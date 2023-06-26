Скандал в Польше и борьба Болгарии Константинова за выживание. Итоги недели в Лиге наций

На предварительном этапе Лига наций 16 сборных в течение трёх недель играют 12 матчей. Сильнейшие выйдут в «Финал восьми», который с 19 по 23 июля пройдёт в польском Гданьске. Позади восемь туров: Япония идёт без поражений, США с одним – за ней, тройку закрывает Бразилия, которая вытолкнула Словению. В подвале таблицы – Китай, Болгария и Германия.

Таблица Лиги наций

Неуязвимая Япония

Если бы звания MVP раздавали сейчас, то Японии забрала бы их все. Почти на каждой позиции игроки сборной в топ-3 – и не один. Нападение итальянского чемпионата – Юки Исикава и Ран Такахаси – делает игру команды на передней линии. За счёт их действий волейболисты выиграли у Ирана (3:0), Сербии (3:1), Болгарии (3:0) и Франции (3:1), а теперь во французском Орлеане оказались сильнее Канады (3:1), Кубы (3:0), Бразилии (3:2) и Аргентины (3:2). Япония забрала восемь матчей из восьми. И без своего звёздного диагонального Юдзи Нисиды.

Эта двойка – в топ-3 по результативности в этом розыгрыше с почти идентичными цифрами: 142 против 137 очков, где 12 против 8 – на подаче и 6 против 7 – на блоке. Плюсом к удачным действиям бомбардиров – связка: Масахиро Секита второй на позиции. Он организовал 146 удачных атак (в 499 попытках) при одной ошибке, на уровне и защита: Томохиро Ямамото сделал 75 удачных действий. Помогает ему и Юки Исикава: доигровщик – лучший принимающий лиги.

Мужская сборная Японии Фото: volleyballworld.com

На второе место в турнире вышли американцы, которые в Нидерландах поочередно обыграли Сербию (3:1), Китай (3:0), Иран (3:0) и Польшу (3:0). Яркой атакой там руководит Майка Кристенсон – связующий казанского «Зенита» в топ-3. Он одинаково загружает все скамейку американцев: Мэттью Андерсон, Тори Дефалко, Аарон Расселл равномерно набирают до 20 очков. Причем коуч Джон Спироу варьирует нападение: Джейк Хейнс подменяет Мэттью в диагонали, Томас Ешке – Расселла в доигровке, Тэйлор Аверилл – Дэвида Смита на блоке. С командами-андердогами – например, Китаем – хватает и этого. Тем более на второй неделе из прямых конкурентов были лишь поляки. Но и их США разобрали.

Бразилия рвётся в топы, Польша страдает от скандалов

Перед заполненными трибунами в Орлеане Бразилия разочаровала домашних болельщиков – победа над Францией в четырех сетах завершила вторую неделю, а вместе с тем – подкинула Бразилию на третье место (6-2).

В итоговом матче недели Алан Соуза принес команде 24 очка, реализовав 59% атак. Нападающий Рикардо Лукарелли также сыграл ключевую роль: набрал 15 очков. Оба, кстати, в десятке результативных игроков турнира: если Лукарелли набрал 133 очка, где 8 – блоком, 11 –на подаче, то Соуза – 127: 5 – на блоке, 6 – на подаче.

Такой результативностью точно не могут отметиться звезды Польши, которые вернулись на вторую неделю: Бартош Беднож, Бартош Курек и Вильфредо Леон. Но общественность остаётся недовольна главной их звездой. Бывший диагональный сборной Збигнев Бартман негативно высказался об игре Леона.

«Не знаю, обратили ли вы все внимание на то, что он единственный не пел наш гимн. Конечно, кубинский гимн спел бы, а польский не поёт. Это показывает, почему я не согласен с тем, что Леон играет за сборную Польши. Очень много точечных блоков немцев на Леоне, много ошибок в игре».

Вильфредо Леон Фото: volleyballworld.com

Заявление экс-игрока вызвало большой резонанс в волейбольной среде. В социальных сетях на него обрушилась волна хейта, его даже обвинили в расизме.

