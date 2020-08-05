«Истекает ли время Албона?». СМИ предрекают перестановки в «Ред Булл» и хвалят Гасли

«Если Льюис Хэмилтон может выигрывать на трёх колёсах...»
Внезапные проблемы с шинами на финише Гран-при Великобритании спасли этап от звания скучного. В связи с этим автор Дэн Рипли из Daily Mail задался вопрос: что можно сделать с шинами, чтобы гонки стали интереснее?
«Скучная гонка ожила, только когда у нескольких пилотов возникли проблемы с шинами. Что бы ни было причиной, легко прийти к предложению, что шины должны быть менее надёжными, чтобы добавить перца в гонки. Но это подвергнет неоправданному риску пилотов, маршалов и зрителей (когда они наконец вернутся). Очевидно, это не вариант.
Что нужно Ф-1 вместо этого, так это ещё одна шинная компания наряду с «Пирелли». Мы не видели «шинной войны» с момента, когда «Мишлен» и «Бриджстоун» сражались в 2001-2006 годах. Концепция такой войны позволит часто видеть, как одни шины лучше других на разных трассах, да и во время гонок они могут демонстрировать разную степень адаптации к переменчивым условиям. В спорте, которому сейчас так не хватает переменных для повышения интереса, это был бы лёгкий способ добавить новый параметр», — призывает Рипли.
La Gazzetta dello Sport со своей стороны констатирует: даже столь серьёзная проблема не помешала очередной проблеме действующего чемпиона мира.
«Если Льюис Хэмилтон может выигрывать на трёх колёсах, то можно всё закрывать… Финал британского Гран-при был невероятным и незабываемым. Хэмилтон «потерял» переднее левое колесо за круг до финиша, но Макс Ферстаппен не воспользовался преимуществом, вместо чего получил очко за быстрейший круг — в итоге это решение стоило ему победы», — отмечает итальянское издание.
«Победа обеспечила британскому пилоту ещё один рекорд, — напоминает Жиль Ричардс из The Guardian. – Теперь у него на один выигрыш больше в домашней гонке, чем у прежнего рекордсмена Алена Проста с его шестью победами. Впереди ещё остаётся ряд достижений, но ни одно из них не выглядит недостижимым для Льюиса.
Хэмилтон всего в четырёх выигрышах от 91 победы Михаэля Шумахера — без сомнений, этот результат падёт в этом сезоне. Без сомнений, драматичные финальные секунды могут стать решающими и в попытке Хэмилтона повторить рекорд Шумахера с семью чемпионскими титулами. У Хэмилтона уже 30-очковое преимущество в сезоне, который может продлиться лишь 15 гонок».
«Леклер выдал выступление истинного лидера»
Хэмилтон — не единственный герой гонки. Например, как не отметить Шарля Леклера, каким-то чудом завоевавшего для «Феррари» уже два подиума в четырёх Гран-при. Пилота хвалят эксперты Sky Sports.
«В уик-энд, когда его уходящий напарник находился в лучшем случае на периферии, Шарль Леклер выдал выступление истинного лидера за рулём сложной машины. Именно такие выступления привели к тому, что зимой «Феррари» предложила Леклеру пятилетний контракт. Конечно, ему повезло с подиумом после падения Боттаса в классификации, но Леклер заставил сработать агрессивные настройки «Феррари» и сберёг свои шины до финиша», — хвалят монегаска эксперты и ставят ему девять баллов.
Несмотря на успех Леклера, уже упоминавшийся нами Дэн Рипли констатирует, что сейчас «Феррари» проигрывает «Макларену», хотя ещё недавно между командами была пропасть.
«После четырёх гонок «Макларен» идёт третьим в Кубке конструкторов, опережая «Скудерию» на восемь очков. Кто-то может поспорить, что машина «Феррари» чуть лучше, но если и так, то точно не намного. Ландо Норрис слегка опережает в личном зачёте Шарля Леклера, а разрыв между командами мог оказаться больше, если бы Карлос Сайнс не стал одной из жертв поздних проколов в Сильверстоуне.
Ключ к превосходству «Макларена» — то, что у них два молодых, голодных и невероятно мотивированных пилота, находящихся в позитивном командном окружении. У «Феррари» есть талантливый Леклер… но он находится в боксах, где упадническое и деморализованное настроение. Учитывая 10-е место Себастьяна Феттеля, второй пилот команды продолжает приближаться к имиджу гонщика, который не может дождаться окончания карьеры в Маранелло».
«Это головоломка для Хорнера и Марко»
Дела плохи не только у «Феррари» и Феттеля. Джон Вилде из PlanetF1 констатирует очередной слабый Гран-при в исполнении пилота «Ред Булл» Александера Албона: 12-е место в квалификации, необязательное столкновение с Магнуссеном, штраф и финиш на восьмой позиции.
«Истекает ли время для Албона?» — задаётся вопросом журналист. — Мы спекулировали на этой теме ещё после Гран-при Штирии, что могло казаться преждевременным, но теперь никто не будет отрицать перспективы, когда Алекса уже в скором времени похлопает по плечу советник «Ред Булл» Хельмут Марко.
Даже смена гоночного инженера на опытного Саймона Ренни не принесла удачи таиландскому гонщику. Да, с последнего места он поднялся на достойное восьмое, но это не то, что нужно «Ред Булл» от напарника Ферстаппена. А ещё менее радостен для Албона тот факт, что на одну позицию выше финишировал тот, чьё место он занял в «Ред Булл», — Пьер Гасли. Причём француз финишировал выше уже второй раз в четырёх гонках.
Учитывая, что другой пилот «Альфа Таури» Даниил Квят закончил гонку в стене у «Мэгготс», Гасли становится лидером «Альфа Таури». Похоже, француз восстановил уверенность, потерянную после понижения в прошлом сезоне.
Это головоломка для Хорнера и Марко, и пусть мы ожидаем, что у Албона ещё будут шансы проявить себя во второй гонке в Сильверстоуне и в Барселоне, но к Спа в конце августа ситуация может измениться, если Алекс не прибавит. В конце концов, прецедент в 2019 году перед Гран-при Бельгии уже был».
Напоследок вновь обратимся к Дэну Рипли и его колонке в Daily Mail. Британский журналист также решил прокомментировать очередную антирасисткую церемонию, которая провела Формула-1 незадолго до старта гонки.
«Ещё одна неделя — и ещё одна попытка Ф-1 продвигать антирасизм пошла не совсем по плану. Да, всё было намного лучше, чем неорганизованный хаос на Гран-при Венгрии, где пилоты или опоздали на церемонию, или вообще на ней не появились. Но едва ли можно сказать, что на сей раз планку задрали так высоко, что спорт не в состоянии сделать всё ещё лучше.
Не вариант заставить всех гонщиков либо преклонить колено, либо не делать этого, так что решение поставить преклоняющих колено в первый ряд по крайней мере позволило продемонстрировать общее единение. Однако с учётом того, что с добавлением Кевина Магнуссена число участвующих в акции гонщиков возросло до семи, вопрос продвижения антирасистской тематики вновь отошёл на второй план и потерялся», — констатирует автор.
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