У Квята был шанс завоевать в Бахрейне подиум. Всё испортила слишком сильная квалификация

Даниил Квят максимально адекватно ответил на фактическое подтверждение, что он останется без места в Формуле-1 на сезон-2021. На завоевание суперлицензии своим вероятным сменщиком Юки Цунодой россиянин ответил мощным Гран-при Сахира — этапом, который сам Даниил назвал сильнейшим в сезоне. Давайте разберём главные моменты уик-энда.

1. То, что предпоследний этап укороченного сезона Ф-1 может Квяту удаться, стало понятно ещё в пятницу: Даниил был шустр на коротком «овальном» круге, стабильно опережал Пьера Гасли — не такая частая картина для нынешнего чемпионата. Похоже, Даниил сразу раскусил эту трассу, адаптировался к необычно короткому кругу, кочкам и бордюрам.

Были опасения, что в решающий момент французу удастся выстрелить и оказаться в квалификации впереди. Они лишь усилились, когда Гасли каким-то чудом пробился в третий сегмент — подумалось, ну вот, сейчас на решающих попытках Пьер как рванёт вперёд…

Не рванул: как выяснилось, француз ещё в первом сегменте повредил днище, а времени на его замену во время сессии не было. Так что Гасли в третий раз в сезоне проиграл Квяту субботу, причём Даниил добился отличного шестого результата. Так и хочется спросить: Даня, а раньше-то почему так не получалось? Ну, что уж теперь…

Цунода ловко победил россиян в Бахрейне! Юки ответил на выпад Мазепина блестящей гонкой Похоже, теперь Квята ничто не спасёт. Но и Мазепин гарантировал себе пропуск в Ф-1.

2. Старт Квяту не удался, пусть даже по итогам первого круга россиянин переместился с шестого места на пятое. Но отыграть позиции было легко, учитывая, что в отбойнике остались Леклер с Ферстаппеном, а подбитый Шарлем Перес отправился в боксы. То есть в теории после такой заварушки Квят должен был выйти на третье место позади пары «Мерседесов», а на практике пропустил вперёд Сайнса и Риккардо.



Естественно, мы посмотрели повтор с бортовой камеры Даниила. Ничего криминального он не делал: стартовал даже лучше Леклера, но в итоге упёрся в «Феррари» и начал тормозить раньше соперников, благодаря чему Риккардо объехал «Альфа Таури» с левой стороны, а Сайнс смело рванул на внутренний радиус (Феттель наверняка бы ругался по поводу такого манёвра). В общем, особых претензий к Даниилу тут нет, плюс такая заминка окончательно уберегла его от перспективы попасть под самоубийственную атаку Леклера.

Видео: авария Леклера с Пересом на Гран-при Сахира и вылет Ферстаппена

3. Дальше — самое интересное: стратегия. Итоги гонки показали, что Гран-при Бахрейна стал тем случаем, где толку от попадания в первую десятку почти нет. Вынужденный старт на шинах «софт» практически гарантировал стратегию с двумя остановками, в то время как стартовавшие сразу за пределами топ-10 пилоты спокойно отработали вариант «медиум» — «хард» и ограничились одним визитом в боксы. При этом «софт» на стартовом отрезке быстро перестал давать какое-либо преимущество в скорости, плюс до и после пит-стопов гонщики постоянно оказывались в паровозике DRS и не могли использовать весь потенциал автомобилей и покрышек.



Вот и получилось, что подбитый Леклером Перес должен чуть ли не благодарить монегаска: да, Чеко упал на 18-е место, на зато «сэкономил» один пит-стоп, догнал пелотон под сейфти-каром и очень быстро разобрался с аутсайдерами, потеряв лишь несколько секунд. За мексиканцем на финише оказался Окон (11-я стартовая позиция), за Эстебаном — Лэнс Стролл.



Вот с канадцем интереснее всего: он, равно как и потерявшие шансы на подиум Сайнс, Риккардо и Квят, стартовал на «софте», однако сумел растянуть стартовый отрезок аж на 42 круга. Естественно, возникает вопрос: если с этим справился Лэнс, точно ли не могли и другие гонщики проехать на «софте» подольше?



Видимо, не могли: никто в пелотоне не продержался дольше 31 круга. Болид «Рейсинг Пойнт» в этом году уже не раз славился умением хорошо работать с резиной (где-то в ущерб квалификационному темпу), и в воскресенье Стролл сполна использовал эту сильную сторону машины.

Расселл мощно ударил по репутации Боттаса, а Перес обязан быть в Ф-1. Итоги ГП Сахира Гонка на внешнем кольце автодрома в Бахрейне оказалась куда ярче, чем предполагали скептики.

А вот Сайнс, Риккардо и Квят столкнулись с формулическим парадоксом, когда отличное субботнее выступление по факту тебе только мешает. Тот же Риккардо в квалификации уверенно победил Окона, а на финише проиграл ему три места. Мог бы и больше, если бы не подфартило с виртуальным сейфти-каром, позволившим обратно опередить Квята на второй волне пит-стопов (к слову, респект командному мостику «Альфа Таури» за сработавшую «подрезку» на первой волне).



Российские болельщики могут утешаться хотя бы тем, что Даниил остался впереди Гасли. Да, Пьер был недоволен машиной и не выглядел шустрее россиянина, но кто знает, как сложилась бы гонка француза, стартуй он на «медиуме» из-за пределов первой десятки… Я бы вот вообще не исключал варианта с новым попаданием на подиум.



В общем, Формуле-1 давно пора что-то делать с этим глупым шинным правилом. На практике фаворитам все равно удаётся квалифицироваться на тех шинах, которые им нравсятся, зато страдают середняки. Да, это позволяет внести дополнительное стратегическое разнообразие и даёт дополнительный шанс проигравшим в субботу, но абсолютно несправедливо наказывает тех, кто в квалификации лучше выполнил свою работу.

Лучшая гонка Квята на фоне удручающих Леклера и Боттаса. Оценки за Гран-при Сахира После такой гонки Валттери ещё долго оправдываться — Расселл стал главным героем дня.

4. Если говорить о темпе «Альфа Таури», то, похоже, в гоночном режиме он был чуть ниже, чем у «Макларена» и «Рено». Последнее ещё спорно, а вот Сайнс во время второго отрезка от Квята потихоньку уезжал. Так что даже если помечтать, что наше трио не лишилось бы шансов на подиум из-за невыгодной стратегии, то все равно Квят не смог бы сразиться с Карлосом за победу. Плюс не факт, что все эти пилоты удержали бы позади Переса: Чеко был вчера чудо как хорош, а его отрыв от Окона на финише просто впечатляет: успел уехать на 10 секунд за 20 коротких кругов!



5. В личном зачёте на счету Квята теперь 32 очка, и цель на финал сезона в Абу-Даби очевидна: попробовать опередить Себастьяна Феттеля, у которого на балл больше. Да, речь идёт всего лишь о 13-й позиции, но разве плохо оказаться в таблице выше четырёхкратного чемпиона мира? Квят уже дважды финишировал в очках на «Яс Марине», так что желаем Даниилу успешно завершить сезон, тем более что сейчас никто не знает, будут ли у россиянина ещё Гран-при в Формуле-1.