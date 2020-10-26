Квят обогнал в гонке «Мерседес», ехавший вторым! Но этап Даниила — ужас. Как так?

Что всё-таки произошло на первом круге, когда Даниил проиграл всё? Тем не менее Квят сейчас лучше Феттеля.

Своим выступлением на Гран-при Португалии Даниил Квят, увы, отнюдь не увеличил собственные шансы остаться в Формуле-1 на следующий сезон. По традиции разбираем уик-энд россиянина.

1. По сути результат Даниила определил всего лишь один круг гонки, а потому не будем идти в хронологическом порядке и сразу разберёмся, что случилось на старте в воскресенье, когда Квят опустился с 13-го места на 19-е и не стал последним только потому, что Серхио Перес пошёл в слишком авантюрную атаку на Макса Ферстаппена и отправился в разворот.

Сам факт потери Даниилом позиций неудивителен: как и большинство пилотов во второй десятке, россиянин выбрал шины «медиум», которые не смогли прогреться на прохладной из-за накрапывающего дождя трассы. По идее Квят должен был пропустить вперёд Райкконена на его чудо-«софте» и оказаться 14-м. Почему же случился столь жёсткий провал?

Даже просмотр повтора с камеры на болиде Даниила не даёт однозначного ответа. Стартовал Квят адекватно, поначалу пропустив лишь Себастьяна Феттеля. А вот дальше пошли проблемы: россиянин моментально почувствовал нехватку сцепления, начал осторожничать и с трудом сохранять контроль над машиной. По внешнему радиусу вслед за Феттелем проехал Райкконен, чуть позже внешняя траектория помогла и Джовинации.

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Перед вторым поворотом Квят чуть заблокировал колёса, чем воспользовался Расселл, нырнувший внутрь. Дальше Даниил оказался под ударом со стороны двух пилотов «Хааса»: Магнуссена россиянин ненадолго сдержал, а вот атака Грожана оказалась успешной. Дальше, впрочем, мимо «Альфа Таури» проехал и датчанин. Наконец, из-за борьбы с Кевином Квят плохо вышел из-за очередного поворота, медленнее разогнался и пропустил Латифи.

У Даниила ещё был шанс побороться с «Уильямсом», но перед очередным поворотом россиянин, похоже, вообще не был уверен в возможностях своей машины и затормозил намного раньше соперника. Оказавшись 19-м, Даниил даже немного отстал от пелотона и лишь спустя круг, когда шины прогрелись и ситуация чуть успокоилась, вновь подъехал к Латифи и всем остальным.

По радио Квят сразу констатировал, что у его машины сцепление гораздо ниже, чем у соперников. То же самое Даниил повторил уже после финиша, отметив, что ему с инженерами ещё только предстоит разобраться в причинах. Вариантов может быть множество: некорректная работа грелок или неверно выставленное давление в колёсах, неверные действия самого Даниила на прогревочном круге, особенности настроек… Наконец, Квят просто мог слишком осторожничать, чтобы любой ценой избежать аварии – но последнее странно: во-первых, не в характере Даниила, а во-вторых, за ним сейчас не тянется свежего шлейфа инцидентов, чтобы были причины совсем не верить в собственные навыки борьбы. В общем, загадочный провал.

Албон с Квятом всё ближе к выходу, «Феррари» оживает. Итоги Гран-при Португалии Леклер финишировал в шаге от подиума и доказал, что «Феррари» движется в верном направлении. Жаль, что про Квята так пока не скажешь.

2. На самом деле, гонка в этот момент ещё не была проиграна – это доказывает пример Серхио Переса, который и с 20-го места чуть не финишировал пятым. Да, машина Даниила была не так шустра, и всё-таки было печально наблюдать, что после обгонов Латифи и «Хаасов» прогресс Квята абсолютно сошёл на нет.

Есть ощущение, что в «Альфа Таури» прогадали, когда решили пораньше зазвать Даниила в боксы: он только-только обошёл Джовинацци, впереди был Расселл, после которого трасса была пустой. Можно было дать Даниилу несколько кругов для атаки британца, чтобы затем по максимуму использовать «медиум», который мог выдержать вдвое больше отведённых ему 25 кругов.

Вместо этого Квят поехал в боксы, вернулся круговым, да ещё и вновь позади Грожана и Джовинацци – вот в этот момент гонка была завершена. Вдобавок ко всему и шины «хард» оказались далеко не такими бронебойными, как надеялись в команде. Даниил стал жаловаться на их состояние задолго до финиша, затем допустил сильную блокировку в погоне за Джовинацци и фактически настоял на втором пит-стопе, рассказав про очень сильные вибрации. Команда не стала сопротивляться: в этот момент было очевидно, что Даниила спасёт только чудо, к тому же он получил пять штрафных секунд за неоднократное несоблюдение границ трассы.

3. Единственное приятное воспоминание Квята о гонке – это его обгон Боттаса после единственного пит-стопа финна. Валттери не удалось быстро прогреть резину, «Мерседес» начало водить по трассе, и Даниил вернулся в один круг с лидером. Естественно, ненадолго. Стюарды потом даже изучали, не нарушил ли Квят правило синих флагов, однако здравый смысл возобладал: все данные подтвердили, что в тот момент Даниил никак не сдерживал Боттаса.

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4. Про квалификацию скажем коротко: опять поражение. На самом деле всё сложилось для Даниила не так плохо: он проиграл Гасли только три с половиной десятые, хотя после тренировок ситуация выглядела угрожающе. Квят не мог попасть в настройки и адаптироваться к новой трассе, в третьей практике проиграл напарнику восемь десятых, в первом сегменте – шесть с половиной. То есть прогресс налицо. Но он дал шанс не побороться с Пьером, а просто проиграть ему не слишком много – почти в традиционных для сезона-2020 пределах.

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5. Если итожить и говорить о будущем, то мы не знаем, какие сейчас у Даниила есть данные от команды насчёт следующего сезона. Понятно, что россиянин не слепой, он в курсе, что на его место есть сразу два опаснейших претендента. С одной стороны, всё ближе к суперлицензии и месту в Ф-1 Юки Цунода, с другой – в «Альфа Таури» вполне могут понизить Александера Албона, чьи позиции в «Ред Булл» как никогда хрупки.



Очевидно, что туманная ситуация с будущим Квяту никак не помогает. Не сказать, что он внешне психует или допускает странные ошибки, но, возможно, в глубине души Даниил потихоньку принимает неизбежность будущего расставания с Ф-1. Симптоматично, что после финиша Гран-при россиянин не сказал по радио ни слова – даже банальщины в стиле «плохая гонка, давайте отыграемся через неделю». Просто молча проехал круг, стараясь побыстрее добраться до боксов и покинуть кокпит. Гнетущая картина.



Примерно так же сейчас «попрощался» не с Формулой-1 в целом, а конкретно с «Феррари» Себастьян Феттель. При этом у Квята всё-таки бывают достойные Гран-при, а четырёхкратный чемпион мира едет стабильно плохо. Ну, вот и какому-то позитиву пришли: Квят лучше Феттеля.