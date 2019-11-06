«Хэмилтон лучше Шумахера, который играл грязно. Надеюсь, он перейдёт в «Феррари»

Было очевидно, что в материалах мировых СМИ главной темой после Гран-при США станет не победа Валттери Боттаса, а завоевание Льюисом Хэмилтоном уже шестого по счёту чемпионского титула. Насколько велик гонщик «Мерседеса» и в чём его секрет? В этом и разбирались журналисты.

«Главная проблема Льюиса – нехватка настоящего соперника»

По мнению Эндрю Бенсона из BBC, ключом к очередному успеху соотечественника стала его невероятная стабильность.



«У Хэмилтона образца 2019 года было не так много вау-моментов, которые обычно с ним ассоциируются – таких, как внезапный поул в Сингапуре или потрясающая победа в Италии в прошлом году. С другой стороны, он стал выступать как никогда плавно и стабильно. Прежде Льюис считался звёздным пилотом, у которого есть невероятные взлёты, но бывают и слабые уик-энды – его бывший напарник Дженсон Баттон говорил, что в такие моменты не понимал, куда Льюис подевался. Но в этом году подобного не случалось. Он последовательно шёл к успеху», — отмечает Бенсон.

«В гонках, которые большинство назовёт скучными – вроде Китая, Барселоны и Франции, – Хэмилтон захватывал лидерство в первом повороте, — напоминает бывший пилот Ф-1 Джолион Палмер. — Это один из ключей. Когда Хэмилтон лидирует после старта, мы знаем, что он победит. Да, с одной стороны, это не слишком захватывающе, но с другой – это лишний раз показывает, на сколь высоком уровне он работает.



Ну а главной проблемой этого года Хэмилтона является нехватка настоящего соперника. Величайшие гонщики и величайшие сезоны получаются на основе громких противостояний – Сенна и Прост, Хант и Лауда, Шумахер и Хаккинен, более свежее – Феттель и Алонсо. Предыдущие два титула Хэмилтона могут показаться более впечатляющими, потому что ему противостоял более сильный дуэт Феттель — «Феррари». В этом году такого не было».

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Ещё один экс-пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон со своей стороны обратил внимание, что Льюис практически всегда выходит сухим из воды во время плотных сражений на трассе.



«Меня вновь и вновь впечатляет его способность находиться в борьбе очень плотно к другим машинам, почти их касаться. А если он оказывается в ситуации, когда две машины соприкасаются, то в девяти случаях из десяти именно Льюис получит преимущество. Это ключевое качество в борьбе за чемпионат и победу в нём. Оно сочетается со скоростью и стабильностью, которую он обрёл за последние годы и которая показывает его зрелость», — восхищается Дэвидсон.

«Едва ли был момент, когда Хэмилтон пытался сыграть грязно»

Так насколько всё-таки велик Льюис Хэмилтон? Джонни Херберт в колонке для The Guardian смело ставит британца в собственном рейтинге на верхнюю строчку.



«Люди говорят о великих пилотах, но то, как Льюис работает в гонках, считаю, делает его величайшим. На основе всего, что я знаю про историю Формулы-1, на основе своих выступлений и наблюдений за гонками, приняв во внимание Хуана Мануэля Фанхио, Джима Кларка, Грэма Хилла, Джеки Стюарта, Ники Лауду, Нельсона Пике, Найджела Мэнселла, Айртона Сенну, Алена Проста, Михаэля Шумахера и всех остальных, я думаю, что Льюис – лучший.



Его способность управлять машиной на пределе поражает меня. Просто восхищает наблюдать, как он выжимает из болида всё, при этом обладая психологической устойчивостью, которой я не видел у других пилотов. Он особенный, и у него есть вау-фактор. Это лучший пилот, которого я когда-либо видел на трассе. У него есть способность выжимать что-то особенное, находить резервы, когда это нужно, ну а его навыки и гоночный интеллект становятся всё лучше.



Льюис нашёл баланс между жизнью за пределами трека и на трассе, который позволяет ему выступать невероятно. Его стремление побеждать всё ещё здесь, несмотря на все эти победы. Прежде я видел подобное лишь один раз – в случае с Шумахером, у которого было похожее стремление просто побеждать, побеждать и побеждать», — отмечает Херберт.

