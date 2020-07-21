Неужели «Мерседес» выиграет абсолютно все гонки нынешнего сезона Формулы-1? Есть все шансы

Третий этап сезона-2020 Формулы-1 добил всех, кто ещё верил в интригу в нынешнем чемпионате. «Ред Булл» вновь не сумел бросить вызов «Мерседесу», и теперь вряд ли кто-то поверит, что Кубок конструкторов не достанется «чёрным стрелам». Мировые СМИ отдают немцам «все свои должные».

«Боттас больше не может позволить себе ошибок»

«Бывают моменты, которые говорят о многом или даже о всём, — пишет Джусто Ферронато из Gazzetta dello Sport. — За пять кругов до конца Гран-при Венгрии у Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса» была лишь одна проблема: решить, заезжать ли в боксы за свежими шинами, чтобы заработать бонусное очко. Они это сделали, Хэмилтон выиграл и взял балл за быстрейший круг. Даже Макс Ферстаппен не напугал стратегов из Штутгарта. Три победы из трёх. Кто же их остановит?»

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Если Хэмилтон сохранит свою нынешнюю форму, то можно знатно испортить «Феррари» юбилей в сентябре, констатирует ESPN.



«Льюис может повторить рекорд Михаэля Шумахера по числу побед в Формуле-1 на Гран-при Италии и обойти — на 1000-й гонке «Феррари», которая будет проведена на трассе, которая принадлежит итальянской команде. Учитывая доминирование «Мерседеса» в трёх стартовых гонках, это не выглядит нереальным. И пусть Хэмилтон ни разу не выигрывал более пяти гонок подряд, Себастьяну Феттелю в 2013 году удалось победить на «Ред Булл» в девяти Гран-при кряду», — напоминает издание.

Феттель и Боттас не включили Ферстаппена в число претендентов на титул в 2020 году

Спасти рекорд Шумахера (91 победа) может разве что Валттери Боттас – но в Австрии финн разочаровал, констатирует портал PlanetF1.



«Должно быть, финн испытывает дежавю: победный старт сезона, большие надежды на борьбу за чемпионский титул, а затем резкий провал. Такое произошло с «Боттасом 2.0», и теперь похоже, что история повторяется с «Боттасом 3.0». И, к сожалению для финна, проблемы создаёт он сам.



В конце, когда он преследовал Макса Ферстаппена после лишнего пит-стопа ради свежих шин, Боттас оказался недостаточно близко, чтобы атаковать в первом повороте финального круга. По радио ему говорили, что нужно постоянно проходить круги за 1:18.50, но Боттас не догнал Ферстаппена достаточно быстро. Есть ощущение, что Льюис Хэмилтон при таком же сценарии справился бы с задачей. Мы так много раз видели, как чемпион мира вырывал победы — что уж говорить о местах на подиуме», — печалится издание.

Недовольны Боттасом и авторы ESPN. Тем более что других конкурентов у Хэмилтона нет. Главная претензия к финну — провал на старте: «Если Валттери действительно собирается вести чемпионскую кампанию, он больше не может позволить себе таких ошибок, как на стартовой решётке в воскресенье. При старте со второго места он среагировал на огоньки оборотов мотора на рулевом колесе вместо стартовых огней».

Венгрия — приговор «Ред Булл» и «Феррари». Верим лишь в Боттаса. Итоги третьего этапа Ф-1 Соперники «Мерседеса» рассчитывали подтянуться, но дела у них идут всё хуже — ни подиум Ферстаппена, ни третья линия «Скудерии» не убеждают.

«Хэмилтон и Боттас вряд ли выбьют друг друга»

Но в чём же секрет очередного рывка «Мерседеса» вперёд? Об этом рассуждает Лоуренс Эдмондсон из ESPN.



«Если бы существовала одна причина, по которой «Мерседес» быстрее остального пелотона, то другие команды давно скопировали бы этот секрет. Легко назвать «серебряной пулей» какую-нибудь систему «Мерседеса» вроде инновационной DAS, но в реальности она — лишь один из примеров многочисленных инноваций, которые обеспечивают отдельные небольшие преимущества.



Правда же в том, что «Мерседес» как создал отрыв в развитии машины и двигателя в начале нынешнего цикла правил, так и продолжает добиваться прогресса в обеих областях. Хороший во всех отношениях болид W11 – результат многолетних исследований и инженерного совершенства, из-за чего конкурентам ещё труднее догнать команду.



В этом году у «Мерседеса» есть все ингредиенты, чтобы выиграть все сто процентов гонок. Машина опережает остальные как минимум на полсекунды и выглядит одинаково быстрой что в гонках, что в квалификациях, а её пилоты вряд ли выбьют друг друга так, как это сделали Росберг и Хэмилтон на Гран-при Испании 2016 года. Если добавить к этому укороченный из-за коронавируса сезон, то шанс на стопроцентный показатель побед становится вполне реальным.



Главная угроза — это если «Ред Булл» добьётся существенного рывка вперёд, разобравшись с проблемами RB16 с управляемостью. В целом машина «быков» выглядит быстрой, на ней тоже есть инновационные решения, но даже при полной реализации потенциала она пока отстаёт от «Мерседеса», — заключает автор.

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«Ф-1 находится в заложниках у чёрного и розового «Мерседесов»

Если у «Ред Булл» ещё есть хотя бы теоретические шансы на титул, то в «Феррари» понимают, что никаким чемпионством в 2020 году уже не пахнет. Приняли горькую правду и итальянские журналисты. В частности Умберто Дзапеллони из Il Jiornale.



«Формула-1 находится в заложниках у чёрного и розового «Мерседесов», — писал Умберто после субботней квалификации, когда пилоты «Мерседеса» и «Рейсинг Пойнт» заняли четыре верхние позиции. Что ж, днём позже изменилось не так много, а если говорить про «Феррари», то всё стало существенно хуже.

«Феррари» покидает Гран-при Венгрии ещё более помятой, чем после Гран-при Штирии, где Леклер влетел в Феттеля. В последний раз пилоты «Феррари» проигрывали лидеру гонки круг в 2008 году, это безрадостно и унизительно. К сожалению, такой исход не являлся непредсказуемым с учётом того, как складывалась квалификация и как завершилась гонка в Венгрии год назад, когда Феттель пусть и попал на подиум, но проиграл всё тому же Хэмилтону более минуты.



Причины поражения — неудачный проект из-за дефорсированного двигателя (он похож на детскую шлюпку в море) и плохая шинная тактика (идеи с «софтом» можно было избежать), но в первую очередь — потрясающая форма «Мерседеса», который за год сделал невероятный шаг вперёд. Этот рывок столь значительный, что он вызывает неизбежные подозрения насчёт легальности немецкого мотора — если вспомнить действия ФИА по отношению к двигателю «Феррари».



Хорошие новости для «Феррари» есть: в ближайшие выходные Формула-1 отдыхает. Плохие новости — потом все равно придётся выступать в Сильверстоуне», — печалится Дзапеллони.