Как они вообще его взяли?! 7 самых странных трансферов в истории Формулы-1

Кадровые решения команд – одна из самых горячих тем в Формуле-1. Вокруг каждого перехода разгораются жаркие дебаты в болельщицкой среде на темы: «заслуживает ли пилот перехода в эту команду», «потянет ли он уровень гоночной конюшни», «чем он лучше других кандидатов на вакантное место». Представляем вашему вниманию семёрку самых странных и нелогичных кадровых решений в истории Формулы-1.

1970 год. Джон Майлз — «Лотус». Альтернативные варианты — Йо Зифферт, Пирс Каридж

Стоит сказать, что у «Лотуса» достаточно большой опыт в кадровых промахах. Команда Колина Чепмена не раз ошибалась с выбором второго пилота. Однако если в подписаниях Тревора Тейлора и Дэвида Уокера ещё была какая-то логика (оба блистали на юниорском уровне), то трансфер Джона Майлза не поддаётся никакому объяснению.

В концовке сезона-1969 лидер «Лотуса» Грэм Хилл угодил в жуткую аварию, в результате которой сломал обе ноги. Посчитав, что после столь серьёзной травмы Хилл уже не сможет вернуться на былой уровень, Колин Чепмен решил расстаться с именитым британцем. Решение, прямо скажем, неоднозначное, и ладно бы на его место пригласили действительно талантливого пилота, но нет: в напарники Йохену Риндту был выбран Джон Майлз. Ещё по ходу сезона-1969 Майлз принимал участие в отдельных гонках в составе «Лотуса», но не продемонстрировал ничего выдающегося. Не блистал британец и в юниорских сериях, а потому выбор в его пользу вызывает кучу вопросов.

Что касается альтернативных вариантов, то Колин Чепмен вполне мог бы попробовать переманить швейцарца Йо Зифферта – одного из самых опытных гонщиков пелотона, который плюс ко всему уже познал вкус побед в Ф-1. После сезона-1969 Зифферт находился в поиске команды (покинул Rob Walker Racing Team – команду, куда отправился Грэм Хилл), а потому с подписанием швейцарца у «Лотуса» вряд ли возникли бы какие-либо проблемы.

Ещё одним кандидатом на место в команду Колина Чепмена мог бы стать Пирс Каридж, который здорово проявил себя в чемпионате 1969 года, ставшем для него всего лишь вторым полноценным в Формуле-1. И это уже не говоря о том, что, наверное, половина пелотона справилась бы с работой Майлза лучше, чем это сделал Джон, который за рулём чемпионского «Лотуса» смог набрать только лишь два очка.

1975 год. Йохен Масс — «Макларен». Альтернативные варианты — Жан-Пьер Бельтуаз, Крис Эймон, Жаки Икс

За «Макларен» Йохен Масс дебютировал ещё в 1974-м, проведя две последние гонки сезона за рулём третьей машины. И ладно бы дело ограничилось только этими заездами, но не тут-то было: немецкий пилот был приглашён на место завершившего формульную карьеру Дэнни Халма.

К началу сезона-1975 за плечами Масса был только один полноценный сезон в Ф-1, проведённый в составе «Сёртиса» – не самое впечатляющее достижение. Было в активе Йохена ещё и вице-чемпионство в первенстве Формулы-2, однако вряд ли подобные успехи можно назвать пропуском в чемпионскую команду, коей тогда являлся «Макларен».

Запредельная вера Тедди Майера в немецкого пилота не сказать чтобы себя оправдала: в тех трёх сезонах, что Масс провёл в «Макларене», он серьёзно уступал своим напарникам, будь то Фиттипальди или Хант. В 1976-м он и вовсе стал девятым по итогам сезона, в то время как Джеймс выиграл чемпионат. Кстати, именно недобор очков со стороны Йохена и не позволил «Макларену» замахнуться на Кубок конструкторов.

Возможно, подпиши Тедди Майер более именитого и опытного гонщика, итоговый результат был бы другим. А выбирать боссу «Макларена» уж точно было из кого. Например, перед сезоном-1975 остался без команды побеждавший в составе «БРМ» Жан-Пьер Бельтуаз, который, к слову, был настроен продолжать формульную карьеру. Также команда из Уокинга могла бы попробовать переманить заскучавшего в «Лотусе» Жаки Икса (его, кстати, рассматривали в 1976-м, но выбор пал на Ханта) или же вытащить с родины потерявшего место в Ф-1 Криса Эймона.

