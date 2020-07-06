Провал Хэмилтона и Феттеля! Норрис — главный герой старта Ф-1. Оценки за Гран-при Австрии

Ландо Норрис — 9,0
Главный герой уик-энда. Лучшая квалификация в карьере (и лучший результат «Макларена» за последние шесть лет!), уверенный старт и борьба с Ферстаппеном на первых кругах, ровный темп на всей дистанции и как итог — заслуженный подиум. Лучший Гран-при в карьере Норриса.
Шарль Леклер — 9,0
«Феррари» в этот раз ничего не могла и даже в Q3 прошла с трудом, но Леклер это принял, не торопил события и планомерно выжимал максимум из имеющегося. Вместе с очень боевой концовкой заезда это и привело Шарля на подиум. Но не факт, что в ближайшее время мы снова увидим его в топ-3.
Валттери Боттас — 8,5
Боттас не оставил Хэмилтону ни шанса, хотя дважды терял преимущество при появлении сейфти-кара и попадал под жёсткий прессинг чемпиона мира. На этом фоне вылет в квалификации простителен. Это уже восьмая победа Боттаса в Формуле-1 и вторая — на «Ред Булл Ринге».
Макс Ферстаппен — 8,0
Голландец в этот уик-энд всё сделал правильно — превосходная (насколько позволял автомобиль) квалификация, уверенный старт и прессинг лидеров. Если бы тактика «Ред Булл» сработала, в борьбе за победу могла бы появиться интрига, но мотор «Хонды» подвёл всю Формулу-1.
Пьер Гасли — 7,5
Француз опередил Квята в квалификации и принёс шесть очков — при не самом удачном стратегическом решении команды. Будь гонка на пару кругов длиннее, Пьер мог бы и Переса обогнать.
Александер Албон — 7,5
У Албона был бы реальный шанс побороться за победу, если бы Хэмилтон не выбил тайца с трассы. Это был один из самых крутых моментов Алекса в Формуле-1, но до этого он весь уик-энд уступал в скорости Ферстаппену и проиграл ему 0,39 секунды в квалификации — для короткого «Ред Булл Ринга» это очень много. Да и обгон Льюиса был рискованным: преимущество свежих шин можно было использовать буквально на полкруга позже.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео можно в Instagram-аккаунте Формулы-1.
Антонио Джовинацци — 7,5
За рулём этой «Альфа Ромео» проявить себя сложно, но Джовинацци смог. Антонио весь уик-энд был быстрее Райкконена, опередил Кими в квалификации и отыграл на старте четыре позиции. В итоге итальянец набрал два очка — в прошлом году Джови и дюжины гонок на это не хватило.
Карлос Сайнс — 7,0
В Австрии испанец явно смотрелся слабее, чем его менее опытный напарник, но всё же почти всю дистанцию два «Макларена» шли в одной группе. Для Сайнса, как и для Норриса, это был лучший старт сезона в карьере.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео можно в "инстаграме" Формулы-1.
Серхио Перес — 7,0
Перес поднялся бы выше шестого места, если бы команда не побоялась поменять ему шины под сейфти-каром (Серхио в итоге 45 кругов проехал на одном комплекте «медиума»). Но и сам гонщик не смог сполна раскрыть потенциал шасси — не улучшил своё время в третьем сегменте, хотя и опередил напарника, а в гонке получил штраф за превышение скорости на пит-лейне и мог получить второй — за стычку с «Маклареном».
Джордж Расселл — 7,0
«Уильямс» прогрессирует, но о втором сегменте или попадании в очки говорить пока рано. К тому же, несмотря на неплохую квалификацию, Джордж сразу же откатился в конец пелотона и вплоть до своего схода опережал разве что «Хаасы», «Альфа Ромео» или Феттеля.
