«Возвращение Торпеды!» Иностранцы дружно хвалят Квята после яркого прорыва в Имоле

А ещё жёстко критикуют Стролла и не верят в уход Хэмилтона из Формулы-1.

Сильное выступление Даниила Квята на Гран-при Эмилии-Романьи стало одной из основных тем для обсуждения в итоговых материалах мировых СМИ после гонки. Но не забыли и про других гонщиков.

«После худшей гонки сезона в Португалии последовала лучшая»

Марко Беллоро в статье для Formula Passion придумал предсказуемый, но от этого не менее эффектный заголовок — «Возвращение Торпеды!»

«Даниила Квята на будет на стартовой решётке в 2021 году, — отмечает журналист. — Но он дал повод поаплодировать себе после четвёртого места в Имоле. В трёх гонках в Италии в этом году «Альфа Таури» трижды победила «Феррари». Когда гонка рестартовала, Даниил Квят взвалил на свои плечи ответственность за результат «Альфа Таури», «Хонды» и всей галактики «Ред Булл» и провёл два обгона, за которые ему положены аплодисменты: он опередил Албона и Переса, а затем Леклера – по внешнему радиусу в «Пирателле». По окончании гонки Хельмут Марко даже прервал интервью Торпеды, чтобы поздравить пилота, которому, однако, вновь предстоит перестраивать собственную карьеру – как в 2018 году, когда он стал в «Феррари» пилотом по развитию».

Даня, раньше бы! Квят стал главной звездой на финише гонки в Имоле, но это его не спасёт Двойной обгон на прямой, эффектная атака по «внешке» и почти подиум. Эх, всегда бы так…

Эксперты Auto Motor und Sport в традиционном рейтинге гонщиков поставили россиянину 9 баллов из 10.

«После худшей гонки сезона в Португалии последовала лучшая. Квят впервые в сезоне квалифицировался в третьем сегменте и с первого же круга держался в битве за лучшие места в середине пелотона. Сейфти-кар дал ему шанс на подиум. Команда обеспечила его свежими шинами на решающий момент гонки. И Квят обошёл трёх конкурентов за два километра! Только с Риккардо справиться не удалось», — пишет немецкое издание.

Финли Креболдер из PlanetF1 тоже оценил выступление Квята на девять баллов.

«Похоже, дни Квята как пилота Ф-1 сочтены. Но если все его последние гонки будут, как в Имоле, то он уйдёт на мажорной ноте. После схода Пьера Гасли вся ответственность за команду упала на его плечи, и россиянин дал результат. После схода Ферстаппена, выведшего Квята на седьмое место, он вполне мог бы предпочесть действовать безопасно, за что его никто не осудил бы. Но у Даниила были другие планы. Да, он не смог в борьбе за подиум пройти своего бывшего напарника, но не должен слишком уж расстраиваться после столь блестящего пилотажа», — отмечает автор.

Росс Браун – о Квяте: выступления, как в Имоле, обосновывают его нахождение в Ф-1

Марко Кансеко из Marca со своей стороны назвал Квята «умнейшим» пилотом на рестарте – за обгоны Албона и Леклера. Да, Риккардо Даниилу не покорился, но Кансеко отдал должное болиду «Рено». «Выступления австралийца и «Рено» впечатляют. Похоже, что у Алонсо будет хорошая машина в 2021 году – с шансами на борьбу на большинстве трасс», — радуется испанец.

Вообще испанские журналисты признают, что Риккардо под финиш сезона выступает так здорово, что даже великому Алонсо будет нелегко переплюнуть результаты Даниэля.

«Риккардо – один из лучших гонщиков десятилетия, — отмечает Карлос Микель из AS. — Да, он может так и не взять титул, но у него талант чемпиона. Просто посмотрите, как он оборонялся на своих сильно изношенных шинах от атак Квята на «софте». Он принёс «Рено» второй подиум, а команда стала третьей в Кубке конструкторов. Если французская команда так и закончит сезон, то Фернандо Алонсо будет трудно перебить это достижение. Буду удивлён, если в 2021 году шансы на попадание в топ-3 останется такими же высокими. Так что двукратному чемпиону мира придётся нелегко. Он уже предупредил, что первой целью будет поддержать нынешнюю планку».

