Провал Хэмилтона и Феттеля! Норрис — главный герой старта Ф-1. Оценки за Гран-при Австрии

Главный герой уик-энда. Лучшая квалификация в карьере (и лучший результат «Макларена» за последние шесть лет!), уверенный старт и борьба с Ферстаппеном на первых кругах, ровный темп на всей дистанции и как итог — заслуженный подиум. Лучший Гран-при в карьере Норриса.

«Феррари» в этот раз ничего не могла и даже в Q3 прошла с трудом, но Леклер это принял, не торопил события и планомерно выжимал максимум из имеющегося. Вместе с очень боевой концовкой заезда это и привело Шарля на подиум. Но не факт, что в ближайшее время мы снова увидим его в топ-3.

Не обманывайтесь подиумом — «Феррари» слаба и топит союзников. Итоги Гран-при Австрии За счёт грамотных тактических решений Леклер прорвался на подиум, но скорость машины оставляет желать лучшего — эхо скандала с мотором?

Боттас не оставил Хэмилтону ни шанса, хотя дважды терял преимущество при появлении сейфти-кара и попадал под жёсткий прессинг чемпиона мира. На этом фоне вылет в квалификации простителен. Это уже восьмая победа Боттаса в Формуле-1 и вторая — на «Ред Булл Ринге».

Голландец в этот уик-энд всё сделал правильно — превосходная (насколько позволял автомобиль) квалификация, уверенный старт и прессинг лидеров. Если бы тактика «Ред Булл» сработала, в борьбе за победу могла бы появиться интрига, но мотор «Хонды» подвёл всю Формулу-1.

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались вставать на колено. Политика вмешалась в гонки Среди оставшихся стоять и россиянин Квят.

Француз опередил Квята в квалификации и принёс шесть очков — при не самом удачном стратегическом решении команды. Будь гонка на пару кругов длиннее, Пьер мог бы и Переса обогнать.

У Албона был бы реальный шанс побороться за победу, если бы Хэмилтон не выбил тайца с трассы. Это был один из самых крутых моментов Алекса в Формуле-1, но до этого он весь уик-энд уступал в скорости Ферстаппену и проиграл ему 0,39 секунды в квалификации — для короткого «Ред Булл Ринга» это очень много. Да и обгон Льюиса был рискованным: преимущество свежих шин можно было использовать буквально на полкруга позже.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео можно в Instagram-аккаунте Формулы-1.

Антонио Джовинацци — 7,5

За рулём этой «Альфа Ромео» проявить себя сложно, но Джовинацци смог. Антонио весь уик-энд был быстрее Райкконена, опередил Кими в квалификации и отыграл на старте четыре позиции. В итоге итальянец набрал два очка — в прошлом году Джови и дюжины гонок на это не хватило.

Карлос Сайнс — 7,0

В Австрии испанец явно смотрелся слабее, чем его менее опытный напарник, но всё же почти всю дистанцию два «Макларена» шли в одной группе. Для Сайнса, как и для Норриса, это был лучший старт сезона в карьере.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео можно в "инстаграме" Формулы-1.

Серхио Перес — 7,0

Перес поднялся бы выше шестого места, если бы команда не побоялась поменять ему шины под сейфти-каром (Серхио в итоге 45 кругов проехал на одном комплекте «медиума»). Но и сам гонщик не смог сполна раскрыть потенциал шасси — не улучшил своё время в третьем сегменте, хотя и опередил напарника, а в гонке получил штраф за превышение скорости на пит-лейне и мог получить второй — за стычку с «Маклареном».

Джордж Расселл — 7,0

«Уильямс» прогрессирует, но о втором сегменте или попадании в очки говорить пока рано. К тому же, несмотря на неплохую квалификацию, Джордж сразу же откатился в конец пелотона и вплоть до своего схода опережал разве что «Хаасы», «Альфа Ромео» или Феттеля.

