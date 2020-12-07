Лучшая гонка Квята на фоне удручающих Леклера и Боттаса. Оценки за Гран-при Сахира

После такой гонки Валттери ещё долго оправдываться — Расселл стал главным героем дня.

16-й этап Формулы-1 — в ультимативно субъективных оценках автора.

Серхио Перес — 10

Это был по-настоящему исторический день для мексиканского автоспорта — 50 лет страна ждала возвращения своего гонщика на высшую ступень подиума, и Серхио Перес в своей, возможно, предпоследней гонке в Формуле-1 выдал образцово-показательный прорыв с последнего места и был вознаграждён первой победой. Чеко вновь подтвердил, что является одним из сильнейших пилотов на стартовой решётке и ещё многое может дать спорту.

Джордж Расселл — 10

На Гран-при Сахира Расселл пережил одно из самых обидных поражений в жизни — сам он не допустил ни одной ошибки, а другого шанса победить в первой же гонке за «Мерседес» уже не будет. Тем не менее выиграл британец гораздо больше — теперь он главная звезда автоспортивной прессы, Marca призывает взять Джорджа уже сейчас — притом вместо Хэмилтона! Ну а зачем платить больше, если не видно разницы? На самом деле позиция Расселла в этой гонке была неважна, главным для него было не облажаться. И Джордж, несмотря на стресс и прессинг, выступил блестяще.

Расселл мощно ударил по репутации Боттаса, а Перес обязан быть в Ф-1. Итоги ГП Сахира Гонка на внешнем кольце автодрома в Бахрейне оказалась куда ярче, чем предполагали скептики.

Эстебан Окон — 9

Для Окона второе место на Гран-при Сахира стало первым подиумом в карьере, и в первую очередь это заслуга самого гонщика, который продержался в сложной гонке с одним пит-стопом и при этом сумел пройти Стролла. Интересно, что вновь тот факт, что гонщик не прошёл в Q3, в конце концов сыграл ему на пользу — Окон, в отличие от Риккардо, мог стартовать на «медиуме».

Карлос Сайнс — 9

Практически всю гонку Сайнс боролся за подиум и опережал своих прямых соперников — Риккардо и Квята, но тактика двух пит-стопов оказалась проигрышной, и на финише испанец оказался только четвёртым — в нескольких десятых долях секунды от подиума.

Даниил Квят — 9

Гран-при Сахира стал самым сильным уик-эндом Квята в этом году — россиянин блестяще выступил в квалификации и всю гонку боролся с Риккардо и Сайнсом. Даниил почти наверняка удержался бы впереди Риккардо, если бы не сейфти-кар, появившийся сразу после второй остановки. Самого гонщика упрекнуть тут не в чем — он добился максимально возможного результата.

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Даниэль Риккардо — 8

Вплоть до первых пит-стопов Риккардо проводил отличную гонку и шёл четвёртым, но с пит-лейна австралиец выехал позади Квята и потерял одну позицию. Целый отрезок Дэн провёл за задним антикрылом россиянина, но на вторых пит-стопах смог вернуть позицию. Увы, тактика двух пит-стопов была менее выгодной — а выбора у Риккардо не было, поскольку из-за выхода в Q3 он обязан был стартовать на «софте». Не повод ли это пересмотреть сомнительное правило?

Антонио Джовинацци — 8

Это был один из самых сильных уик-эндов для Джовинацци в сезоне — 14-е место в квалификации (и вторая подряд победа над напарником!) и финиш впереди группы пилотов команд-аутсайдеров на 13-м месте. Добиться большего не позволяли возможности техники.

Ландо провалил квалификацию и занял лишь 15-е место — а после штрафа и вовсе ушёл на последний ряд. На старте Норрис умудрился пробиться в топ-10 и даже прошёл Феттеля, но слишком рано уехал на первый пит-стоп и застрял в трафике. Собственно, на первых кругах прорыв британца и сошёл на нет — на финише он был 10-м.

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Для Ферстаппена гонка закончилась уже в четвёртом повороте, когда он попытался увернуться от столкновения Леклера и Переса. Особой вины Макса в произошедшем нет — объезжать в этом месте было сложно: места мало, грязная часть трассы, а в гравии остановить автомобиль оказалось вообще невозможно. Тем не менее манёвр голландца всё равно получился неловким, да и первые три поворота Ферстаппен проехал не так сильно, как ожидалось — голландец так и не прошёл Боттаса и к тому же подпустил к себе Переса с Леклером.