Маси ответил, нарушил ли Хэмилтон COVID-протокол, когда пил из ботинка Риккардо

«Вынужденный сход избавил Окона от стыда»

Если будущий уровень выступлений Алонсо мы можем только прогнозировать, то Александер Албон продолжает лишь разочаровывать журналистов. В частности всё того же Финли Креболдера, поставившего таиландцу за уик-энд в Имоле всего 4 балла.

«Ещё одна плохая гонка, и Албон даёт «Ред Булл» очередную причину не сохранять его по окончании сезона. Он плохо стартовал и потерял позицию, а потом провёл большую часть гонки, пытаясь сдержать «Альфа Таури» Квята, чей темп был намного лучше. Однако он справился, и было похоже, что Алекс финиширует на достойном шестом месте. Но потом его развернуло. Его никто не касался; у него не было прокола; он просто потерял контроль над болидом. Эта ошибка стоила ему столь необходимых восьми очков, а может, даже места в кокпите», — заключает Креболдер.

Кто поедет за «Ред Булл»? Плюсы и минусы Халка, Чеко и Магнуссена Оправдывать провалы Албона становится всё труднее, и у «Ред Булл» есть минимум три варианта ему на замену.

Лишь на балл выше получил Эстебан Окон: «В каком-то плане вынужденный сход избавил француза от стыда. До схода он не выглядел пилотом, у которого серьёзные шансы прорваться в топ-10, в то время как его напарник был уверенно внутри очковой зоны. Выступать в одной команде с Риккардо нелегко, но ему правда нужно быть ближе к напарнику, если он хочет остаться в команде после следующего сезона».

Ещё одно явное разочарование этапа – Лэнс Стролл, чья чёрная серия продолжается. Ситуацию комментирует Джон Вилде из PlanetF1.



«Босс «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр сказал, что Лэнс вернётся в Имоле в оптимальную форму после пропуска Гран-при Айфеля и гонки в Португалии, которую оставалось просто забыть. Однако уик-энд на Хэллоуин превратился для канадца в шоу ужасов. Он квалифицировался 15-м, допустил контакт с Оконом на первом круге, потеряв часть переднего антикрыла, и обвинил холодные тормоза в том, что задел одного из механиков на пит-стопе.

Мы уже говорили про это на прошлой неделе, но стоит повторить: дуэт из Себастьяна Феттеля и Стролла при уходе Переса не выглядит самым умным решением перед следующим сезоном», — справедливо считает журналист.

Неожиданный провал Расселла и вполне ожидаемый — Албона. Оценки за Гран-при Эмилии-Романьи Даниил Квят стал одним из главных героев гонки — россиянин реабилитировался после неудачи в Портимане.

«Льюиса укололо такое развитие событий»

Напоследок Джонатан Макэвой из Daily Mail анализирует неожиданное признание Льюиса Хэмилтона, что он может и не остаться в Формуле-1 на 2021 год. Макэвой считает, что это не более чем контрактные игры.

«Невозможно представить, что он уйдёт в 35 лет, — пишет автор. – Он по-прежнему голоден до успехов. Как мы уже прежде сообщали, в этом году он стремился подписать новый контракт на $ 50 млн – сумму, которая не устраивает «Мерседес». Невозможность обсудить всё с глазу на глаз затруднила переговоры. Равно как и неопределённость насчёт будущей роли Тото Вольфа.

Также говорят о некоторых проблемах между Вольфом и новым главой «Даймлера» Олой Каллениусом. Источники гласят, что Каллениус слишком хорошо представляет ситуацию с сокращением доходов автопроизводителей и выступает против того, чтобы принять условия Хэмилтона, стремясь сократить сумму вдвое.

«Это сюрприз». Хэмилтон прокомментировал идею о потолке зарплат для гонщиков Ф-1

Если же вернуться к странным комментариям Хэмилтона, то они, возможно, были вызваны новостью, что команды предварительно одобрили план по введению потолка зарплат гонщиков. Полагаю, что Льюиса укололо такое развитие событий. Мы знаем, что он против предлагаемой схемы, ведь в пятницу он созвал заседание Ассоциации гонщиков Гран-при, чтобы всё обсудить, но вряд ли чтобы выразить одобрение.

Да, похоже, действительно есть трения, затруднения и споры за сценой. И всё же маленький взрыв бомбы от Хэмилтона по поводу его будущего для меня выглядит скорее озорством или частью максимально публичных переговоров, чем выражением его истинных намерений», — полагает Макэвой.