Ферстаппену нет равных, Мазепин всё увереннее. Оценки за Гран-при Нидерландов

Смена шасси пошла Мазепину на пользу — в Зандворте россиянин победил бы Шумахера, если бы не сход.

Главный триумф в карьере Ферстаппена, новый успех Гасли и не состоявшаяся победа Мазепина над Шумахером — в субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9,5

Это была историческая победа Ферстаппена, и в конце его карьеры этот уик-энд будут вспоминать как один из величайших триумфов Макса. На своей домашней трассе, которая была новой для всего пелотона, Ферстаппен разгромил соперников в квалификации (хотя не обошлось без помарки), а затем уверенно контролировал гонку, не оставив «Мерседесу» ни шанса. «Ред Булл» в этот уик-энд смотрелся точь-в-точь как в свои лучшие годы.

Льюис Хэмилтон — 9

Единственным шансом британца был старт, но ещё до первого поворота Ферстаппен заблокировал Хэмилтона. После финиша Льюис заявил, что атаковал всю дистанцию и проехал одну из лучших гонок в жизни, но при этом британец ни разу не выглядел угрозой для лидера. Так уплывают чемпионские титулы.

Пьер Гасли — 9

Четвёртое место Гасли не стало лучшим в сезоне — в Баку француз был третьим, однако кроме той хаотичной гонки, Пьер ни разу не поднимался так высоко в этом году. Причём в Зандворте, в отличие от Гран-при Азербайджана, никто из фаворитов не выбыл из борьбы досрочно. Отличная гонка и прекрасный темп, позволивший удержать позади Шарля Леклера.

Фернандо Алонсо — 8,5

Испанец уступил Окону в квалификации (всего пару сотых притом!), но реабилитировался тем, что прошёл напарника на первом круге, а под финиш отобрал позицию у Карлоса Сайнса. Несмотря на возраст, Алонсо на дистанции смотрится отлично и в трёх последних гонках (Бельгию не считаем) финишировал в топ-7.

Шарль Леклер — 8

После финиша на пятом месте Леклер посетовал, что мог бы быть четвёртым, если бы лучше выступил в квалификации, а там Шарль, отметим, сам попросил инженеров увеличить угол атаки антикрыла, что оказалось неверным шагом. Тем не менее даже пятое место — отличное подспорье для «Феррари» в Кубке конструкторов.

Даниэль Риккардо — 7

Австралиец опередил Норриса в квалификации (во второй раз подряд, к слову) и закончил первый круг девятым. Однако, стартовав на более мягкой резине и раньше поехав в боксы, Риккардо вынужден был сдерживать соперников для напарника, чтобы тому проще было выехать с пит-стопа. По меньшей мере половина от зачётного балла Норриса — заслуга Даниэля.

Даниэль Риккардо Фото: Dan Mullan/Getty Images

Антонио Джовинацци — 7

В субботу Джовинацци был одной из главных сенсаций в квалификации, но уже на первом круге потерял три позиции, а затем «словил» прокол и окончательно выбыл из борьбы за очки. В проколе Антонио не виноват и заслуживает сочувствия, но к этому моменту шансов подняться выше десятого места было очень мало.

Роберт Кубица — 7

Поляк не ударил в грязь лицом и вполне достойно провёл уик-энд — квалифицировался не хуже, чем Райкконен неделю назад, провёл несколько сражений. Так что резервистом в «Альфа Ромео» Кубица числится не только для красоты.

Валттери Боттас — 6,5

Помочь напарнику финн не смог: на изношенном «софте» под натиском Ферстаппена Боттас продержался лишь пару кругов. Едва ли при такой разнице в скорости можно было ожидать большего, так что в целом Валттери отработал как стандартный второй номер. На фоне последних неудач — уже неплохо.

Эстебан Окон — 6,5

В квалификации француз в третий раз подряд опередил Алонсо — в последний раз Фернандо проигрывал напарнику три раза подряд в 2013-м, когда выступал с Фелипе Массой за «Феррари». Впрочем, на старте Окон партнёра по команде пропустил, всю гонку провёл позади него и в итоге финишировал на три позиции ниже.

Ландо Норрис — 6,5

В Зандворте «Макларен» смотрелся значительно слабее обычного и с трудом боролся за попадание в топ-10. Ландо в такой ситуации уступил в квалификации напарнику, а под финиш едва не выбил Переса и финишировал только десятым. Одно из самых невзрачных выступлений Норриса в этом году.

Никита Мазепин — 6,5

Замена шасси во время летней паузы, похоже, пошла россиянину на пользу — в Бельгии и Нидерландах Мазепин смотрелся весьма уверенно. В квалификации Никита, правда, полсекунды проиграл Шумахеру, однако смог пройти его на первом круге на более жёстких шинах и не отступил во время контратаки. Если бы не сход, это была бы победа над напарником.

Карлос Сайнс — 6

После ошибки в третьей тренировке Сайнс совсем немного уступил Леклеру в квалификации, но в гонке смотрелся по сравнению с напарником намного слабее: пропустил Алонсо и на финише уступил партнёру по команде полминуты.

Юки Цунода — 6

В Зандворте Цунода прошёл во второй сегмент и мог бы стартовать выше 14-го места, если бы не красные флаги. На первом отрезке Юки зацепился за Норриса и на протяжении 13 кругов прессинговал британца, а затем выбыл из борьбы из-за проблем с двигателем.

Серхио Перес — 5,5

Провал Чеко в квалификации объясняется трафиком, а лишь восьмое место на финише — испорченным в борьбе с Мазепиным комплектом резины и столкновением с Норрисом. Но всего этого можно было бы избежать, если бы первый круг Серхио в Q1 получился бы лучше. В конце концов в распоряжении Переса была лучшая в этот день машина на решётке.

Серхио Перес Фото: Dan Mullan/Getty Images

Лэнс Стролл — 5,5

«Астон Мартин» в этот раз был далёк от борьбы с «Альпин», и даже фирменный старт не помог Строллу ничего отыграть на первом круге. Лишь проблемы Расселла под конец гонки позволили канадцу вернуться на 12-е место, иначе он финишировал бы ниже стартовой позиции.

Себастьян Феттель — 5

Напарник канадца тоже не блистал. И хотя вины немца в неудачной квалификации нет — не вовремя устроили разборки пилоты «Хааса», в развороте по ходу гонки Себ виноват сам. Если бы не этот инцидент, на финише Феттель мог бы оказаться впереди Стролла: напарников разделили лишь 2,2 секунды.

Мик Шумахер — 5

В тренировках Шумахер уступал Мазепину, но за счёт более сильной второй попытки в Q1 сумел его опередить. Однако на первом круге гонки сначала пропустил его, а затем во время рискованной атаки сломал антикрыло, что в итоге и предопределило ранний пит-стоп и всю гонку в конце пелотона. Да, можно жаловаться на действия россиянина, но можно сказать, что сам Мик не сумел провести более грамотную атаку, перехитрив соперника.

Николас Латифи — 4,5

В квалификации Латифи по примеру напарника разбил машину и стартовал в итоге с пит-лейна, что предсказуемо завершилось 16-м местом без шансов на очки.

Джордж Расселл — 4,5

Сам Расселл, к слову, тоже справился немногим лучше. Его авария в субботу была попроще, стартовал британец 11-м, но в гонке превысил скорость на пит-лейне, схлопотал штраф и в итоге вовсе остановился в боксах.