Ромен Грожан — 7,0

Всю гонку «Хаасы» сражались с собственными тормозами и не преуспели — оба сошли с дистанции. Но Грожан был быстрее в квалификации, несмотря на пропуск первой тренировки (тоже, к слову, из-за проблем с тормозами)…

Кевин Магнуссен — 7,0

… зато Кевин блестяще стартовал и какое-то время шёл 13-м, что для нынешнего «Хааса» очень неплохо.

«Феррари» в пике: откат к середнякам, скандалы, склоки внутри. Что дальше? «Скудерия» рискует откатиться на уровень 2014 года, когда даже подиумы были для команды редкостью.

Даниэль Риккардо — 7,0

Второй год подряд австралиец начинает сезон со схода, в этот раз не по своей вине. Выход в финальный сегмент не особенно впечатляет, но на фоне прогресса «Макларена» и «Рейсинг Пойнт» это был максимум для «Рено». Увы, конвертировать сильную квалификацию в очки не удалось — в команде решили отключить двигатель по соображениям безопасности.

Эстебан Окон — 6,5

Откровенно посредственное возвращение в гонки. Слабый старт и не всегда чистую борьбу в конце пелотона можно оправдать отсутствием гоночной практики в течение полутора лет, но проигрыш шести десятых Риккардо во втором сегменте объяснить сложно. Но мучения Эстебана хотя бы принесли четыре очка.

Средний этап для Квята завершился борьбой с Эстебаном Оконом — на свежей и мягкой резине россиянин сломал подвеску на поребрике скоростного поворота, когда пытался объехать «Рено» по внешней траектории. Манёвр смелый и рискованный — удачей он не увенчался. А до этого Даниил проиграл в квалификации напарнику. Уик-энд не то чтобы плохой, но и не самый сильный — в следующих гонках ждём большего.

Грязноватый манёвр соперника лишил Квята хороших очков. По ТВ инцидент вообще не показали Разбираем старт сезона в исполнении Даниила — от невставания на колено до роковой стычки. К россиянину есть пара вопросов.

Кими Райкконен — 6,5

В этот уик-энд прежнего Кими не было — экс-чемпион был почти невидим на трассе, пока от машины не оторвалось плохо прикрученное колесо. Почти всю дистанцию финн ехал позади Джовинацци. Похоже на вступление к лебединой песне.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Лэнс Стролл — 6,5

Проиграл напарнику в квалификации, не смог прорваться на старте и бесславно сошёл из-за отказа двигателя. Весьма среднее начало сезона после многообещающих тестов. Впрочем, если бы не мотор, Лэнс набрал бы несколько очков.

В тренировках казалось, что Льюис легко выиграет гонку, но в квалификации обе его финальные попытки оказались медленнее, чем у Боттаса. Да и в гонке Хэмилтон ни разу по-настоящему не атаковал финна, а потом и вовсе выбросил подиум, крайне неуклюже защищаясь от Албона. Сезон-2020 чемпион мира начал не с той ноги.

«Мерседес» отбил гениальную новинку. Но теперь может поссориться с Хэмилтоном из-за денег Неужели у Феттеля всё-таки есть шанс перейти в «чёрные стрелы»?

Николас Латифи — 6,0

Весь уик-энд канадец довольно много уступал напарнику, а в тренировке перед квалификацией разбил машину, едва не пропустив в итоге сессию. Латифи добрался до финиша на 11-м месте (за счёт этого «Уильямс» пока опережает «Ред Булл» в Кубке конструкторов), но он всё равно был последним.

Прощание с «Феррари» началось отвратительно. Вроде бы в пятницу Себ был быстрее Леклера, но уже в субботу проиграл ему квалификацию, а в воскресенье встал поперёк трассы после грубой и совершенно непродуманной атаки на Сайнса. Сколь бы плоха ни была в этот уик-энд «Феррари», Феттель должен был набрать максимум очков (хотя бы 8-10) — это его работа, и он с ней не справился. И вновь из-за собственной нетерпеливости и необдуманных манёвров.