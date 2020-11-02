Неожиданный провал Расселла и вполне ожидаемый — Албона. Оценки за Гран-при Эмилии-Романьи

13-й этап Формулы-1 — в неожиданно субъективных оценках автора.

В Имоле «Рейсинг Пойнт» неожиданно сдал — ещё никогда в этом сезоне «розовые» «Мерседесы» не уступали так много чёрным. Впервые в этом году Перес не попал в финал сухой квалификации и стартовал только 11-м — зато на «медиуме», и за счёт превосходного первого отрезка Чеко опередил шестерых пилотов и вышел на четвёртое место. Если бы не необдуманное решение команды сменить шины, именно Перес стоял бы на подиуме вместо Риккардо.

Машины «Рейсинг Пойнт» в воскресенье не стали намного быстрее (хотя и смотрятся лучше, чем в квалификации). Просто правила Формулы-1 устроены так, что стартовать 11-м на «медиуме» зачастую выгоднее, даже четвёртым или пятым, но на «софте». Как так вышло? Это вопрос к ФИА.

Даниил Квят — 9

В Имоле Квят продемонстрировал свой лучший результат после подиума на Гран-при Германии прошлого года. Решение сменить шины перед рестартом полностью себя оправдало, и россиянин отыграл разом три позиции. Перес был чуть более аккуратен, а вот Даниил атаковал в своей агрессивной манере и извлёк из ситуации максимум.

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Макс Ферстаппен — 9

До прокола шины голландец шёл вторым и опережал Валттери Боттаса — за рулём «Ред Булл» это само по себе достижение. В Имоле австрийская команда снова чуть отстала от «Мерседеса» — в квалификации Макс проиграл 0,7% против 0,2-0,4% на «Нюрбургринге» и «Алгарве», тем не менее Ферстаппену до последнего удавалось оказывать прессинг на соперников. Пока не лопнула шина.

Гонку в Имоле Риккардо провёл в стиле NASCAR — пользовался представившимися возможностями и отыгрывался за счёт тактики. Ключевым стало решение остаться на трассе перед рестартом, и благодаря Леклеру и Албону, которые притормозили Квята с Пересом, Дэн финишировал третьим. Но если бы все остальные тоже поехали бы в боксы, Риккардо не удержался бы и в топ-5.

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Вновь отличным выступлением отметился Шарль Леклер — это уже третий в четырёх последних гонках финиш монегаска в топ-6. «Феррари» в последних гонках смотрится всё увереннее, но и Леклер совершил микроподвиг, сдержав под финиш Переса на свежей резине.

Кими Райкконен — 8

Второй прорыв финна в очки стал возможен благодаря сверхдлинному первому отрезку — Кими поехал в боксы лишь за 15 кругов до финиша. На рестарте у финна был шанс побороться с «Макларенами» за более высокую позицию, но «Альфа Ромео» пока не в той форме.

Антонио Джовинацци — 8

В квалификации Джовинацци занял последнее место, но реабилитировался великолепным стартом и прорывом на 13-ю позицию. Антонио начинал гонку на «софте», а потому довольно рано поехал в боксы, однако ему хватило одного комплекта «медиума» на оставшиеся 50 кругов, что и позволило в итоге приехать в топ-10 — во второй раз в трёх последних Гран-при.

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Это был далеко не сильнейший уик-энд для Льюиса. Британец так и не смог собрать идеальный круг в квалификации, а на старте уступил Максу Ферстаппену и лишь тактика с оттянутым пит-стопом позволила опередить соперников. При этом даже если бы в гонке не было VSC, Льюис почти наверняка оказался бы впереди Боттаса после пит-стопа: отрыва в 28 секунд хватило бы.

Валттери в этот раз смотрелся сильнее, чем обычно, взял второй поул за три последних этапа и удержался впереди на старте. Увы, повреждённое на втором круге днище привело к потере темпа и регулярным ошибкам, что отбросило финна на третью позицию (со сходом Макса превратившуюся во вторую). Если бы не эти проблемы, не исключено, что именно Боттас стоял бы на вершине подиума в Имоле.

