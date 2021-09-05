Нет приёма против Макса! «Мерседесы» даже вдвоём капитулировали перед Ферстаппеном

Старт за Ферстаппеном

Ферстаппен стартовал просто блестяще и уже к середине круга уехал от пелотона на полторы секунды. Тем временем Хэмилтон и Боттас сохранили второе и третье места, отбившись от атаки Гасли, Леклер и Сайнс остались на пятом и шестом местах, а на седьмое прорвался Алонсо.

Стартовал седьмым Джовинацци — накануне итальянец провёл лучшую квалификацию в сезоне, но уже на первом круге Антонио потерял три позиции: вперёд прорвались оба пилота «Альпин» и Даниэль Риккардо.

Позади хорошо стартовал Никита Мазепин — ему на первом круге удалось пройти Мика Шумахера и выйти на 17-е место. И это при том, что россиянин, в отличие от напарника, стартовал на более жёстких шинах. В конце первого круга Мик пытался контратаковать, но Никита заблокировал манёвр, Шумахеру пришлось отступить — в конце пятого круга немец поехал на пит-лейн и перешёл на «хард».

За три круга Ферстаппен оторвался от Хэмилтона на 2,3 секунды. Льюис и Боттас держались позади и даже Гасли, Леклер и Сайнс растянулись по трассе. Лишь в борьбе за седьмое место Эстебан Окон прессинговал Фернандо Алонсо — на старте между гонщиками «Альпин» даже произошёл контакт, но испанец не пускал француза, хотя явно его сдерживал.

«Андеркат» не прошёл

В конце 20-го круга Хэмилтон свернул на первый пит-стоп, но в «Ред Булл» разгадали игру соперников и кругом спустя сменили шины Максу. Оба оказались позади Боттаса, но на более жёсткой резине Льюис поехал в темпе Ферстаппена, а разрыв между ними стабилизировался на уровне 1,8 секунды.

Валттери же оставался на трассе, и к 29-му кругу Ферстаппен догнал гонщика «Мерседеса». Долго на изношенном «софте» Боттас держаться не мог и в финальном профилированном повороте пропустил «Ред Булл». Хэмилтону вроде бы удалось за это время подтянуться к Максу, но в чистом воздухе голландец был неудержим и снова уехал от британца на полторы секунды.

Боттас побывал в боксах после 32-го круга. Ферстаппен вернулся в лидеры, Льюис и Валттери расположились вторым и третьим. На четвёртой строчке закрепился Пьер Гасли, но француза прессинговал Шарль Леклер: гонщик «Феррари» лишь на середине дистанции сменил шины и теперь стремительно догонял «Альфа Таури» на новом комплекте «харда».

На 38-м круге Ферстаппен получил команду атаковать и готовиться ко второй остановке — в «Ред Булл» хотели исключить шанс «андерката» со стороны «Мерседеса». Немцы отреагировали тем, что срочно позвали в боксы Хэмилтона. Льюис вернулся на трассу вторым, но в группу круговых и стал терять время. Макс свернул в боксы в конце 40-го круга, благополучно провёл пит-стоп и вернулся на трассу со свежим «хардом» и отрывом в три секунды от Хэмилтона.

Сход Мазепина

На 44-м круге в боксы свернул Никита Мазепин — для россиянина это был технический сход. В Зандворте Мазепин должен был победить Мика Шумахера — после пропущенной на первом круге атаки и раннего пит-стопа немец отстал от напарника на полминуты и уже не имел шансов контратаковать.



Пусть гонка в Зандворте завершилась для Мазепина и не слишком удачно, шасси, которое получил Никита в Бельгии, ему, похоже, подходит: последние два уик-энда россиянин смотрится куда увереннее, чем в начале сезона, и всё чаще борется с Шумахером. Хотя лучше бы обходилось без неразберихи, как в квалификации…

Новый лидер чемпионата

Под финиш Ферстаппен довёл свой отрыв от Хэмилтона до нескольких секунд и завоевал 17-ю в карьере победу. Льюис финишировал вторым и уступил голландцу лидерство в чемпионате — Макс теперь опережает действующего чемпиона на три очка. Зато благодаря третьему месту «Мерседес» увеличил отрыв от «Ред Булл» в Кубке конструкторов — до 12 очков. Валттери, к слову, чуть не «украл» быстрейший круг у Хэмилтона, несмотря на прямой запрет из боксов.

Четвёртое место благополучно удержал Пьер Гасли, пятым финишировал Шарль Леклер, на шестое место на последнем круге прорвался Фернандо Алонсо, опередивший Карлоса Сайнса. Восьмое место занял Серхио Перес, стартовавший с пит-лейна, а замкнули топ-10 Эстебан Окон и Ландо Норрис.

Следующий этап — Гран-при Италии — пройдёт 12 сентября в Монце.