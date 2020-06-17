Говорят, Хэмилтон готовит демонстрацию перед Гран-при Австрии. Это будет очень странно

Английский таблоид The Daily Mail сообщил, что, по их информации, Льюис Хэмилтон собирается преклонить колено во время исполнения гимна перед Гран-при Австрии в начале июля в знак поддержки протестующих против расовой дискриминации. Представители Формулы-1, сообщает издание, только рады поддержать «любого, кто выступает против расизма».



Дискриминация по какому-либо признаку — проблема, и с ней необходимо бороться, но кое-что в желании Хэмилтона всё-таки не так. Если, конечно, The Daily Mail не выдумала это всё на пустом месте.

Хэмилтон-активист

В последние месяцы главным спикером Формулы-1 стабильно остаётся Льюис Хэмилтон (если, конечно, не считать внезапного всплеска трансферов месяц назад. В марте, когда Формула-1 приехала на первый этап сезона в Мельбурн, Хэмилтон дал понять, что не очень-то рад устраивать массовые сборища, пока в мире бушует пандемия, — гонку, кстати, в итоге отменили.

Затем Льюис поддержал протестующих против полицейского насилия и расовой дискриминации после убийства Джорджа Флойда копами Миннеаполиса. Больше того, слова британца подхлестнули и других гонщиков, которые также осудили любые формы социального неравенства и дискриминации.

В игре F1 ввели карточки гонщиков. Отметили скорость Квята, но некоторые оценки абсурдны Да-да, в официальной игре Ф-1 теперь такая же фишка, как в FIFA. Вопросов к показателям хватает.

«Верования, которым уже много сотен лет, до сих пор существуют и отравляют наше общество, — написал Хэмилтон под постом с фотографией Мартина Лютера Кинга. — МЛК отдал свою жизнь за то же самое, за что мы боремся сегодня, а справедливости до сих пор нет. Лидеры, которых мы выбрали, снова и снова нас подводят. Мы обязаны продолжать бушевать, пока не настанут перемены».



Наконец, всего несколько дней назад чемпион Формулы-1 через свой «инстаграм» обратился к правительству Испании с требованием перестать поддерживать так называемую корриду (читай — чудовищные издевательства над быками на потеху толпе). «Испания, это просто мерзко. Детей в вашей стране учат пытать и убивать быков — с 14 лет, — написал он. — Мы просим министерство образования Испании немедленно закрыть школы боёв с быками». Само собой, в Испании сразу же назвали Хэмилтона идиотом, но в этой стране Льюиса не любят ещё с 2007-го.



Активная гражданская позиция — это похвально, тем более она похвальна в политкорректном мире Формулы-1, живущем за счёт миллиардов долларов транснациональных корпораций. Но проявлять свою гражданскую позицию стоит в подходящих для этого условиях — и преклонение колена перед Гран-при Австрии не совсем тот случай.

NASCAR считают последним пристанищем расистов. Протесты в США добрались и до неё На гонках запретили главный символ американского Юга, уже пошли увольнения и споры.

Что здесь не так

Традиция преклонять колено во время исполнения гимна началась в 2016 году, когда квотербек San Francisco 49ers Колин Каперник встал на одно колено перед матчем по американскому футболу. Это спровоцировало огромный скандал, а Каперника многие обвиняли в неуважении к национальному гимну, национальным символам и стране вообще.



«Это не было неуважением к гимну или стране, это был протест против систематического насилия. Это для меня важнее футбола, и я считаю эгоистичным отворачиваться от происходящего, — ответил тогда Каперник. — На улицах лежат тела, но люди просто откупаются, а убийства сходят с рук».



Жест Каперника спровоцировал дискуссию национального масштаба, многие спортсмены последовали примеру футболиста и преклоняли колено перед матчами во время исполнения гимна. Дошло даже до того, что в сентябре 2017-го президент США Дональд Трамп призвал владельцев команд увольнять тех игроков, которые пошли на такой жест.

Ремейк знаменитого фильма с участием «Феррари» — провал. Зачем это бессмысленное кино? Картину не спасли ни Шарль Леклер, ни даже князь Альбер II.

Но если Хэмилтон встанет на колено перед стартом Гран-при Австрии, это будет совсем не то же самое. Каперник — гражданин Америки, игра, перед которой он впервые преклонил колено, проходила в Америке, и гимн играл американский. Но Хэмилтон — подданный Соединённого Королевства, а Гран-при Австрии пройдёт в Австрии, и гимн будет играть австрийский. И получается, что иностранный гражданин, который за выступление в спортивном состязании получает баснословную зарплату, намерен приехать в другое государство и под гимн этого государства протестовать против злоупотреблений и насилия в другой стране?



У Колина Каперника был повод выразить свой протест на фоне национального символа своей страны. У Льюиса Хэмилтона повода выражать свой протест на фоне национального символа другой страны нет.