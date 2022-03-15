Сколько «Феррари» уступает «Ред Булл» и реален ли темп «Хааса»? Разбор от экспертов Ф-1

Позади остались предсезонные тесты Формулы-1, а уже совсем скоро — первый этап сезона-2022 в Бахрейне. Собрали самые интересные мнения журналистов по итогам испытаний в Сахире.

«В «Ред Булл» весь день улыбались»

После отличного круга Макса Ферстаппена ближе к окончанию тестов в Бахрейне «Ред Булл» назвали фаворитом нового сезона Ф-1. С этим мнением согласен экс-пилот Ф-1, эксперт Sky Sports Мартин Брандл.

«Для меня «Ред Булл» — очевидный фаворит. У меня нет сомнений, что с новым аэродинамическим пакетом они сделали существенный шаг вперёд. «Ред Булл» продвинулся в плане скорости, включая длинные серии кругов. Они весь день улыбались. Думаю, новинки внезапно сделали лучше общую работу машины. Однако «Ред Булл» предстоит сразиться с «Феррари». Эти двое — в роли первого номера и претендента, тут нет сомнений», — заключил британец.

«Произведённое «Ред Булл» впечатление ещё сильнее, потому что обычно на тестах они особо не выделяются, — напоминает Эндрю Бенсон из BBC. — Это не обязательно значит, что Ферстаппен и «Ред Булл» подойдут к первой гонке в роли единственного фаворита. Но они точно будут среди них. Если говорить об их потенциальных соперниках, то сильное впечатление произвела «Феррари»: они были быстры и стабильны с самого начала тестов в Испании».



Гэри Андерсон из The Race поделился своим мнением насчёт расклада сил. В группе лидеров — «Ред Булл» и «Феррари». Во второй — «Мерседес», «Макларен» и «Альфа Ромео». В третьей — «Альпин», «Альфа Таури», «Хаас» и «Астон Мартин». В четвёртой — «Уильямс».



«Я должен сказать, что каждый раз, когда «Феррари» под управлением какого-либо из пилотов выезжала на трассу, то её темп был в порядке, — похвалил Андерсон «Скудерию». — Будет ли «Феррари» на поуле и вырвется ли вперёд в гонке? Вероятно, нет, но если она отработает уик-энд чётко, то «Феррари» окажется способна попортить кровь тому, кто возьмёт поул.

Как всё-таки сильно «Ред Булл» опережает «Феррари»? Разрыв попробовал прикинуть авторитетный обозреватель Марк Хьюз из The Race.



«Правда ли RB18 на семь десятых быстрее F1-75? Вероятно, нет. Для начала отметим, что лучшее время Шарля Леклера было поставлено перед красным флагом из-за сломавшейся машины Боттаса, а время Ферстаппена — после, когда трасса стала прохладнее и быстрее. Между двумя кругами было где-то 15 минут. Во-вторых, после установки своего времени Леклер заехал за ещё одним комплектом шин. Он был на три десятые быстрее на втором секторе, но потерял время на первом и третьем. Потенциально его лучший круг на три десятые быстрее. Таким образом, Шарль проиграл бы Ферстаппену четыре десятые. Но часть этого отставания можно отнести на счёт уровня сцепления трассы.

После красного флага, когда Ферстаппен показывал свои круги внутри 1:31, Леклер провёл впечатлящий отрезок из 12 кругов на шинах С3 со средним временем 1:38.44. До красного флага Ферстаппен проехал на комплекте С3 девять кругов со средним темпом 1:38.27. Но тут сцепление с трассой играло уже, скорее, на пользу Леклеру. В целом у «Ред Булл» есть небольшое, но существенное преимущество над «Феррари».

Из различных длинных серий кругов мы можем предположить, что «Ред Булл» быстрее «Феррари», которая, в свою очередь, быстрее «Мерседеса», который — может, да, а может, нет — быстрее «Макларена». Но у «Макларена» было не так много длинных серий. «Хаас» медленнее «Мерседеса» (и заодно «Макларена»), но, похоже, слегка быстрее, чем «Альпин», которая быстрее «Астон Мартин» и «Альфа Таури», которая, в свою очередь, быстрее «Альфа Ромео», которая опережает «Уильямс».