«Понимаю, что отрывок из заявления о гимне в студии после игры мог показаться неуместным. Ни в коем случае моим намерением не было оскорбить, обидеть, причинить боль Вильфредо Леону или его близким. Если это произошло, то прошу прощения», – написал Бартман на личной странице в социальных сетях.

Ещё ни разу в этой Лиге наций поляки не побеждала всухую. В Нагое самым простым испытанием для бело-красных оказалась первая битва с Францией (3:1). Затем мучительные пять сетов с аутсайдерами — Ираном, Болгарией, Германией, Нидерландами — и поражение от Сербии (0:3). А В Роттердаме они также начали с двух побед – над Германией и Нидерландами (по 3:2). Затем всухую проиграли США (0:3) и взяли реванш за проигранный финал чемпионата мира у Италии – 3:1. Возможно, на полуотпускное настроение влияет тот факт, что независимо от результата Лиги наций поляки все равно сыграют в финале как хозяева.

Возвращение Нгапета, подопечные Саммельвуо и антирекорд Константинова

Действующие олимпийские чемпионы и победители Лига наций по-прежнему не дотягивает до финальной топ-8, занимая 10-е место. Они отдали матчи Аргентине и Бразилии — 1:3, но забрали своё с Канадой (3:1) и Кубой (3:0). Возможному камбэку «трёхцветных», скорее всего, поспособствует возвращение лидера Эрвена Нгапета. По сообщению L`Equipe, тот прибудет в расположение сборной как раз на старте третьей недели в Анахайме (США), где нужно будет показать почти идеальный волейбол. Против них — Иран, Сербия, США и Германия. 32-летний француз отошёл от дел сборной не из-за травмы, а, скорее, чтобы наладить менталку: новоиспечённый главный тренер Андреа Джани уверял, что Эрвену надо было просто «прочистить голову от волейбола».

Эрвен Нгапет Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Серия поражений немецких волейболистов в Лиге наций продолжается. Причём они проваливают и битвы с прямыми конкурентами. Команда Михала Винярски полностью отдала неделю в Роттердаме: проиграли Ирану, Китаю, Сербии, а также Польше. Всего у них семь поражений в восьми матчах. Удалось отобрать очки только у Канады (3:1) Немецкая команда проведёт третью неделю матчами с Болгарией, Аргентиной, Кубой и Францией. И, кажется, шансов вылезти из подвала турнирной таблицы немного.

Сборная Канады Фото: volleyballworld.com

«Кленовые листья» заполучили элитного тренера, который недавно забрал Лигу чемпионов с польской «Заксой». Но главные звёзды – доигровщики Николас Хоаг и Стивен Маар – не выполняют того объёма в атаке, который необходим, а рвущий всех на предсезонке диагональный Райан Склейтер практически не выходит на площадку.

Проблемы с составом и у тренера новосибирского «Локо» Пламена Константинова – на посту болгарской сборной он может запомниться новым антирекордом. Команда после двух недель пока взяла лишь матч. В прошлогодней Лиге наций таких было два. Она максимально неудачно провела этап в Орлеане, проиграв все четыре матча. В том числе прямым конкурентам – Канаде (1:3) и Кубе (2:3). Во встрече с кубинцами команда Пламена Константинова вела 14:11 на тай-брейке, но не смогла дожать соперника.

С одной победой в восьми матчах болгары занимают предпоследнее место в турнирной таблице. В Анахайме команде предстоит сыграть с Германией, Ираном и Сербией. В случае столь же неудачного выступления болгарам придётся бороться за Лигу наций уже в Кубке претендентов.

Главная проблема болгар в отсутствии стабильного диагонального. Вечным на этой позиции всегда был Цветан Соколов. Его ждут на сборы перед чемпионатом Европы, ведь конфликт с Константиновым вроде бы улажен. «Произошло недопонимание из-за недостаточного общения между ними. Сейчас всё прояснилось. Цветан и Пламен встретились и во всём разобрались», – сказал президент болгарской федерации волейбола Любомир Ганев.

Матчи третьей игровой недели пройдут с 4 по 9 июля в США и на Филиппинах после недельного отдыха.