«Мерседес» проиграл даже «Макларену»! Квалификация Ф-1 подарила две сенсации и скандал

«Ред Булл» против «Мерседеса»
Как и неделю назад, главной интригой квалификации была борьба «Ред Булл» и «Мерседеса»: в прошлый раз австрийцы уверенно взяли верх, но в этот раз в свободных заездах быстрее оказались немцы. Но стоило Максу Ферстаппену закончить свою первую попытку — и многочисленные болельщики на трибунах взорвались: промежуточный поул с временем 1:03,720.
Льюис Хэмилтон проехал круг за 1:04,014 и остался третьим, уступив великолепному результату Ландо Норриса (1:03,958). Валттери Боттас первую попытку проехал с четвёртым временем, а Серхио Перес, уступив напарнику полсекунды, замкнул топ-5.
Во второй попытке Ферстаппен и Хэмилтон не улучшили на первом секторе, зато с рекордным временем его прошёл Ландо Норрис! Макс так и не смог прибавить, но Норрис потерял относительно лидера «Ред Булл» на втором и третьем и остался вторым — в 0,048 секунды позади времени поула!
Серхио Перес улучшил и поднялся на третью строчку, а вот Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас показали лишь четвёртое и пятое время — это была худшая квалификация «Мерседеса» в этом сезоне.
Триумф «Альфа Таури» и героизм Расселла
На шестой и седьмой позициях расположились Пьер Гасли и Юки Цунода — этот результат для японского дебютанта стал лучшим в Формуле-1. Восьмым квалифицировался Себастьян Феттель, но главным героем, несмотря на успех Норриса, стал Джордж Расселл: британец на «медиуме» прошёл в Q3 и занял девятую позицию, опередив Лэнса Стролла!
А вот «Феррари» в Q3 на «медиуме» не прошла: Сайнсу не хватило шести тысячных, Леклеру — менее пяти сотых! Машины из Маранелло в итоге будут стартовать с шестого ряда.
На 13-м месте квалифицировался Даниэль Риккардо — и это уже четвёртый случай в пяти последних гонках, когда австралиец остаётся во втором сегменте. Его напарник, напомним, в каждой квалификации этого года был в десятке сильнейших.
Ещё одним разочарованием стало 14-е место Фернандо Алонсо, однако испанцу помешал Себастьян Феттель. «Альпин» догнал «Астон Мартин» в последнем повороте, и немец не успел уступить дорогу, испортив круг Фернандо. Испанец был очень недоволен и долго матерился по радио, а дальнейшие извинения Себа уже не играли роли.
Замкнул же протоколы второй части Антонио Джовинацци — итальянец лишился быстрейшего круга за нарушение границ трассы.
Кими и Окон снова остались в Q1
16-е место — лучший результат Кими Райкконена в трёх последних квалификациях, но для финна это уже третий подряд вылет в третьем сегменте! Совсем недавно Хеви Пухолар обещал помочь финну со скоростью на одном быстром круге, однако пока никакого эффекта это не даёт.
Но куда больше удивляет второе подряд 17-е место Эстебана Окона. Как сказал сам пилот в прошлый раз, вылет уже в Q1 — неприемлемый результат для «Альпин», которая, к слову, борется за пятое место Кубка конструкторов.
На 18-й позиции расположился Николас Латифи — в девятый раз в девяти квалификациях канадец уступает напарнику, ну а на последнем ряду традиционно остались «Хаасы»: Мик Шумахер на полсекунды опередил Никиту Мазепина, в этой паре счёт 8-1 в пользу немца.
Гран-при Австрии стартует в воскресенье, 4 июля, в 16:00 по московскому времени.
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