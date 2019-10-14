Одного финна нашли, другого потеряли. Оценки за Гран-при Японии

В Японии многим удалось блеснуть и прорваться после неудачной квалификации. Но не Квяту.

Валттери Боттас — 9,0

В прошлый раз Боттас побеждал ещё в Баку, когда казалось, что финн будет бороться за титул. С тех пор Валттери ни разу не побеждал, потерял много очков и вновь стал вторым пилотом при Льюисе Хэмилтоне, однако в минувший уик-энд он и в квалификации, и в гонке переиграл своего напарника. Это был тот Боттас, которого мы потеряли в начале сезона.

Карлос Сайнс — 9,0

Ещё один блестящий уик-энд в исполнении Сайнса, завоевавшего пятое место. Карлос вновь был лучшим среди середняков в квалификации и уверенно держал темп в гонке, не позволив Леклеру атаковать себя в концовке гонки. За счёт успеха в Японии Сайнс вышел на шестое место в чемпионате — и это пока лучший сезон Карлоса в карьере.

Даниэль Риккардо — 8,5

В квалификации Риккардо провалился — Дэн не сумел выйти из первого сегмента, а затем не смог этого объяснить. Однако в гонке австралиец выступил великолепно, совершил множество обгонов и прорвался на седьмое (в итоге — шестое) место — до старта уик-энда в «Рено» были бы рады такому результату.

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Пьер Гасли — 8,5

Великолепный уик-энд в исполнении француза. У Гасли была только одна тренировка (в первой вместо него ехал резервист, а третью отменили), тем не менее он прорвался в третий сегмент и всю дистанцию (кроме одного круга) боролся в топ-10. Итог — восьмое место и лучшая гонка Пьера в этом сезоне.

Себастьян Феттель — 8,0

Дважды в этом году Феттель стартовал с поул-позиции и дважды сам терял победу: в Канаде Себ срезал эску и получил штраф, а в Сузуке провалил старт и сразу оказался позади Боттаса. Контратаковать немец так и не смог и в итоге финишировал вторым. Тем не менее в целом уик-энд немца был довольно сильным: он показал, что вопрос о лидере «Феррари» по-прежнему открыт.

Александер Албон — 8,0

Дебютант из Таиланда впервые в жизни выступал на «Сузуке» и финишировал в шаге от подиума — на четвёртом месте. Да, в квалификации Албон снова смотрелся хуже Ферстаппена и наверняка был бы далеко позади напарника, если бы того не выбили на первом круге, да и у самого Алекса старт не получился… Но не будем забывать, что Албон в цветах «Ред Булл» Албон ни разу не финишировал ниже шестой позиции — и это очень сильный результат, учитывая обстоятельства.

Нико Хюлькенберг — 8,0

Как и напарник, Хюлькенберг провёл очень сильный Гран-при и прорвался в очки после неудачной квалификации. На финише немец оказался позади напарника, но это во многом объясняется более свежими шинами у Риккардо. Возможно, это выступление поможет Нико остаться в Формуле-1, но шансов остаётся всё меньше.

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Ландо Норрис — 8,0

Для Норриса гонка завершилась после того, как у британца произошёл контакт с Албоном, но ещё до этого в машину попали обломки «Феррари» Леклера, из-за чего начались проблемы. Но стоит отметить, что на незнакомой трассе Ландо пробился в финальный сегмент и прорвался на старте на шестое место — если бы не проблемы, Ландо почти наверняка финишировал бы в районе шестой-седьмой позиций.

Макс Ферстаппен — 8,0

Макс квалифицировался на максимально возможной позиции, блестяще стартовал, сражаясь с Шарлем Леклером за третье место — но монегаск ошибся и вынес голландца с трассы, завершив его гонку. Ферстаппену обвинить себя не в чем.

Льюис Хэмилтон — 7,5

В этот уик-энд британец стал на несколько шагов ближе к своему шестому титулу, выступил мощно и не совершал ошибок, но в то же время Льюис не блистал и выше головы не прыгал: в квалификации уступил Боттасу, ничего не смог поделать с пилотами «Феррари» на старте — и чуть было не проиграл Сайнсу. Не самая сильная гонка, но необходимый результат достигнут — нормально.

Лэнс Стролл — 7,5

Поначалу у Стролла всё шло отлично — хорошая квалификация, сильный старт и прорыв в первую десятку, но потом на беду канадца случился Гасли — Лэнс надолго застрял позади «Торо Россо» и «убил» шины. Даже несмотря на это Стролл закончил гонку десятым и должен был набрать один балл — но судьи из-за собственной ошибки лишили пилота и этого.

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Серхио Перес — 7,0

Вплоть до последнего круга Чеко проводил отличную гонку — прорыв с 17-го места на старте на девятое. Но затем мексиканец пошёл в атаку на Гасли, и завершился этот манёвр вылетом «Рейсинг Пойнта» в отбойник. Судьи, не вовремя давшие финишную отмашку, «простили» мексиканца, но мы всё помним.

Джордж Расселл — 7,0

Абсолютно стандартный Гран-при для британца: традиционная победа над напарником в квалификации и финиш впереди него в гонке.

Даниил Квят — 6,0

Россиянину, увы, уик-энд не принёс ничего хорошего: проблемы с балансом в квалификации, посредственный старт, слишком длинный отрезок на мягких шинах… После пит-стопа Квят выехал на трассу 17-м, опережая лишь пару «Уильямсов».

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Ромен Грожан — 6,0

Очередной посредственный уик-энд для «Хааса». У Грожана мог появиться шанс спасти этап для своей команды, но француз уже на старте откатился в середину второй десятки и больше ничего сделать не смог. Обгоны по внешней траектории были красивыми, но результата не принесли.

Антонио Джовинацци — 6,0

Итальянец здорово выступил в квалификации, немного потерял на старте, но затем отыгрался и к пятому кругу уже был 10-м. Но на этом всё хорошее закончилось: дальше Антонио только терял и в итоге занял лишь 16-е место. Но даже так Джовинацци смотрелся сильнее Райкконена.

Шарль Леклер — 5,5

Неудачный уик-энд для монегаска: поражение от Феттеля в квалификации, столкновение с Ферстаппеном на первом круге и очередная перепалка с командой, которая в итоге привела к дополнительному штрафу от ФИА. У Леклера был прекрасный шанс подняться на подиум — и может быть отдалить победу «Мерседеса» в Кубке конструкторов, но Шарль сам этот шанс выкинул.

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Кими Райкконен — 5,5

Уик-энд в Японии Кими провалил: третье подряд поражение в квалификации от Джовинацци, потеря позиций на старте и почти вся гонка в самом конце пелотона. На последнем отрезке Райкконен начал отыгрываться, прошёл Магнуссена, Джовинацци и Грожана, но топ-10 к этому моменту была уже очень далеко.

Кевин Магнуссен — 5,0

Мануссен всё испортил себе уже в квалификации, когда разбил машину в первой попытке. Итог — старт с последнего места и финиш на 17-й позиции. То есть обогнать Кевин смог только пару «Уильямсов».

Роберт Кубица — 5,0

Авария в квалификации, старт с пит-лейна, финиш на последнем месте. По словам самого поляка, команда в этот уик-энд не выполнила договорённостей — этим гонщик объясняет свой вылет в Q1. В любом случае этап получился неудачным.