Готовы ли Квят с Албоном сменить Гасли уже сейчас? Британцы так не считают

Гран-при Венгрии усилиями Льюиса Хэмилтона, Макса Ферстаппена и их команд оказался на удивление весёлым. Это, а также проблемы других лидеров активно обсуждают мировые СМИ.

«Я бы сказал, что «Мерседес» возьмёт Окона»

«Формула-1 годами ждала полноценной борьбы за победу между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, — напоминает Эндрю Бенсон из BBC. — Венгрия наконец её принесла, и как же здорово это было. Такая гонка не только принесла восхищение здесь и сейчас, но и разожгла аппетит насчёт того, какой может получиться вторая половина сезона. Со стороны „Мерседеса“ была необычно смелая и агрессивная тактика, хотя обычно у команды есть тенденция действовать осторожно. Это особенно впечатляет спустя всего неделю после критики за спорную тактику под дождем в Хоккенхайме».

Во многом вторит коллеге Нейт Сондерс из ESPN.



«В равной степени странно было как то, насколько долго Макс Ферстаппен не мог взять поул, так и то, что нам пришлось так долго ждать столь плотной борьбы Макса и Льюиса за победу. Но ожидание, как и в субботу, того стоило.



Два гонщика находятся в противоположных фазах своей карьеры, но в воскресенье они выступали в собственной категории. Из стабильность поражала. Возможно, это признак великого гонщика, но было интересно, как они продолжают обсуждать разные вещи с пит-уолл, параллельно выдавая столь хорошие и стабильные круги. В этом году борьба за титул уже фактически невозможна, учитывая преимущество Льюиса, но если „Ред Булл“ и „Хонда“ окажутся в порядке в марте 2020 года, то этот сезон принесет схватку, которую вы не захотите пропустить».

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При этом не факт, что у обоих гонщиков останутся прежние напарники. Так, Мартин Брандл из Sky Sports задаётся вопросом насчёт будущего Валттери Боттаса после слабой венгерской гонки.

«Мы ожидаем новостей, сохранит ли Боттас свое место в „Мерседесе“ или его заполучит Эстебан Окон. Больших перестановок зимой не ожидается, но Боттас может стать первой костяшкой в эффекте домино. Я не знаю, что они сделают. Но если мне нужно предположить, то я бы сказал, что они возьмут Окона», — написал Брандл в своей колонке.

Боттас выпал из борьбы за титул, Гасли сам себя закапывает. Итоги ГП Венгрии Боттас уже не конкурент Хэмилтону? А «Феррари» скатывается к роли «третьей лишней»?

«Варианты с повышением пилотов «Торо Россо» маловероятны»

Если шансы Валттери остаться всё-таки неплохи, то вот Пьер Гасли стал ещё ближе к увольнению из «Ред Булл». Например, Хосе Луис Руис из Marca написал, что сейчас просто нелепо сравнивать Гасли и Ферстаппена.



«Не стоит исключать, что Гасли потеряет место до конца сезона, — считает Эндрю Бенсон. — Но трудность для „Ред Булл“ в отсутствии очевидных кандидатов на замену. У „Торо Россо“ есть два гонщика, но варианты с ними маловероятны.



Квят опытен, но он уже выступал за „Ред Булл“ и был убран после четырех гонок в 2016 году. После возвращения в Формулу-1 он демонстрирует солидные выступления и завоевал неожиданный подиум в дождевой Германии.



Александер Албон впечатлил в дебютном сезоне и уже выступает на уровне Квята — а иногда оказывается впереди. У Албона есть очевидный потенциал, но „Ред Булл“ почти наверняка подумает, что ещё слишком рано переводить его до конца сезона — а возможно, и в начале следующего года. Они могли бы взять опытного гонщика из другой команды, но с этим, вероятно, пришлось бы подождать до следующего сезона».

Квят провёл неплохую гонку, но провалил старт и финиш Без двух болезненных ошибок команды тоже не обошлось.

«Ты знаешь, что оказался в беде, когда действующий чемпион мира шутит про тебя после гонки, — констатирует Нейт Сондерс из ESPN. — Хэмилтон игриво предложил, что Фернандо Алонсо стал бы хорошим напарником для Ферстаппена, сказав, что у „Ред Булл“ пропадает одно место, дающее шансы на борьбу за победу.



