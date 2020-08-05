«Истекает ли время Албона?». СМИ предрекают перестановки в «Ред Булл» и хвалят Гасли

«Если Льюис Хэмилтон может выигрывать на трёх колёсах...»

Внезапные проблемы с шинами на финише Гран-при Великобритании спасли этап от звания скучного. В связи с этим автор Дэн Рипли из Daily Mail задался вопрос: что можно сделать с шинами, чтобы гонки стали интереснее?

«Скучная гонка ожила, только когда у нескольких пилотов возникли проблемы с шинами. Что бы ни было причиной, легко прийти к предложению, что шины должны быть менее надёжными, чтобы добавить перца в гонки. Но это подвергнет неоправданному риску пилотов, маршалов и зрителей (когда они наконец вернутся). Очевидно, это не вариант.



Что нужно Ф-1 вместо этого, так это ещё одна шинная компания наряду с «Пирелли». Мы не видели «шинной войны» с момента, когда «Мишлен» и «Бриджстоун» сражались в 2001-2006 годах. Концепция такой войны позволит часто видеть, как одни шины лучше других на разных трассах, да и во время гонок они могут демонстрировать разную степень адаптации к переменчивым условиям. В спорте, которому сейчас так не хватает переменных для повышения интереса, это был бы лёгкий способ добавить новый параметр», — призывает Рипли.

Хэмилтон и Леклер творят чудеса, Кими — мрачнеет. Оценки за Гран-при Великобритании Даниилу Квяту по-прежнему не удаётся блеснуть.

La Gazzetta dello Sport со своей стороны констатирует: даже столь серьёзная проблема не помешала очередной проблеме действующего чемпиона мира.



«Если Льюис Хэмилтон может выигрывать на трёх колёсах, то можно всё закрывать… Финал британского Гран-при был невероятным и незабываемым. Хэмилтон «потерял» переднее левое колесо за круг до финиша, но Макс Ферстаппен не воспользовался преимуществом, вместо чего получил очко за быстрейший круг — в итоге это решение стоило ему победы», — отмечает итальянское издание.



«Победа обеспечила британскому пилоту ещё один рекорд, — напоминает Жиль Ричардс из The Guardian. – Теперь у него на один выигрыш больше в домашней гонке, чем у прежнего рекордсмена Алена Проста с его шестью победами. Впереди ещё остаётся ряд достижений, но ни одно из них не выглядит недостижимым для Льюиса.



Хэмилтон всего в четырёх выигрышах от 91 победы Михаэля Шумахера — без сомнений, этот результат падёт в этом сезоне. Без сомнений, драматичные финальные секунды могут стать решающими и в попытке Хэмилтона повторить рекорд Шумахера с семью чемпионскими титулами. У Хэмилтона уже 30-очковое преимущество в сезоне, который может продлиться лишь 15 гонок».

Разбор драматичного финиша в Ф-1: как Хэмилтону удалось выиграть фактически без колеса Почему «Мерседес» не позвал Льюиса в боксы в конце предпоследнего круга, решительно непонятно.

«Леклер выдал выступление истинного лидера»

Хэмилтон — не единственный герой гонки. Например, как не отметить Шарля Леклера, каким-то чудом завоевавшего для «Феррари» уже два подиума в четырёх Гран-при. Пилота хвалят эксперты Sky Sports.



«В уик-энд, когда его уходящий напарник находился в лучшем случае на периферии, Шарль Леклер выдал выступление истинного лидера за рулём сложной машины. Именно такие выступления привели к тому, что зимой «Феррари» предложила Леклеру пятилетний контракт. Конечно, ему повезло с подиумом после падения Боттаса в классификации, но Леклер заставил сработать агрессивные настройки «Феррари» и сберёг свои шины до финиша», — хвалят монегаска эксперты и ставят ему девять баллов.

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Несмотря на успех Леклера, уже упоминавшийся нами Дэн Рипли констатирует, что сейчас «Феррари» проигрывает «Макларену», хотя ещё недавно между командами была пропасть.



«После четырёх гонок «Макларен» идёт третьим в Кубке конструкторов, опережая «Скудерию» на восемь очков. Кто-то может поспорить, что машина «Феррари» чуть лучше, но если и так, то точно не намного. Ландо Норрис слегка опережает в личном зачёте Шарля Леклера, а разрыв между командами мог оказаться больше, если бы Карлос Сайнс не стал одной из жертв поздних проколов в Сильверстоуне.



Ключ к превосходству «Макларена» — то, что у них два молодых, голодных и невероятно мотивированных пилота, находящихся в позитивном командном окружении. У «Феррари» есть талантливый Леклер… но он находится в боксах, где упадническое и деморализованное настроение. Учитывая 10-е место Себастьяна Феттеля, второй пилот команды продолжает приближаться к имиджу гонщика, который не может дождаться окончания карьеры в Маранелло».

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«Это головоломка для Хорнера и Марко»

Дела плохи не только у «Феррари» и Феттеля. Джон Вилде из PlanetF1 констатирует очередной слабый Гран-при в исполнении пилота «Ред Булл» Александера Албона: 12-е место в квалификации, необязательное столкновение с Магнуссеном, штраф и финиш на восьмой позиции.

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«Истекает ли время для Албона?» — задаётся вопросом журналист. — Мы спекулировали на этой теме ещё после Гран-при Штирии, что могло казаться преждевременным, но теперь никто не будет отрицать перспективы, когда Алекса уже в скором времени похлопает по плечу советник «Ред Булл» Хельмут Марко.



Даже смена гоночного инженера на опытного Саймона Ренни не принесла удачи таиландскому гонщику. Да, с последнего места он поднялся на достойное восьмое, но это не то, что нужно «Ред Булл» от напарника Ферстаппена. А ещё менее радостен для Албона тот факт, что на одну позицию выше финишировал тот, чьё место он занял в «Ред Булл», — Пьер Гасли. Причём француз финишировал выше уже второй раз в четырёх гонках.



Учитывая, что другой пилот «Альфа Таури» Даниил Квят закончил гонку в стене у «Мэгготс», Гасли становится лидером «Альфа Таури». Похоже, француз восстановил уверенность, потерянную после понижения в прошлом сезоне.



Это головоломка для Хорнера и Марко, и пусть мы ожидаем, что у Албона ещё будут шансы проявить себя во второй гонке в Сильверстоуне и в Барселоне, но к Спа в конце августа ситуация может измениться, если Алекс не прибавит. В конце концов, прецедент в 2019 году перед Гран-при Бельгии уже был».

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Напоследок вновь обратимся к Дэну Рипли и его колонке в Daily Mail. Британский журналист также решил прокомментировать очередную антирасисткую церемонию, которая провела Формула-1 незадолго до старта гонки.

«Ещё одна неделя — и ещё одна попытка Ф-1 продвигать антирасизм пошла не совсем по плану. Да, всё было намного лучше, чем неорганизованный хаос на Гран-при Венгрии, где пилоты или опоздали на церемонию, или вообще на ней не появились. Но едва ли можно сказать, что на сей раз планку задрали так высоко, что спорт не в состоянии сделать всё ещё лучше.



Не вариант заставить всех гонщиков либо преклонить колено, либо не делать этого, так что решение поставить преклоняющих колено в первый ряд по крайней мере позволило продемонстрировать общее единение. Однако с учётом того, что с добавлением Кевина Магнуссена число участвующих в акции гонщиков возросло до семи, вопрос продвижения антирасистской тематики вновь отошёл на второй план и потерялся», — констатирует автор.