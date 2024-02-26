Пять россиянок в борьбе за еврокубки, а в Суперлиге новое топ-3! Главное из мира волейбола

Регулярный чемпионат Суперлиги на финишной прямой, в мире же идут заключительные стадии еврокубков – Лиги чемпионов, Кубка ЕКВ, Кубка Вызова, где блистают и россиянки.

Вспоминаем главные события из мира волейбола за неделю.

«Белогорье» — в топ-3, «Динамо» провалилось в Кемерове

До финала регулярного чемпионата России пять туров, а тройку призёров штормит: кроме казанского «Зенита», который если и играет блекло, то свои очки забирает. А вот «Локомотив», когда-то умудрившийся растерять преимущество в таблице, теперь едва держится на второй строчке. Сначала железнодорожники оступились в гостях у «Шахтёра» (0:3), затем не устояли перед «Белогорьем» (2:3), но прервали серию из февральских поражений матчем с АСК (3:0).

Из топ-3 вывалилось «Динамо»: после 25 тура белгородцы опережают их по количеству побед (18 – у «Белогорья» против 17 – у москвичей). Очки подопечные Константина Брянского неожиданно потеряли в Кемерове.

Ведь некогда грозный «Кузбасс» магию пятисетовых камбэков растерял. Либо за последними невнятными результатами кемеровчан стояло желание игроков сместить экс-главного тренера Алексея Бабешина. Но после отставки четыре победы в пяти матчах – и главная сенсация (3:0) на домашней арене с «Динамо». «Мы сыграли как команда», – сказал главный тренер Сергей Троцкий. Командой они, кстати, зачехлили гостей на сетке безумные 17 раз за три сета, пять блоков на счету Аспаруха Аспарухова. Диагональный стал самым результативным игроком матча с 14 очками.

«Мы сыграли очень грязно, в первую очередь в ключевых моментах допускали огромное количество брака именно в атаке, и, конечно, это делало большую разницу. Мы позволяли сопернику реализовывать себя, поддерживали их своими ошибками, коих было большое количество, к сожалению, это и дало определенный минус в концовках в первом сете, также во втором. Третий вы видели, мы в одной расстановке попадаем, совершаем несколько ошибок и делаем разницу», – сказал главный тренер ВК «Динамо» Константин Брянский.

Вытолкнуть «Динамо» из топ-3 впервые за долгое время удалось «Белогорью». Парни Александра Волкова не проигрывают уже 10 матчей подряд – с 16-го тура они били и «Зенит» (причём – оба), и «Динамо», и «Локомотив». А многие победы удавались на морально-волевых – в пяти сетах и с 0:2 по партиям. Теперь после очередной такой победы над «Динамо ЛО» (3:2) от второго места их отделяет пять очков.

Лидеры регулярки – Казань и Новосибирск – прошли своих соперников с нулём, а питерцы вновь отсрочили попадание в топ-5 Суперлиги, проиграв «Факелу» (1:3).

Казань преследуют Москву

Тройка лидеров после 22-го тура при своих, но завершающий матч этого розыгрыша «Локомотиву» и краснодарскому «Динамо» предстоит сыграть только в среду, 28 февраля.

Но навряд ли за четыре тура до конца регулярки результаты Калининграда серьёзно на что-то повлияют – они должны завершить сезон в топ-4. Или ждать осечки идущей третьей «Ленинградки». Петербурженки уже упустили второе место в таблице, пропустив вперёд «Динамо-Ак Барс». Но после трёх неудач подряд команда Александра Кашина наконец взяла матч на выезде с «Динамо-Метар» (3:1).

«Динамо-Ак Барс» продолжает не замечать соперниц: их фантастическая серия насчитывает уже 11 побед. В последний раз казанцы уступали «Тулице» ещё в прошлом году, а после крушили «Динамо» и «Локомотив». Матч 23-го тура с «Ленинградкой» может стать определяющим в борьбе за топ-3. Пока же у девушек из Казани на одно поражение больше по сравнению с московским «Динамо» – таких у москвичек два. Подопечные Константина Ушакова держат запас +4, переиграв в непростом матче 22-го тура «Енисей» (3:1).