«Со стороны выглядит, что машина «Мерседеса» ужасна в управлении»

Насколько всё плохо у команды Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла? Все сходятся во мнении, что у немцев пока проблемы на фоне двух лидеров тестов, но недооценивать их никто не собирается.



«Не списывайте «Мерседес» со счетов, — предупреждает Мартин Брандл. – Уверен, когда когда они поднимут обороты мотора, то окажутся быстрее».



С коллегой соглашается Энтони Дэвидсон: «Я всё равно считаю, что там есть потенциал. Но не выглядит так, что машина хороша в управлении, ей мешают проблемы с раскачиванием».



«Да, мы их не списываем, но у них правда проблемы, — добавляет со своей стороны комментатор Sky Sports Дэвид Крофт. – Со стороны выглядит, что машина ужасна в управлении. Джордж и Льюис говорили про это, и Льюис отметил, что команда сейчас не в том положении, чтобы выигрывать гонки на старте сезона. Но они — восьмикратные обладатели Кубка конструкторов, и это не просто так. Они всё исправят, но вопрос, какую фору получат «Ред Булл» и «Феррари»? Если бы Гран-при прошёл в прошлые выходные, «Мерседес» не выиграл бы. Но как много времени понадобится «Мерседесу», чтобы выйти на должный уровень?»

Как всегда глубокую аналитику, с инсайдами, предлагает Михаэль Шмидт из Auto Motor und Sport.



«Данные GPS «Феррари» показывают: «Мерседес» W13 – быстрейшее авто в медленных поворотах. И обладатель Кубка конструкторов в основном использует мотор в щадящем режиме. Эту информацию корректирует инженер самого «Мерседеса»: «Мы уже пару раз повышали режим». В остатке выходит, что отставание «Мерседеса» от «Ред Булл» и «Феррари» — полсекунды. Комментарий главного гоночного инженера «Мерседеса» Эндрю Шовлина: «Сейчас мы не можем ехать со временем «Ред Булл», но оно нас не пугает».



«Мерседес» теряет время на прямых и в скоростных поворотах. Причина — проблема с раскачиванием машины, которая тормозит «серебряные стрелы» сильнее, чем другие болиды в пелотоне. «Когда мы сможем взять дельфинирование под контроль, это принесёт нам больший отыгрыш во времени, чем любое обновление. Потому что тогда мы сможем оптимально настроить машину. А пока приходится идти на компромисс», — признаёт инженер».

«Такие результаты «Хааса» были показаны с пустыми баками»

Из анализа портала The Race выделим высказывания, посвящённые «Альпин» (8-е место в их раскладах), «Астон Мартин» (6-е) и «Хаасу» (5-е).

«На протяжении прошлой недели в разные моменты «Альпин» смотрелась так, что могла занять любое место от лидирующего в средней группе до её задней части. Эта группа настолько плотная, то попробовать предугадать, выйдет ли «Альпин» в Бахрейне в третий сегмент или вылетит в первом, невозможно.



Что привлекло всеобщее внимание, так это темп «Астон Мартин» AMR22 на длинных сериях. Он позволяет предположить, что болид в борьбе за лидерство в средней группе — пусть и в компании ряда других команд.



«Хаас», вероятно, работал с малой загрузкой топливом и более мощным режимом мотора, чем некоторые другие, да и условия на трассе были другими. Но он в любом случае впечатлял — говорим ли мы про время на круге, поведение машины на телекартинке или при взгляде своими глазами на трассе».

По мнению Энтони Дэвидсона, позади тройки топ-команд идут «Макларен», «Астон Мартин», «Альпин» и «Альфа Таури».



«Определённо, «Альфа Ромео» не последняя, — добавляет эксперт Sky Sports. — Исходя из увиденного мною на тестах, а я говорю как про время на круге, так и поведение машины, то, увы, я бы поставил в самый низ «Хаас» и «Уильямс».



И напоследок — мнение о потенциале «Хааса» от Гэри Андерсона: «Не позволим себя одурачить: очевидно, что такие результаты были показаны с пустыми баками и во время эксклюзивной работы на трассе вечером. Как бы то ни было, «Хаас» явно сильнее, чем был в прошлом году».