Лэнс Стролл — 7

Стролл в третий раз в карьере поднялся на подиум, хотя по ходу гонки в основном лишь терял позиции. На старте канадец выбрался на шестую позицию, но на выезде с пит-стопа допустил ошибку и пропустил Окона, а затем заблокировал колёса и уступил ещё и Пересу. Впоследствии Эстебан и Чеко заняли первое и второе места, а Стролл оказался на финише худшим из тех, кто проехал гонку с одним пит-стопом.

Кевин Магнуссен — 7

Как сказал на прошлой неделе Гюнтер Штайнер, если вы думали, что на Гран-при Бахрейна «Хаас» был плох, дождитесь Гран-при Сахира. Машине не хватало ни темпа, ни баланса, ни скорости на прямых, и что-либо сделать на такой технике завершающий карьеру датчанин не смог.

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Джек Эйткен — 7

Эйткен, который, в отличие от Фиттипальди, весь сезон гонялся в Формуле-2, смотрелся в этот уик-энд куда увереннее. В квалификации Джек уступил Латифи лишь 0,09 секунды, а в гонке боролся с Райкконеном — допускал ошибки, но контратаковал и обгонял. Правда, без вылета в последнем повороте можно было и обойтись.

Албон в очередной раз неудачно выступил в квалификации (если не победит Макса в Абу-Даби, то повторит печальный антирекорд Вандорна), и, даже несмотря на инцидент с участием трёх машин на первом круге, не сумел пробиться наверх. За счёт старта и длинного отрезка на «медиуме» к концу гонки выбрался на шестое место, и хотя дополнительный пит-стоп стоил Алексу позиций относительно Сайнса и Риккардо, он так и приехал шестым. Неплохо при старте с 12-го места, но не слишком впечатляет.

Бразилец достойно провёл свой первый уик-энд в Формуле-1 и не делал глупостей, однако сколь-либо высокого темпа показать не смог. Впрочем, требовать какого-либо результата от дебютанта за рулём такой машины было бы садизмом.

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Пьер Гасли — 6

Удивительно слабое выступление француза. Пьер ошибался в квалификации — из-за чего повредил днище и уже не мог атаковать на максимуме. В гонке у Гасли тоже не было темпа, и в итоге он в третий раз в четырёх последних Гран-при не набрал очков. Правда, если бы не сейфти-кар в концовке, возможно, француз удержался бы в топ-10.

Себастьян Феттель — 6

Немец вновь провёл откровенно слабый уик-энд. Пока Леклер творил чудеса в квалификации, Себ выбыл уже во втором сегменте и жаловался на скорость машины, а в гонке, несмотря на достаточно сильный старт, лишь терял позиции и выпал из топ-10. В семи последних гонках четырёхкратный чемпион мира лишь дважды набирал очки.

Николас Латифи — 6

В отсутствие Джорджа Расселла у Николаса Латифи появился шанс показать себя лидером команды, но на деле канадец оказался лишь немногим быстрее Эйткена и сошёл на середине дистанции из-за утечки масла.

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Валттери Боттас — 5

После Гран-при Сахира к Боттасу появилось множество вопросов. Как так вышло, что финн медленнее парня, который путает на руле кнопки? Как так получилось, что этот парень спокойно уезжает вперёд на старте и Боттас, победитель девяти Гран-при, постепенно отстаёт и ничего не может сделать? Почему после второго пит-стопа, когда на машину финна вернули старый «хард», он начал терять позиции? Перес с Оконом на столь же изношенном «харде» приехали на первом и втором местах. Если у финна есть ответы, их надо дать на трассе — и уже в следующей гонке.

Кими Райкконен на Гран-при Сахира провалился — в квалификации у ветерана вообще не было темпа (даже Эйткен на «Уильямсе» оказался быстрее), а в гонке финна почти сразу развернуло. Почти всю гонку Кими ехал предпоследним и лишь под финиш выбрался на 14-е место.

Шарль Леклер — 4

Столкновение с Пересом на Гран-при Сахира — третья грубая ошибка Леклера в сезоне (ранее в Австрии он выбил с трассы Феттеля, а в Монце вылетел в «Параболике»). Шарль неверно оценил ситуацию и пошёл в атаку в тех обстоятельствах, когда идти в неё не стоило. За эту ошибку Леклер поплатился гонкой, в которой потенциально мог побороться за подиум.