Гасли уходит на летнюю паузу, не реализовав позитивный потенциал, который он создал в Сильверстоуне или Хоккенхайме, где его команда слишком быстро приняла маленькие улучшения за признак полноценного изменения ситуации. Теперь Пьер всего на пять очков опережает Карлоса Сайнса — немыслимо думать, что „Ред Булл“ так рядом от машины не из топ-3. И пусть Сайнс сейчас не является вариантом для „Ред Булл“, два гонщика „Торо Россо“ вполне доступны — но есть сомнения, готовы ли они к такому переходу прямо сейчас».

Напарник затмил Квята, Расселл уничтожил Кубицу. Оценки за Гран-при Венгрии После подиума в Германии российский пилот остался без очков — и во многом сам в этом виноват.

Не стоит забывать, что Гасли так быстро перешёл в «Ред Булл» из-за неожиданного решения Даниэля Риккардо подписать контракт «Рено». Быть может, австралиец ошибся год назад?

«Большую часть летних каникул Даниэль проведет в Лос-Анджелесе. Его дорога туда напоминает о событиях 12-месячной давности, когда именно во время длинного перелёта он решил, что пора покинуть „Ред Булл“. Многие тогда интересовались, не пожалеет ли Дэн. Да, Ферстаппен не выиграет титул в этом году, а Риккардо всегда настаивал, что у него был целый ряд причин для ухода. Но если смотреть только на результаты, то решение годичной давности вполне может всплыть в голове Даниэля во время пересечения Атлантического океана», — полагает всё тот же Сондерс.

«Феттель и Леклер были как два туриста»

Ужасно смотрелся в Венгрии не только «Рено». Аналогичных эпитетов вполне достойна «Феррари» — в этот раз итальянская пресса критикует не гонщиков, а машину.

«Феттель? Леклер? Это не их ошибка, – пишет Даниэле Даллера в Corriere della Sera. — Но так не может продолжаться дальше. То же самое сказал и сам Маттиа Бинотто — человек, который знает проблемы «Феррари» лучше всех. «Феррари» в красной зоне: всё время позади «Мерседеса», а теперь их прошёл и «Ред Булл». Команда должна прибавить, стать более конкурентоспособной — в том числе в политических баталиях. В первой части сезона ей навредили и поражения за пределами трассы, а ведь в прошлом именно «Феррари» устанавливала правила».

Бинотто объяснил причины большого отставания «Феррари» в Венгрии

«Мне стыдно за выступление «Феррари» в Будапеште, — признаётся авторитетный журналист Лео Туррини в блоге на Quotidiano. — Перед Гран-при Маттиа Бинотто сказал, что видит прогресс. Но характеристики трассы подчеркнули пределы возможностей SF90. Я люблю Бина. Но если он видит вещи, которых нет, то пилотам «Феррари» стоит забеспокоиться.

Когда я пишу, что SF90 неправильная машина, то имею в виду следующее: машина, которая может быть конкурентоспособна только на определённых трассах, не хороша. «Здоровая» машина быстра повсюду и в любом случае. Да, вы все равно можете проиграть, потому что другие оказались лучше, но вы были в борьбе. Вместо этого в Венгрии «Феррари» напоминала велосипедный коллектив, который страдал из-за шин, температуры и повышенного потребления топлива. Или, как сказал Джеймс Белуши, проблема была не в них, а в нашествии кузнечиков или дожде из лягушек с небес. Определённо, это не та «Феррари», о которой мы мечтали всю зиму.



Феттель и Леклер были на «Хунароринге» как два туриста. Далеко позади от «Мерседеса» Хэмилтона и «Ред Булл» Ферстаппена. Я буду честен до конца. SF90 – не та машина, за которую стоило бы бороться Мику Шумахеру. Его бы отец на ней тоже не победил».

Напоследок всё-таки о хорошем. Журналисты Auto Motor und Sport поставили пилотам за Гран-при Венгрии три десятки. Обладателей двух из них, думается, угадать легко, ну а третья досталась Джорджу Расселлу.



«Нет, никакой ошибки здесь нет. Расселлу не хватило до второго сегмента всего 53 тысячные секунды. И это за рулём «Уильямса». Прибавившего «Уильямса». Уже одно это выступление заслуживает десятки. Но и в гонке англичанин продолжил гала-представление, хотя автомобиль стал хуже в управлении. Расселл оставил позади Стролла, Джовинацци и Кубицу», — хвалят немцы протеже «Мерседеса».