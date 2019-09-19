Болеть в Формуле-1 за середняков — мазохизм. Есть очередное подтверждение

В Формуле-1 постоянно обсуждают две проблемы: недостаточный уровень конкуренции и связанное с ним падение популярности. Наверное, все в курсе, что реальные шансы на победу имеют лишь три команды, а значит шесть пилотов. При этом степень надёжности техники достигла такого уровня, что редко когда эта могучая шестерка даёт остальным шанс не то что выиграть — даже просто попасть на подиум.

Самое время оглядеться по сторонам и признать: переживание за лютого пилота или команду, не входящих в топ-3, сейчас, в 2019 году, просто мазохизм с постоянными самооправданиями. Сейчас легко докажем.

Зачем люди за кого-то болеют? Очевидно, чтобы в конечном счёте испытать положительные эмоции благодаря успеху своего кумира. Можно, конечно, радоваться постоянному попаданию на седьмое место или «победам» в так называемой Формуле-1,5 без топ-команд, но неужели это не приедается? Неужели после взмаха клетчатого флага вы побежите к родным и друзьям и начнёте радостно рассказывать — мой-то аж шестым финишировал после схода Феттеля, какой красавец. Боюсь, окружающие покрутят пальцем у виска и спросят о чём-то более серьёзном – например, кто всё-таки победил, а не каким приехал ваш лузер.



Трудно испытывать невероятные эмоции, когда перед началом квалификации размышляешь не о шансах завоевать поул, а о том, достаточно ли хороша машина для третьего сегмента и не лучше ли 11-е место девятого благодаря свободному выбору шин. О’кей, после зимней паузы такие вопросы ещё могут интриговать, но когда ситуация повторяется в ходе сезона из раза в раз, а отставание от лидеров составляет полторы секунды, вряд ли энтузиазм останется на прежнем уровне. Мазохизм? Мазохизм.

Выбрав Грожана вместо Хюлькенберга, «Хаас» сэкономит почти $ 10 млн

Да, всегда переживать за победителей странно и «дёшево»: ты превращаешься в глорихантера, от чего на душе противно. Куда приятнее заметить молодого пилота в его первые годы в Формуле-1 (в идеале — ещё в молодежных сериях) и вместе с ним «идти» к победам. Но вот беда: шансов, что твой гонщик перепрыгнет в топ-кокпит, с каждым сезоном тоже всё меньше. В «Ред Булл» чётко ориентированы на собственную программу поддержки, по аналогичному пути двигается «Мерседес», да и «Феррари» после контракта с Леклером показала, что настроена брать собственных воспитанников, а не кого-то со стороны.



Так что ещё на этапе выбора любимого пилота ты довольно легко можешь оценить его шансы на действительно значимые успехи.

Осталось пять мест! Составы команд Формулы-1 на 2020 год Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2020 и свежие слухи из Формулы-1 — в нашей таблице.

Исключения, конечно, возможны. Но опять же – только для представителей топ-команд, которые уже навыигрывали гонщиков и титулов.



Если же ты середняк без привязки к молодёжной программе – гуляй дальше! Подписывай многолетние контракты с «Рейсинг Пойнт», надейся на возрождение «Макларена», устанавливай рекорды по Гран-при без подиумов и так далее. И в конечном счёте завершай карьеру, так ничего и не добившись.

Штайнер объяснил, почему «Хаас» выбрал Грожана, а не Хюлькенберга

Ситуация усугубляется тем, что в последние годы отставание середняков от лидеров и не думает уменьшаться. Где ты, наш 2012 год, когда на подиум поднимались представители семи команд, а гонщик ещё одной – многострадальный Хюлькенберг — был близок к победе в Бразилии? Вот тогда – да, выбирай пилота на любой вкус и радуйся победе Мальдонадо за рулём «Уильямса», подиумам Переса на «Заубере» и так далее. В 2019-м уже не верится, что такое было возможно совсем недавно.

Последняя надежда – смена правил в 2021 году, когда лимит на бюджеты и жёсткий технический регламент вкупе с уже свершившимся выравниваем мощности двигателей могут изменить ситуацию. Пока же – в этом и следующем сезонах — поддержка любого пилота не из топ-6 останется крайне неблагодарным занятием на любителя.

Если не Феттель, то кто? Кого возьмёт «Феррари», если Себ правда уйдёт Шутки про Квята в «Феррари» не такие уж и шутки? Пять лет назад Феттель уже помог россиянину.

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…Этот материал появился после известия, что Нико Хюлькенберг не договорился с «Хаасом». С одной стороны, любому болельщику немца (как ни странно, таких мазохистов немало) обидно, что шансы на уход Халка из Формулы-1 ещё выше. С другой – Нико и сам заявил: «Выступления в Формуле-1 должны иметь смысл».



Что мог бы ему дать сезон в «Хаасе»? Скорее всего, это стал бы даже шаг назад по сравнению с нынешним средненьким годом в составе «Рено». Нико и его болельщики опять размышляли бы о попаданиях в третий сегмент, борьбе за седьмое место и так далее – и есть чёткое ощущение, что сам Хюлькенберг уже наелся подобными вещами и начинает терять мотивацию.

Вариант с «Альфа Ромео» чуточку перспективнее. Он открывает сугубо теоретический шанс оказаться в 2021 году в «Феррари» на месте допускающего ошибки, теряющего мотивацию и имеющего очень жирный контракт Феттеля. Да, в 2020-м опять пришлось бы просто бороться за Q3 и маленькие очки, но хотя бы с целью проявить себя в глазах Бинотто и компании. То есть Нико хотя бы попробовал стать великовозрастным членом Академии «Феррари» и таким образом пролезть в топы.

Источник: Хюлькенберг может перейти в «Альфа Ромео»

Что ж, ну хоть какая-то тактика по сравнению с окончательным закреплением статуса твёрдого середнячка в «Хаасе». И пусть мозг отчаянно твердит, что маловероятный переход в «Альфу» вряд ли спасёт карьеру Хюлькенберга, сердце все равно изучает каждый слух и верит в новое соглашение. Легко сказать, что болеть за середняка сродни мазохизму. Отказаться от этого – гораздо сложнее.