регулярном чемпионате НХЛ.

10. Карраскаль – лучший дриблёр в мире среди игроков старше 23 лет по версии CIES.