Ромен Грожан — 7,0
Всю гонку «Хаасы» сражались с собственными тормозами и не преуспели — оба сошли с дистанции. Но Грожан был быстрее в квалификации, несмотря на пропуск первой тренировки (тоже, к слову, из-за проблем с тормозами)…
Кевин Магнуссен — 7,0
… зато Кевин блестяще стартовал и какое-то время шёл 13-м, что для нынешнего «Хааса» очень неплохо.
Даниэль Риккардо — 7,0
Второй год подряд австралиец начинает сезон со схода, в этот раз не по своей вине. Выход в финальный сегмент не особенно впечатляет, но на фоне прогресса «Макларена» и «Рейсинг Пойнт» это был максимум для «Рено». Увы, конвертировать сильную квалификацию в очки не удалось — в команде решили отключить двигатель по соображениям безопасности.
Эстебан Окон — 6,5
Откровенно посредственное возвращение в гонки. Слабый старт и не всегда чистую борьбу в конце пелотона можно оправдать отсутствием гоночной практики в течение полутора лет, но проигрыш шести десятых Риккардо во втором сегменте объяснить сложно. Но мучения Эстебана хотя бы принесли четыре очка.
Даниил Квят — 6,5
Средний этап для Квята завершился борьбой с Эстебаном Оконом — на свежей и мягкой резине россиянин сломал подвеску на поребрике скоростного поворота, когда пытался объехать «Рено» по внешней траектории. Манёвр смелый и рискованный — удачей он не увенчался. А до этого Даниил проиграл в квалификации напарнику. Уик-энд не то чтобы плохой, но и не самый сильный — в следующих гонках ждём большего.
Кими Райкконен — 6,5
В этот уик-энд прежнего Кими не было — экс-чемпион был почти невидим на трассе, пока от машины не оторвалось плохо прикрученное колесо. Почти всю дистанцию финн ехал позади Джовинацци. Похоже на вступление к лебединой песне.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
Лэнс Стролл — 6,5
Проиграл напарнику в квалификации, не смог прорваться на старте и бесславно сошёл из-за отказа двигателя. Весьма среднее начало сезона после многообещающих тестов. Впрочем, если бы не мотор, Лэнс набрал бы несколько очков.
Льюис Хэмилтон — 6,0
В тренировках казалось, что Льюис легко выиграет гонку, но в квалификации обе его финальные попытки оказались медленнее, чем у Боттаса. Да и в гонке Хэмилтон ни разу по-настоящему не атаковал финна, а потом и вовсе выбросил подиум, крайне неуклюже защищаясь от Албона. Сезон-2020 чемпион мира начал не с той ноги.
Николас Латифи — 6,0
Весь уик-энд канадец довольно много уступал напарнику, а в тренировке перед квалификацией разбил машину, едва не пропустив в итоге сессию. Латифи добрался до финиша на 11-м месте (за счёт этого «Уильямс» пока опережает «Ред Булл» в Кубке конструкторов), но он всё равно был последним.
Себастьян Феттель — 5,0
Прощание с «Феррари» началось отвратительно. Вроде бы в пятницу Себ был быстрее Леклера, но уже в субботу проиграл ему квалификацию, а в воскресенье встал поперёк трассы после грубой и совершенно непродуманной атаки на Сайнса. Сколь бы плоха ни была в этот уик-энд «Феррари», Феттель должен был набрать максимум очков (хотя бы 8-10) — это его работа, и он с ней не справился. И вновь из-за собственной нетерпеливости и необдуманных манёвров.
- 6 июля 2020
-
16:55
-
16:44
-
16:03
-
15:59
-
15:53
-
15:11
-
14:55
-
14:09
-
13:31
-
13:00
-
12:54
-
12:09
-
11:46
-
11:09
-
10:55
-
10:24
-
09:42
-
09:25
-
08:51
-
08:22
-
01:04
-
00:52
-
00:02
- 5 июля 2020
-
23:57
-
22:53
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
21:35
-
21:19
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:34
-
20:31