Наши в мире и в Европе

Лига чемпионов, первая игра 1/4 финала (ответные игры – 28 февраля)

«Альянс Воллей» – «Фенербахче» – 3:2

20 февраля прошёл первый четвертьфинальный матч женской Лиги чемпионов между турецким «Фенербахче» и немецким «Штутгартом». Волейболистки «Альянс Воллей» неожиданно одолели турецкую команду на домашней площадке. Встреча закончилась со счётом 3:2 (22:25, 26:24, 19:25, 25:20, 15:10). Самым результативным игроком матча стала доигровщица «Фенербахче» Арина Федоровцева. У россиянки 31 очко (56% реализации при восьми ошибках): 26 — в атаке, одно — на блоке и четыре — на подаче. Но и этого не хватило гостям для победы. Причём команда Федоровцевой была лучше во всех компонентах: 8:7 — по эйсам, 13:26 – по собственным ошибкам, 69:58 – по забитым мячам.

Арина Федоровцева, «Фенербахче» Фото: Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images

Уже на внутренней арене в матче 20-го тура регулярки Федоровцева подала пять эйсов, а Ирина Фетисова поставила пять результативных блоков. С такой статистикой волейболистки «Фенербахче» завершили матч с «Сарыером» победой 3:0 и укрепили лидерство в чемпионате. Арина стала самой результативной в составе с 12 очками при 58% реализации.

«Экзачибаши» – «Скандиччи» – 3:2

Там же за путёвку в 1/2 финала бьётся ещё одна россиянка. Ирина Воронкова с турецким «Экзачибаши» уступила в первом матче ЛЧ итальянскому «Скандиччи» с бывшей россиянкой Екатериной Антроповой – 2:3 (25:23, 21:25, 26:24, 17:25, 10:15). Екатерина Антропова стала лучшей среди итальянок, на её счету 20 очков. MVP матча признана либеро «Экзачибаши» Симге Шебнем Акёз, которая была точна в приёме и защите, но игра Тияны Бошкович стала решающей для успеха в Турции: сербка набрала 31 очко, несмотря на семь ошибок на подаче.

В регулярке клуб Антроповой также идёт в числе претендентов на титул: они четвёртые и в одном очке от второй строчки, которую занимает «Новара» Виты Акимовой и Марины Марковой. Вита – вторая среди лучших бомбардиров лиги с 425 очками. Катя – третья с 377 очками и к тому же лучшая по эйсам – у неё 47 подач навылет.

Кубок Вызова, первая игра финала (ответная — 28 февраля)

«Новара» – «Нант» – 3:0

«Новара» обыграла «Нант» в первом матче Кубка Вызова – 3:0, а дебют Марковой стал определяющим — Марину сразу назвали MVP. Целью итальянского клуба было закрыть бреши в нападении до конца сезона, потом Маркова вернётся в Турцию: у неё уже подписан двухлетний контракт с «Вакифбанком».

«Я очень довольна дебютом. Это был первый раз, когда играла в Кубке Европы — и сразу финал. Я нервничала и волновалась, но потом во время игры расслабилась, в том числе благодаря своим товарищам по команде.

Марина Маркова, «Новара» Фото: cev.eu

Я горжусь ими всеми. Думаю, мы показали хорошую игру. Но теперь нам нужно готовиться к субботнему матчу, а затем к ответной встрече в Нанте, потому что это будут два очень сложных испытания», – приводит слова Марковой пресс-служба клуба на официальном сайте agilvolley.it.

Эпопея с переходом Марковой из турецкого «Муратпаша», где она начинала этот сезон, длилась последние три-четыре месяца. Теперь за «Новару» выступают две самые перспективные россиянки. Марина вколотила 17 очков в первом матче финала: 13 с игры (при 57% реализации и 9 ошибках) и четыре эйса. В диагонали же играла Вита Акимова, которая принесла 10 очков: восемь с игры (при 28% реализации) и два эйса.

В Японии же феерит Дмитрий Мусэрский: его 704 очка помогли команде забраться на второе место в регулярке при 25 победах и пяти поражениях. В Америке в только образовавшейся волейбольной женской лиге (Pro Volleyball Federation — PVF) играет Анна Лазарева. Диагональная пополнила состав клуба «Атланта Вайб». Команда россиянки идёт первой в таблице. Сейчас у «Атланты» четыре победы и два поражения.