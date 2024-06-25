Карен Хачанов и Новак Джокович поприветствовали друг друга на тренировке перед Уимблдоном

Российский теннисист Карен Хачанов поделился в своих социальных сетях тёплым фото с экс первой ракеткой мира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем, где они улыбаются и жмут друг другу руки.

«Рад видеть тебя снова», — написал Хачанов на фотографии.

Фото: Из личного архива Карена Хачанова

Напомним, главный травяной турнир в теннисе — Уимблдон — стартует уже 1 июля. Сейчас теннисисты, которые выступят на турнире, начинают прибывать на место тренировок. С 25 июня начался квалификационный раунд, который окончательно определит основную сетку турнира в этом году.

Действующим чемпионом Уимблдона является 21-летний испанец Карлос Алькарас. В прошлом финале он обыграл Джоковича. Ранее Алькарас уже записал в свой список достижений этого сезона титул «Ролан Гаррос» — 2024.