Карлос Сайнс — 7,5

Испанец уступил в квалификации Норрису (уже во второй раз в трёх последних этапах), однако сумел контратаковать напарника на первом отрезке. Но опередить кого-либо «Макларену» в этот уик-энд было не по силам — позади финишировали лишь аутсайдеры и Албон.

Для француза Гран-при Эмилии-Романьи продолжался всего несколько кругов, однако он успел на старте поравняться и едва не сцепиться с Хэмилтоном, и лишь жёсткий манёвр Льюиса отбросил Пьера на пятое место. Не будем гадать, что случилось бы, если бы мотор не отказал, но Гасли в этот уик-энд был чрезвычайно силён.

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Ландо Норрис — 7

Норрис постепенно возвращает свою форму в квалификации, но в гонке британец вновь финишировал позади напарника и теперь в чемпионате двух пилотов «Макларена» разделяет всего четыре очка — и это при хронических проблемах Сайнса с машиной в начале сезона.

Николас Латифи — 7

После проблем с тормозами в тренировках новичок предсказуемо провалился в квалификации, но под финиш получил шанс побороться с Джовинацци за 10-е место. Увы, не хватило нескольких поворотов.

Кевин Магнуссен — 6

Датчанин провалился в квалификации, а гонку потерял на первом круге, когда получил удар от Себастьяна Феттеля. После этого шансов не было: вибрации при переключении передач были столь сильными, что под финиш у гонщика заболела голова.

Эстебан Окон — 6

Гонку Окона убили плёнка от визора, попавшая в воздуховод, и отказавшая трансмиссия, но француз и до этого особенно не блистал. Во втором сегменте он уступил Риккардо четверть секунды и не прошёл в финал, затем ничего не отыграл на старте и к пит-стопу приехал 11-м.

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Себастьян Феттель — 5

Феттель снова без очков, но в данном случае основная часть вины лежит на механиках, которые провалились на пит-стопе — если бы остановка прошла в штатном режиме, Себ вернулся бы на трассу между «Макларенами» и вероятно набрал бы несколько очков. Это, впрочем, не объясняет проигрыша Леклеру в квалификации (0,36 секунды — почти как Албон), слабого первого круга и столкновения с Магнуссеном.

Ромен Грожан — 5

В квалификации француз опередил напарника, но потерял все шансы на хороший результат уже после неловкого первого круга, ну а после финиша лишился ещё двух позиций — из-за штрафа за частое нарушение границ трассы.

Лэнс Стролл — 4

Второй подряд оглушительный провал канадца. Ужасную квалификацию и проигрыш Пересу 0,43 секунды (антирекорд уик-энда) мог бы компенсировать неплохой старт, но, отыграв пару позиций, Стролл сломал об Окона антикрыло и откатился в конец пелотона — выбраться оттуда Лэнс оказался не в силах. И к тому же сбил на пит-стопе собственного механика.

Александер Албон — 4

Ещё один катастрофический провал Албона. Огромный, по меркам любой другой команды, проигрыш в квалификации в случае Алекса сочли относительно неплохим результатом. И даже седьмое место, на котором шёл тайский пилот за десять кругов до финиша — на момент схода Ферстаппена, было бы воспринято как постепенно восстановление формы и прогресс. Но в решающий момент Алекс допустил ошибку, потерял контроль над машиной и вместо борьбы за место в топ-5 откатился в самый конец пелотона и не набрал очков. С каждой гонкой всё сложнее понять, за что Албона держат в команде.

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Джордж Расселл — 3

Квалификация накануне гонки в Имоле стала для Расселла едва ли не лучшей в сезоне, в воскресенье британец неожиданно получил шанс набрать первые очки в карьере — и тут же его упустил, потеряв контроль над машиной в режиме сейфти-кара. Британец попросту не удержал машину, когда прогревал шины. Даже для новичка Николаса Латифи такая ошибка была бы непростительной, не говоря уже о более опытном Расселле.