1982 год. Дерек Дэли — «Уильямс». Альтернативные варианты — Патрик Тамбе, Жан-Пьер Жарье

В самом начале сезона-1982 руководству «Уильямса» пришлось озаботиться вопросом пилотского состава: после второго этапа команду неожиданно покинул Карлос Ройтеманн (скорее всего, из-за начавшейся Фолклендской войны).

В третьей гонке сезона в кокпит «Уильямса» сел Марио Андретти, однако именитый американец был не готов возвращаться в Ф-1 на полное расписание – поиски пилота продолжились. В конечном итоге выбор Фрэнка Уильямса пал на ирландца Дерека Дэли. Как покажет время, это решение было ошибочным: в то время, пока его напарник Кеке Росберг сражался за титул (и даже стал чемпионом), ирландец дай бог цеплялся за редкие очки. Подобный исход вполне можно было ожидать, учитывая, что на протяжении четырёх лет выступлений в Ф-1 Дерек демонстрировал достаточно посредственные результаты.

В оправдание руководству «Уильямса» можно сказать, что сезон был в самом разгаре и подписание Дэли – больше шаг отчаяния, нежели обдуманное стратегическое решение. Но в то же время не покидает ощущение, что команда из Гроува немного продешевила. Например, «Уильямс» мог попробовать вытащить из «Озеллы» опытнейшего Жан-Пьера Жарье (Дэли, кстати, тоже вырвали из другой команды). Ну и не будем забывать, что в начале сезона где-то грустил оставшийся без команды Патрик Тамбе. «Феррари» подпишет с ним контракт только на экваторе сезона, поэтому у «Уильямса» был реальный шанс заполучить француза.

1985 год. Стефан Йоханссон — «Феррари». Альтернативные варианты — Элио де Анджелис, Рикардо Патрезе, Штефан Беллоф

После первой гонки сезона-1985 Рене Арну при загадочных обстоятельствах покинул «Феррари» (истинные причины разрыва отношений неизвестны до сих пор). На замену именитому французу был призван безработный Стефан Йоханссон, в активе которого не значилось ни одного полноценного сезона в Ф-1 – только лишь отдельные гонки.

Стефан Йоханссон в 1985 году Фото: Mike King/Getty Images

Да, задачу по поиску пилота руководству «Феррари» усложнял тот факт, что чемпионат уже стартовал и свободных гонщиков было не так уж и много. Однако не будем забывать, что в те годы контракты пилотов были устроены куда проще, нежели сейчас, а потому переманить в свои ряды приглянувшегося гонщика из менее статусного коллектива для топ-команды не представляло огромного труда. В данном случае мы намекаем на Штефана Беллофа из «Тиррелла», который в то время котировался как один из самых перспективных гонщиков мира (к сожалению, Беллоф погиб в сентябре 1985-го).

Если же мы говорим про полноценное межсезонье, то после окончания сезона-1985 «Скудерия» вполне могла бы побороться за покинувшего «Лотус» Элио де Анджелиса. Также менял команду в то межсезонье и другой именитый итальянец – Рикардо Патрезе. Как мы знаем, в «Феррари» предпочли сохранить Йоханссона, который задержится в Маранелло ещё на один сезон, после чего перейдёт в «Макларен».

1994 год. Юрки Ярвилехто — «Бенеттон». Альтернативные варианты — Микеле Альборето, Мартин Брандл

Ярвилехто – максимально странный выбор со стороны Флавио Бриаторе. В 1994-м «Бенеттон» готовился прыгнуть в чемпионскую гонку, а на позицию второго номера подписывается гонщик с тремя финишами в очковой зоне за пять лет выступлений в Ф-1.

Что интересно, комплектуя пилотский состав, Бриаторе выбирал между Ярвилехто и Альборето. И даже странно, что опытнейший гонщик с победным опытом в Ф-1 в итоге проиграл конкуренцию прозябающему в аутсайдерах финну. В качестве другой альтернативы Ярвилехто можно назвать Мартина Брандла, который в 1992 году уже выступал за «Бенеттон» – и делал это достаточно неплохо. После сезона-1993 он как раз уходил из «Лижье», а потому у Бриаторе были все шансы побороться за своего бывшего пилота («Макларен» до последнего тянул с подписанием Брандла). Возможно, против британца сыграли его слишком уж хорошие результаты в 92-м: «Бенеттону» не требовался пилот, который попробует повоевать с Шумахером за роль первого номера.

