Владельцы Формулы-1 хотят возвращения Алонсо. Но нужно ли это Формуле-1 и самому Фернандо? Особенно на фоне свежих успехов на «Дакаре».

Так ли уж нужно возвращение Алонсо в Формулу-1? Вопросов очень много

Прошло чуть больше года, как Фернандо Алонсо «завершил» карьеру в Формуле-1. Однако с того самого дня, как двукратный чемпион мира объявил о том, что он покидает Королевские гонки, не утихают разговоры о возможном возвращении испанца. Сначала были просто слухи и домыслы болельщиков и печатных изданий – мол, Фернандо покатается ещё годик в гонках на выносливость, а затем и в Формулу-1, назад, в родные пенаты. Однако в декабре 2019 года стало понятно, что все эти разговоры имеют под собой почву, да не какую-нибудь, а в виде желания руководства серии вернуть испанца.

Сначала высказался спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко, поведав, что Liberty Media прямым текстом настаивали на приглашении Алонсо на место многострадального Пьера Гасли ещё в середине сезона-2019. Учитывая отношения Фернандо с производителями «Джи-Пи-Ту Энджин», разумеется, такой сценарий не оказался возможным. Но на этом Чейз Кэри и компания не остановились: буквально через несколько дней пресса сообщила о том, что руководство Формулы-1 очень желает видеть Фернандо Алонсо не где-нибудь, а в «Мерседесе» — на месте Льюиса Хэмилтона, который порывается уйти в «Феррари».

Если не Льюис, то кто. Кого взять «Мерседесу», если Хэмилтон правда уйдёт? Эдди Джордан уверен, что шестикратный чемпион скоро перейдёт в «Феррари». «Мерседесу» придётся искать себе нового топ-пилота.

Но тут стоит держать в голове сразу несколько факторов. Во-первых – на самом деле Хэмилтон вряд ли куда-то собирается уходить, во всяком случае пока. Да, может быть, Льюис и держит в голове возможность побить рекорд Шумахера и принять новый вызов в виде давно уже не побеждавших «гарцующих жеребцов», но он наверняка осознаёт и то, что ни у одного пилота после ухода Михаэля фактически не получилось поднять «Феррари» с колен. Да, итальянцы выиграли один личный титул и два Кубка конструкторов, но это скорее по инерции, пока «дух» Красного Барона ещё присутствовал в коллективе.

Второе – а нужен ли Алонсо «Мерседесу»? В случае ухода Льюиса Хэмилтона — да, может быть, у них и не будет много других опций: Валттери Боттас на звание будущего чемпиона мира откровенно не тянет, а Джордж Расселл пока слишком неопытен и в боевых условиях ничего сильнее болида Формулы-2 не пилотировал («Уильямс» тут точно не в счёт). Плюс ещё и Макс Ферстаппен с Шарлем Леклером теперь точно на ближайшие годы недоступны – оба подписали долгосрочные контракты со своими командами.

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Но тут возникает другой вопрос – а будет ли Алонсо столь же хорош, как и Льюис? Вряд ли. Будем откровенны – Фернандо является одним из лучших пилотов современности, но его эпоха уже позади. Алонсо не был быстрее Хэмилтона на равной технике ещё в первый год выступлений Льюиса, а это был пик карьеры испанского гонщика. У него за плечами было два буквально вчера выигранных титула и это не помешало дерзкому новичку не только навязать ему борьбу, но, и фактически выиграть эту битву. Никто не молодеет, и как бы Алонсо не старался выжимать максимум из болида, с каждым годом его способности на это будут становиться всё слабее.

Да, может быть, приди Алонсо в «Мерседес» на место Хэмилтона, он бы даже выиграл титул — во многом за счёт преимущества болида. Но на равной технике испанец, находящийся на излёте карьеры, вряд ли сможет дать бой тому, кто на протяжении последних шести лет не знал равных себе, не считая Нико Росберга. Да и там история несколько другая.

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Суть желания Liberty Media заключается в том, чтобы столкнуть лбами двух титанов – Хэмилтона и Алонсо и, приправив всё это соусом бескомпромиссной и принципиальной борьбы, подороже продать. Но Формула-1 – это не UFC, и борьбы реальной может так и не получиться. Хэмилтон, уйдя в «Феррари», может повторить путь Феттеля и не стать новым Шумахером, даже сравнявшись с ним по числу титулов и побив другие его рекорды. Ну а Алонсо может обнаружить, что два года вне Ф-1 не прошли бесследно, а адаптация к новой команде складывается не так легко. Да и регламент 2021 году может подставить подножку как «Феррари», так и «Мерседесу».

Не стоит забывать и о примере упомянутого уже Шумахера: пропустив три года, он вернулся в Формулу-1 и ничего не смог сделать даже с не самым выдающимся на тот момент напарником в лице Росберга. Что уж тут говорить о Хэмилтоне?

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Liberty Media действительно хочет, чтобы Алонсо вернулся. Но нужно ли это Формуле-1? Нужно ли это болельщикам гонок (не будем говорить о болельщиках конкретно испанца)? Даст ли это тот эффект, который так хочет получить руководство серии? Далеко не факт, а искусственное подогревание интереса с помощью возвращения того, кто когда-то был легендой, но уже успел завершить карьеру и найти себя в другом деле, к хорошему результату не приводит. Вспомните, опять же, Шумахера.

Ну а главный вопрос – нужно ли это Алонсо? Да, он готов вернуться в конкурентоспособную команду, но и так уже является частью истории Формулы-1 в частности и автоспорта в целом. С какой-нибудь попытки Алонсо запросто сможет выиграть «500 миль Индианаполиса», да и в «Дакаре» он смотрится неплохо – вон, уже чуть не выиграл спецучасток. Так зачем Формула-1 человеку, который уже смог показать свой максимум? Из чувства ностальгии? Шумахер в своё время думал так же и не смог ничего добиться во второй своей карьере.

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Так, может быть, руководству Формулы-1 стоит отпустить прошлое и сосредоточиться на настоящем и будущем? И сделать так, чтобы вывеска «Шарль Леклер против Макса Ферстаппена» стала куда более яркой, чем битва двух звезд, одна из которых для Формулы-1 уже погасла, а другая пусть и находится на пике своей яркости, но длиться этому осталось не так и долго.