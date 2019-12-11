Чудеса — это не про нынешнюю Формулу-1. «Гоночное очко» спасено, но отступило

У команды Строллов всё могло быть и хуже. Прогресс более чем реален, но порадует ли сын отца сильными квалификациями?

Цели: стать лучшим середняком

То, что сезон-2019 получится для «розовых пантер» непростым, было очевидно ещё в середине 2018-го. Когда у тебя нет денег, то трудновато построить сильный автомобиль, а летом прошлого года карманы «Форс Индия» были пусты. Да, коллектив спас Лоуренс Стролл, но несколько ценных месяцев для разработки нового автомобиля уже было упущено. Так что «Рейсинг Пойнт» (какое всё-таки странное название...) изначально оказался в положении отыгрывающегося. Впрочем, на презентации болида RP19 Отмар Зафнауэр всё равно пообещал побороться за звание лучшего середняка Формулы-1.



«Наша долгосрочная цель — добраться до вершины этого спорта. Важно, что в 2019-м, при вступлении в новую эру, нам удалось сделать шаг вперёд. Мы хотим бороться за подиумы, наша цель — место в первой четвёрке в этом чемпионате», — говорил Отмар.

Полное имя «Рейсинг Пойнт» оказалось даже хуже. А ливрея осталась розовой Новая машина «Рейсинг Пойнт» (экс-«Форс Индия») розовая. Это RP19 — с ней команда надеется занять четвёртое место.

Резюме: объяснимый недолёт

Будем объективны: слова Зафнауэра выглядели бравадой в ситуации, когда остальные середняки имели возможность спокойно готовить болиды, а «Рейсинг Пойнт» даже пришлось строить новую машину вокруг прошлогоднего шасси. Вдобавок к этому далеко не все обновления команды начинали работать с первого же Гран-при, например громко анонсировавшийся пакет новинок для гонок в Германии и Венгрии.

В общем, крейсерскую скорость «Рейсинг Пойнт» развил лишь в заключительной части чемпионата, где провёл серию из шести результативных финишей подряд. У команды Строллов были все шансы завершить сезон на шестой позиции в Кубке конструкторов, но помешали два сумасшедших подиума «Торо Россо» в Германии и особенно Бразилии (если в Хоккенхайме «Гоночное очко» и само набрало 12 баллов, то в Сан-Паулу — только два). В общем, пришлось удовлетвориться седьмой позицией. Но могло быть и хуже — если бы «Альфа Ромео» не потеряла темп во второй половине сезона, а «Хаас» весь год не мучился с болидом. Для переходного сезона — нормально.

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Лучшая гонка: Гран-при Азербайджана

В Баку Серхио Перес и Лэнс Стролл традиционно сильны: оба прежде поднимались здесь на подиум. Хорошо сложился Гран-при и на сей раз. Перес показал отличный пятый результат в квалификации, и в воскресенье выпустил вперёд только Шарля Леклера. Стролл при старте с 14-й позиции выбрался на девятую строчку, обеспечив «Рейсинг Пойнт» первый двойной финиш в сезоне.

Худшая гонка: Гран-при Сингапура

На уличной трассе всё в воскресенье пошло наперекосяк. Перес сохранял шансы на очки, но выбыл из борьбы из-за утечки масла. Ну а Стролл сам себе всё испортил: коснулся стены и заработал прокол.



В итоге удалось финишировать только 13-м. Это был последний случай в сезоне, когда британская команда осталась без очков.

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Пилоты

Серхио Перес выдал очередной сильный сезон в составе уже практически родной команды — с учётом нового контракта мексиканец намерен отъездить за коллектив из Сильверстоуна как минимум девять лет. Перес предсказуемо разгромил Лэнса Стролла в квалификациях и уже традиционно показывал сильные выступления в гонках, демонстрируя здравый пилотаж и умелую работу с хрупкими шинами. Обгон Ландо Норриса на последнем круге в Абу-Даби позволил мексиканец обойти британца и в общем зачёте и попасть в топ-10.



Слабое место напарника Переса очевидно: Стролл был очень слаб по субботам. Лэнс проиграл Пересу квалификационную дуэль со счётом 3:18 и лишь раз против четырёх у Чеко добрался до третьего сегмента. В гонках канадец смотрелся увереннее, но далёкие старты ограничивали его возможности. Перес отметил сильную воскресную скорость напарника (якобы Стролл в этом компоненте даже сильнее Хюлькенберга и Окона), но пока Лэнс не прибавит в квалификациях, толку от этого не будет. Впрочем, когда выступаешь за команду отца, время на учёбу есть.

«Рейсинг Пойнт»: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 73 очкп, 7-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 4-е место (



Серхио Перес: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 52 очка, 10-е место в чемпионате. Лучший финиш: 6-е место (Гран-при Азербайджана и Бельгии).



Лэнс Стролл: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 21 очко, 15-е место в чемпионате. Лучший финиш: 4-е место (Гран-при Германии). 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 73 очкп, 7-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 4-е место ( Лэнс Стролл , Гран-при Германии).21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 52 очка, 10-е место в чемпионате. Лучший финиш: 6-е место (Гран-при Азербайджана и Бельгии).21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 21 очко, 15-е место в чемпионате. Лучший финиш: 4-е место (Гран-при Германии).

Цитата года

Владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл: «В краткосрочной перспективе мы хотим продолжать борьбу на тех позициях, на которых находимся сейчас. В среднесрочной перспективе мы хотим бороться за третье место, а не за четвёртое. В долгосрочной перспективе, когда правила изменятся, мы надеемся, что станем одной из лучших команд серии.

Я рассматривал покупку «Форс Индия» как возможность для бизнеса. Я проводил беседы с владельцами Формулы-1, чтобы понять их видение на серию с 2021 года и на ограничение бюджетов, что поможет лучшему распределению доходов среди небольших команд».

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Перспективы

Несмотря на шаг назад в 2019-м, у «Рейсинг Пойнт» всё неплохо. В команде собран сильный коллектив, который отлично работал и при ограниченных возможностях, а теперь получил в своё распоряжение больше ресурсов. Болид 2020 года станет первым, который команда подготовит при стабильном финансировании. Совсем чудес не ждём — впереди кардинальное изменение правил, так что было бы странно идти революционным путём и вкладываться в проект до последнего фунта — но прежний опыт доказывает: «Рейсинг Пойнт» вполне по силам стать лучшим середняком. Если, конечно, Стролл-младший поможет напарнику.



Если говорить о более глобальных вещах, то на днях появились слухи о вхождении Стролла-старшего в состав акционеров «Астон Мартин» с последующим переименованием команды Ф-1 в честь британской марки. Для привлечения спонсоров ход сильный, но, насколько можно судить, ждать скорых официальных объявлений не следует.