Что касается результатов Ярвилехто, то они были, прямо скажем, ужасными – один зачётный балл в четырёх гонках. Терпение боссов «Бенеттона» быстро закончилось: место Юрки в синем кокпите занял тест-пилот Йос Ферстаппен, который уже подменял финна на первых двух этапах (пропустил старт сезона из-за травмы шеи). И даже дебютант Ферстаппен показывал более впечатляющие результаты – два финиша в топ-3. Жаль мы так и не узнаем, что смог бы выжать из чемпионского «Бенеттона» кто-то из более опытных и талантливых пилотов.

1996 год. Эдди Ирвайн — «Феррари». Альтернативные варианты — Рубенс Баррикелло, Джонни Херберт

Пришествие Ирвайна в «Феррари» уж точно нельзя назвать провалом, однако в далёком 1995-м выбор в пользу британца вызывал некоторые вопросы. К тому моменту в активе Ирвайна значилось два неплохих сезона, проведённых в составе «Джордана». Но достаточно ли этого для перехода в столь амбициозную команду, как «Феррари»? Тем более что альтернативных кандидатов на роль второго пилота «Скудерии» более чем хватало.



Изначально в Маранелло планировали сохранить Герхарда Бергера на 1996 год, да только вот австриец отказался от столь заманчивого предложения, примкнув к «Бенеттону». Другим кандидатом на роль второго пилота «Феррари» являлся Рубенс Баррикелло. Да, уроженец Сан-Пауло мог оказаться в стане «красных» ещё в 1996 году.

И, кстати, выбор в пользу Рубенса был бы более чем логичным. Бразилец прекрасно зарекомендовал себя в «Джордане», частенько опережая вышеупомянутого Ирвайна во внутрикомандной дуэли.

Логичным со стороны «Феррари» было бы также и подписание Джонни Херберта. Опытный, поработавший в одной команде с Шумахером, да ещё и побеждавший в Ф-1. Чем не идеальный второй номер для перестраивающейся «Скудерии»? Но внезапно подписали Ирвайна, причём всего через пару недель после того, как он продлил контракт с «Джорджаном» — даже не подозревая, что ему могут позвонить из Маранелло.

1999 год. Алессандро Дзанарди — «Уильямс». Альтернативные варианты — Жан Алези, Джонни Херберт

Безусловно, Алессандро Дзанарди – легенда мирового спорта. Его возвращение в гонки после страшной аварии, в которой он потерял обе ноги, – настоящий подвиг. Ни в коем случае не оспаривая величие Дзанарди, мы поговорим об итальянце исключительно в контексте его перехода в «Уильямс».

В преддверии сезона-1999 команда сэра Фрэнка полностью сменила пилотский состав: на замену тандема Вильнёв – Френтцен были призваны Ральф Шумахер и Алессандро Дзанарди. И если подписание талантливого немца выглядело абсолютно логичным ходом, то выбор в пользу Дзанарди виделся весьма спорным решением.

Ральф Шумахер и Алессандро Дзанарди на презентации Фото: Tobias Heyer/Getty Images

Да, перед переходом в «Уильямс» Алессандро блеснул за океаном: взял два титула в серии CART. Однако в Ф-1 результаты итальянца были не столь радужными, как за океаном. В активе Дзанарди значилось всего лишь два полноценных сезона, проведённых в составе умирающего «Лотуса», последний из которых датировался 1994 годом. То есть «Уильямс» подписывал пилота, который пять лет не выступал в Ф-1, а когда выступал, не показывал сверхвыдающихся результатов (один финиш в топ-6).

Если говорить об альтернативных вариантах, то «Уильямс» мог, например, попытаться перехватить уходившего из «Заубера» Джонни Херберта, о конкурентных преимуществах которого мы уже рассказали. Из того же «Заубера» коллектив из Гроува мог бы попробовать вытащить Жана Алези, который при всех своих достоинствах был вынужден прозябать в не самой амбициозной команде. В конце концов, «Уильямс» не препятствовал уходу Френтцена, который в итоге провёл блестящий сезон в составе «Джордана».