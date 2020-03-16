В «Твиттере» провели свой Гран-при Австралии: Квят вынес пятерых, у Боттаса отвалился руль

Болельщики Формулы-1 истосковались по гонкам за зимнюю паузу. Если другие крупнейшие спортивные серии ушли на вынужденный перерыв хотя бы во время сезона, то поклонники Ф-1 вообще не успели «попробовать» новый чемпионат на вкус. Не удивительно, что в такой ситуации любители Ф-1 начали искать хоть какие-то альтернативы.
В воскресенье прошли сразу две киберспортивные гонки с участием профессиональных пилотов (Ферстаппен развлекал публику в одной, Норрис — во второй), и в тот же день популярный портал WTF1 решил провести своеобразный Гран-при Австралии в «Твиттере». Правила простые: как будут развиваться события в виртуальном Мельбурне, решали зрители, выбирая один из трёх вариантов ответа. Получилось здорово.
Стартовая решётка была сформирована по итогам прошлого сезона, так что с первой линии стартового поля в бой ушли Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Однако радоваться пилотам «Мерседеса» оставалось недолго: первое же голосование болельщиков предсказуемо обострило интригу. Фанатам предстояло решить судьбу Льюиса: стартует ли он уверенно, плохо или вовсе заглохнет. С небольшим преимуществом выиграл вариант со сходом.
Дальше — больше. Боттас захватил лидерство, опережая Ферстаппена, Леклера и Феттеля. WTF1 предложил определить, чем закончится схватка Макса и Шарля — с 45,5 % выиграл вариант со столкновением и двойным сходом.
Между тем страсти бушевали и в глубине пелотона. На выбор болельщикам было предложено три варианта:
— серия инцидентов позволяет Расселлу ворваться в очковую зону;
— Риккардо блестяще прорывается в лидеры среди середняков;
— Квят включает режим «торпеды» и выносит в первом повороте пять соперников.
Из заголовка статьи вы уже знаете, какую опцию выбрали почти 46 % проголосовавших. Таким образом, в виртуальной гонке стремительно сошли уже девять участников! «Оставшиеся в живых» ехали в следующем порядке: Боттас, Феттель, Перес, Сайнс, Риккардо, Норрис, Окон, Расселл, Райкконен, Стролл и Латифи.
Далее в WTF1 предложили определиться, что будет с Пересом. Он на своём розовом «Мерседесе» должен был либо обойти Феттеля, либо после приказа из боксов поменяться позициями со Строллом. Третий вариант — внезапная дисквалификация обоих болидов «Рейсинг Пойнт» прямо во время гонки — за то, что RP02 слишком похожа на прошлогодний «Мерседес». 43,4 % пользователей подписали Пересу и Строллу приговор.
Немного о погоде. На вопрос, должен ли в ход гонки в Мельбурне вмешаться лёгкий дождик или полноценный ливень, сразу 71 % читателей выбрал вариант с мощным ливнем. Но что будет в боксах? Три варианта:
— Феттель заезжает, но шины для его болида не готовы;
— Оба «Уильямса» совершают пит-стопы на круг раньше остальных;
— Ландо Норрис остаётся на сликах.
В кои-то веки выиграл не третий вариант — очевидно, что он был не таким привлекательным, как с пит-стопами Расселла и Латифи. Итак, удачное тактическое решение Джорджа и Николаса — и они уже на третьем и четвёртом местах, уступая только Боттасу и Феттелю!
Чем закончится схватка «Мерседеса» и «Феррари»? 69 % пользователей голосуют за то, чтобы во время активации системы DAS у Боттаса отвалилась рулевая колонка! Но и Феттелю радоваться рано: на торможении неуправляемый «Мерседес» выбивает четырёхкратного чемпиона мира из гонки!
Неужели нас ждёт дубль «Уильямса»? Но для этого читатели «Твиттера» должны проголосовать за то, чтобы Клэр Уильямс применила командную тактику. Как бы не так: две трети голосующих считают, что Расселл и Латифи должны бороться!
Цитируем WFT1: «Латифи ныряет внутрь на последнем круге, болиды соударяются колёсами и оба оказываются на траве. Карлос Сайнс захватывает лидерство — разрыв сердца для «Уильямса! Карлос Сайнс, которого всю гонку не показывали камеры, взял свою первую победу в карьере!» Ну а Расселлу и Латифи достались второе и третье места на подиуме.
Говорите, рассказ похож на лёгкую наркоманию? Что ж, до возобновления чемпионата нам предстоит прочитать и увидеть и не такое…
Сам Сайнс, кстати, оценил собственную виртуальную победу, ретвитнув сообщение об итогах Гран-при с комментарием: «Что я пропустил?!»
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