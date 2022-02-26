Джереми Кларксон оскорбил Мазепина. Знаменитого ведущего раскритиковали даже иностранцы

Знаменитый телевизионный ведущий Джереми Кларксон славится в том числе своими острыми и спорными заявлениями в соцсетях. На сей раз Кларксон решил обрушиться с критикой на российского гонщика «Хааса» Никиту Мазепина. Почему-то именно Мазепин стал в глазах Кларксона ответственным за происходящее на Украине.



«Никита Мазепин. Ты чёртов идиот. Иди и гоняйся в России сам по себе. И всё равно ты проиграешь», — написал Кларксон в своём аккаунте в «Твиттере».

В оригинале Кларксон использовал слово retard, которое можно перевести не только как «идиот», но и как «умственно отсталый». На Западе употребление оскорблений, созвучных медицинским диагнозам, сейчас считается абсолютно неуместным, поскольку, как считается, оскорбляет ни в чём не виноватых обладателей этих диагнозов. Недаром несколько лет назад за то же самое слово retard в адрес одного из стюардов жёсткой критике был подвергнут Макс Ферстаппен. Кларксон ту ситуацию не учёл — и получил в свой адрес волну не поддержки, а возмущения.



Mucker1984: «Ты мог выбрать так много слов, с которыми всё было бы в порядке, но одно это портит всё заявление. Почему? Была ли в этом какая-то необходимость?»



На этот вопрос Кларксон ответил: «Я думаю, что сделал всё верно».



Drunken_People: «А мог бы ты не использовать это слово?»



vigwankevoface1: «Меня беспокоит, что с твоей стороны исходят подобные слова. Мазепин настолько юн, что мог бы быть твоим внуком. Абсолютно неоправданно».

BrianLBarnett: «Нет абсолютно никакой необходимости в подобном уничижительном языке. Из всех слов, которые могли бы быть выбраны, неудачно выбрано именно это. Я считаю его оскорбительным лично в мой адрес как отца двух детей с нарушениями обучаемости. Меня это словно выворачивает наизнанку».



HsouthwellFE: «Ты знал, что отправлять такой твит было неправильно, когда писал его. Это слово не приходит на ум кому-либо из взрослых в независимости от того, как они злы».

lucy_evzz: «От этого слова мне физически нехорошо. Когда я вижу, что такое дерьмо пишет журналист, которым я восхищаюсь, это сильно разочаровывает».



p_thursty: «Как человек с дислексией я полностью поддерживаю использование вами этого слова».

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Chris1Britten: «Мне нравится всё, что ты делаешь, я смотрел твои шоу и наслаждаюсь твоими колонками. Использование слова «идиот» настолько необязательно… Я возглавляю спецшколу, нашим детям такое не нужно».



RayzaPerez: «Как насчёт того, чтобы прекратить распространять хейт и делать эту ситуацию ещё хуже? Пожалуйста, прекрати все эти абсурдные твиты ради привлечения внимания».



philiptga: «Я как отец ребёнка с ДЦП был бы очень благодарен, если бы ты использовал другой язык. Тебе ничего не стоит быть чуть более осмотрительным и при этом всё равно успешно доносить свою точку зрения. У тебя есть возможность влиять. Но ты можешь использовать её лучше».

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Michael64732520: «Джезза, ты в порядке? Я абсолютно не фанат Мазепина, но случившееся ведь не его ошибка, не так ли? И у тебя нет нужды оскорблять людей, которых ты даже не знаешь лично. Если верить Мику Шумахеру, то Никита действительно приятный парень. Тебе следует узнать кого-либо, прежде чем его критиковать».



Michaelparadisi: «Я ни в коем разе не фанат Мазепина, но ему 22 года, и он «застрял» между связями своей семьи с Путиным и друзьями/связями с людьми на Украине. Этот парень в непростом положении для того, чтобы высказывать то мнение, которого вы от него хотите услышать. Этот твит неправильный».



@SavMondo: «Я полностью за право на своё мнение, но не за оскорбления про инвалидность».

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Журналисты попросили прокомментировать скандальный твит главу «Хааса» Гюнтера Штайнера.



«Я слышал про этот твит. Возможно, он был написан в момент ярости или чего-то ещё, потому что несёт весьма прямое обращение. Но лучше всего не изучать в подробностях, в чём тут дело.



Похоже, в настоящий момент лучше просто не думать о сложившейся ситуации. Нам просто нужно посмотреть, чем всё закончится, пройти через это. Надеюсь, Никита сможет не опустить голову и продолжать идти вперёд», — приводит слова Штайнера Formula Rapida.