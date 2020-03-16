В «Твиттере» провели свой Гран-при Австралии: Квят вынес пятерых, у Боттаса отвалился руль

Эта гонка однозначно интереснее и ярче, чем то, что могло произойти на самом деле.

Болельщики Формулы-1 истосковались по гонкам за зимнюю паузу. Если другие крупнейшие спортивные серии ушли на вынужденный перерыв хотя бы во время сезона, то поклонники Ф-1 вообще не успели «попробовать» новый чемпионат на вкус. Не удивительно, что в такой ситуации любители Ф-1 начали искать хоть какие-то альтернативы.

В воскресенье прошли сразу две киберспортивные гонки с участием профессиональных пилотов (Ферстаппен развлекал публику в одной, Норрис — во второй), и в тот же день популярный портал WTF1 решил провести своеобразный Гран-при Австралии в «Твиттере». Правила простые: как будут развиваться события в виртуальном Мельбурне, решали зрители, выбирая один из трёх вариантов ответа. Получилось здорово.

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Стартовая решётка была сформирована по итогам прошлого сезона, так что с первой линии стартового поля в бой ушли Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Однако радоваться пилотам «Мерседеса» оставалось недолго: первое же голосование болельщиков предсказуемо обострило интригу. Фанатам предстояло решить судьбу Льюиса: стартует ли он уверенно, плохо или вовсе заглохнет. С небольшим преимуществом выиграл вариант со сходом.



Дальше — больше. Боттас захватил лидерство, опережая Ферстаппена, Леклера и Феттеля. WTF1 предложил определить, чем закончится схватка Макса и Шарля — с 45,5 % выиграл вариант со столкновением и двойным сходом.

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Между тем страсти бушевали и в глубине пелотона. На выбор болельщикам было предложено три варианта:

— серия инцидентов позволяет Расселлу ворваться в очковую зону;

— Риккардо блестяще прорывается в лидеры среди середняков;

— Квят включает режим «торпеды» и выносит в первом повороте пять соперников.

Из заголовка статьи вы уже знаете, какую опцию выбрали почти 46 % проголосовавших. Таким образом, в виртуальной гонке стремительно сошли уже девять участников! «Оставшиеся в живых» ехали в следующем порядке: Боттас, Феттель, Перес, Сайнс, Риккардо, Норрис, Окон, Расселл, Райкконен, Стролл и Латифи.

Далее в WTF1 предложили определиться, что будет с Пересом. Он на своём розовом «Мерседесе» должен был либо обойти Феттеля, либо после приказа из боксов поменяться позициями со Строллом. Третий вариант — внезапная дисквалификация обоих болидов «Рейсинг Пойнт» прямо во время гонки — за то, что RP02 слишком похожа на прошлогодний «Мерседес». 43,4 % пользователей подписали Пересу и Строллу приговор.

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Немного о погоде. На вопрос, должен ли в ход гонки в Мельбурне вмешаться лёгкий дождик или полноценный ливень, сразу 71 % читателей выбрал вариант с мощным ливнем. Но что будет в боксах? Три варианта:

— Феттель заезжает, но шины для его болида не готовы;

— Оба «Уильямса» совершают пит-стопы на круг раньше остальных;

— Ландо Норрис остаётся на сликах.

В кои-то веки выиграл не третий вариант — очевидно, что он был не таким привлекательным, как с пит-стопами Расселла и Латифи. Итак, удачное тактическое решение Джорджа и Николаса — и они уже на третьем и четвёртом местах, уступая только Боттасу и Феттелю!

Чем закончится схватка «Мерседеса» и «Феррари»? 69 % пользователей голосуют за то, чтобы во время активации системы DAS у Боттаса отвалилась рулевая колонка! Но и Феттелю радоваться рано: на торможении неуправляемый «Мерседес» выбивает четырёхкратного чемпиона мира из гонки!

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Неужели нас ждёт дубль «Уильямса»? Но для этого читатели «Твиттера» должны проголосовать за то, чтобы Клэр Уильямс применила командную тактику. Как бы не так: две трети голосующих считают, что Расселл и Латифи должны бороться!

Цитируем WFT1: «Латифи ныряет внутрь на последнем круге, болиды соударяются колёсами и оба оказываются на траве. Карлос Сайнс захватывает лидерство — разрыв сердца для «Уильямса! Карлос Сайнс, которого всю гонку не показывали камеры, взял свою первую победу в карьере!» Ну а Расселлу и Латифи достались второе и третье места на подиуме.

Говорите, рассказ похож на лёгкую наркоманию? Что ж, до возобновления чемпионата нам предстоит прочитать и увидеть и не такое…



Сам Сайнс, кстати, оценил собственную виртуальную победу, ретвитнув сообщение об итогах Гран-при с комментарием: «Что я пропустил?!»