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Не может обойтись без сравнения Хэмилтона с Шумахером и Джонатан Макэвой из Daily Mail.



«Даже если не брать в расчёт все показатели и все способности Льюиса, есть характеристика, которой он уже сейчас становится лучше Шумахера – немца, чей уровень в семь титулов он надеется достигнуть и превзойти. Это факт спортивного джентльменства Льюиса на трассе. Едва ли за 248 гонок был момент, когда Хэмилтон пытался сыграть грязно.



Он жёстко сражался, но у него нет природного инстинкта выбить соперника с дороги. У Шумахера, при всей его гениальности, большой список «преступлений» на трассе. Вместе с тем стоит отметить, что Михаэль сумел «перезапустить» «Феррари» благодаря своему характеру и вниманию к деталям. Команда любила его так же сильно, как родная Германия.

Так стал ли Хэмилтон величайшим гонщиком в истории? Окажется ли он в моём собственном рейтинге под первым номером? Ещё остаётся шанс, что Хэмилтон сможет окончательно решить этот вопрос до завершения карьеры. Для этого нужно повторить рекорд Михаэля с семью титулами и затем превзойти его уже с другой командой. Хэмилтон, как и Шумахер, выигрывал с двумя командами. Фанхио взял титулы с четырьмя.



Я надеюсь, что Льюис перейдёт в «Феррари». Это риск, но если он принесёт восьмой титул, то Хэмилтон уже безоговорочно поднимется на вершину. И по статистике, и по продолжительности, и по порядочности», — надеется Макэвой.

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«Разница на прямых просто невероятна»

Ещё одна важная тема выходных – падение формы «Феррари» на фоне новой технической директивы ФИА, касающейся работы силовой установки и напрямую запрещающей манипуляции с потоком топлива.



«Никто не сказал, что в Маранелло использовали эту систему, но падение скорости машин Феттеля и Леклера, особенно на прямых, вызвало подозрения и слухи в паддоке, — отмечает Хесус Бальейро из AS. — «Разница на прямых просто невероятна, они были на уровне моторов «Рено», — говорит источник в паддоке, имеющий доступ к данным GPS. То, что «Феррари» перестала показывать самую высокую максимальную скорость (её обошли «Хонда» и «Рено», просто совпадение, уверяет сама команда. Но слухи будут распространяться и дальше».

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«Бинотто потребовал встречи с Кристианом Хорнером, поскольку «Феррари» рассматривает возможность защиты собственного имиджа, — пишет Джорджо Теруцци из Corriere dello Sport. — Не стоит забывать, что акции Формулы-1 котируются на бирже, а «Феррари» фундаментальна для истории и настоящего чемпионата. ФИА стоит вмешаться, чтобы защитить собственную репутацию – не дожидаясь, пока другие люди извинятся. Да и вообще стоит разбирать такие вещи в своём кругу, без выноса на публику.



«Ред Булл» следовало бы сделать официальную жалобу и не позволять пилоту выставлять себя дураком. А ведь это уже второе громкое заявление Макса кряду после слов, что он пробрался в головы Хэмилтону и Феттелю. Эта фраза по меньшей мере комична: она показывает, насколько невероятно он оценивает себя по сравнению с другими пилотами, которые вдвоём имеют на счету десять титулов против нуля».

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Напоследок – интересный анализ выступления Александера Албона в США. Sky Sports поставили гонщику восемь баллов.

«Начнём с позитива. Алекс здорово пробивался через пелотон в последних гонках, и то, как он расправлялся со своими «жертвами» в воскресной гонке, доказывает, что у него есть потенциал топ-пилота. По итогам камбэка он даже был признан гонщиком дня. Очевидно, что Албон при обгонах чувствует себя намного комфортнее, чем Пьер Гасли.



Но пусть пятое место и впечатляет при таких условиях, это был ещё один уик-энд, когда Албон допустил несколько ошибок. Например, в квалификации он сильно проиграл на первом быстром круге, а его второй был удалён из-за несоблюдения границ трассы. Это означало, что он стартовал шестым и в итоге оказался замешан в инциденте с Карлосом Сайнсом, повлиявшим на всю гонку. Да, Албон не допускал больших ошибок за уик-энд, но ему пора начать проводить цельные Гран-при, если он хочет получить шанс постоянно сражаться с Максом», — указывает таиландцу издание.