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Формула-1, Гран-при Азербайджана 30 апреля 2023 года в Баку — онлайн-трансляция, фото, новости

Есть ли у «Феррари» шанс против «Ред Булл» и ждать ли фестиваля аварий? Ф-1 в Баку — LIVE
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Гран-при Азербайджана Ф-1
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Очень надеемся, что Гран-при Азербайджана выйдет как всегда ярким. Старт — в 14:00 мск.

После паузы аж в месяц Формула-1 наконец вернулась. В воскресенье нас ждёт основная гонка Гран-при Азербайджана в Баку. Болид «Ред Булл» не стал быстрейшим в квалификации, но есть ли у лидера «Феррари» Шарля Леклера реальный шанс сдержать Ферстаппена и Переса? Дополнительный вопрос — кто будет быстрее из двух пилотов «Ред Булл», учитывая любовь Чеко к городским трассам? Наконец, ждёт ли нас зубодробительная гонка с авариями, сейфти-карами и красными флагами?

Проверять начнём в 14:00 мск, но ещё до этого вас ждёт рассказ о главной гонке Формулы-2. В субботнем спринте там было очень весело — а тут гонка длиннее и с пит-стопами…

Live Дмитрий Захарченко

Майни перед первым поворотом проходит Хаугера и выходит на восьмое место.

Хаджар и Иваса по-прежнему на трассе.

22-й круг: 1 Хаджар — 2 Иваса — 3 Берман — 4 Пуршер — 5 Фиттипальди — 6 Мартинс — 7 Вести — 8 Майни — 9 Хаугер — 10 Версхор.

11:04 Дмитрий Захарченко

Дарувала тоже получает штраф — десять секунд за небезопасное возвращение на трассу после вылета в первом повороте. Джехан в данный момент занимает 13-ю позицию.

Мы же ждём пит-стопов Хаджара и Ивасы, а Пуршер пытается прессинговать Бермана, но разрыв только растёт — 1,8 секунды между «виртуальными» лидерами гонки.

17-й круг: 1 Хаджар — 2 Иваса — 3 Берман — 4 Пуршер — 5 Фиттипальди — 6 Мартинс — 7 Вести — 8 Майни — 9 Хаугер — 10 Версхор.

10:54 Дмитрий Захарченко

Вести отыгрывается после потери позиций из-за раннего пит-стопа и проходит Хаугера с Майни — Фредерик теперь седьмой.

А Аюму Иваса получает пять секунд штрафа за нарушение правил VSC. Японец отбудет его на пит-стопе.

14-й круг: 1 Хаджар — 2 Иваса — 3 Берман — 4 Пуршер — 5 Фиттипальди — 6 Мартинс — 7 Вести — 8 Майни — 9 Хаугер — 10 Версхор.

10:49 Дмитрий Захарченко

Брэд Бенавидес дважды вылетает с трассы! В первый раз Бенавидес заехал в «карман безопасности» и смог вернуться на трассу, а после второго вылета зацепил стену и застрял — режим виртуального сейфти-кара на трассе.

Второй вылет Бенавидеса

Второй вылет Бенавидеса

Фото: twitter.com/formula2

Маршалы довольно быстро эвакуируют машину Бенавидеса — спустя две минуты режим VSC снят, гонка продолжается в боевом режиме.

10-й круг: 1 Хаджар — 2 Иваса — 3 Берман — 4 Пуршер — 5 Фиттипальди — 6 Мартинс — 7 Майни — 8 Хаугер — 9 Вести — 10 Версхор.

10:41 Дмитрий Захарченко

Шесть кругов позади, и сразу пять человек совершают пит-стопы: Вести, Дарувала, Леклер, Бошунг и Дуэн.

Кругом спустя в боксы «ныряют» Фиттипальди, Мартинс, Кроуфорд — и все трое возвращаются на трассу впереди Вести.

В конце восьмого круга на пит-стоп сворачивают лидеры: Берман и Пуршер, а также Хаугер, Мэлоуни, Версхор и Новалак.

Лидируют Исак Хаджар и Аюму Иваса, но им тоже предстоит визит в боксы. Среди тех, кто на пит-лейне уже побывал, пелотон по-прежнему возглавляют Берман, Пуршер и Фиттипальди.

10:36 Дмитрий Захарченко

Пуршер проходит Бермана в первом повороте и выходит в лидеры гонки!

Борьба Бермана и Пуршера

Борьба Бермана и Пуршера

Фото: twitter.com/formula2

Но Оливер тут же контратакует на прямой с DRS и возвращает себе первую строчку!

4-й круг: 1 Берман — 2 Пуршер — 3 Фиттипальди — 4 Вести — 5 Мартинс — 6 Кроуфорд — 7 Хаугер — 8 Дарувала — 9 Мэлоуни — 10 Станек.

10:33 Дмитрий Захарченко

Пуршер проходит Фиттипальди и не отпускает Бермана — Тео ставит быстрейший круг гонки — 1:57.003. Менее полусекунды разделяет лидеров гонки.

2-й круг: 1 Берман — 2 Пуршер — 3 Фиттипальди — 4 Вести — 5 Мартинс — 6 Хаугер — 7 Кроуфорд — 8 Дарувала — 9 Мэлоуни — 10 Станек.

10:30 Дмитрий Захарченко

Старт! Берман благополучно выезжает из первого поворота лидром, Фиттипальди сохраняет второе место, Пуршер — третий, за ним — Вести, Мартинс и Хаугер.

Фото: twitter.com/formula2

В первых поворотах обошлось без инцидентов.

1-й круг: 1 Берман — 2 Фиттипальди — 3 Пуршер — 4 Вести — 5 Мартинс — 6 Хаугер — 7 Кроуфорд — 8 Дарувала — 9 Мэлоуни — 10 Станек.

10:26 Дмитрий Захарченко

Пелотон Ф-2 отправился на прогревочный круг — старт буквально через пару минут.

10:06 Дмитрий Захарченко

С поул-позиции сегодняшнюю гонку Ф-2 начнёт Оливер Берман, который на повреждённой машине выдал потрясающий круг и на одну сотую секунды опередил Энцо Фиттипальди. Вести и Пуршер разделят второй ряд стартовой решётки, а с третьего стартуют Хаугер и Дарувала.

Стартовая решётка гонки Ф-2 в Баку

Стартовая решётка гонки Ф-2 в Баку

Фото: FIA

Старт заезда — в 10:25.

10:06 Дмитрий Захарченко

Начинаем гоночный день в Баку с Формулы-2 и прежде всего напоминаем положение в общем зачёте: Иваса лидирует, но Вести и Пуршер уступают японцу всего восемь очков.

Общий зачёт (топ-10):
1. Аюму Иваса (ДАМС) — 58 очков.
2. Фредерик Вести («Према») — 50.
3. Тео Пуршер (АРТ) — 50.
4. Ральф Бошунг («Кампос») — 33.
5. Артур Леклер (ДАМС) — 33.
6. Джехан Дарувала (МП) — 32.
7. Куш Майни («Кампос») — 31.
8. Деннис Хаугер (МП) — 30.
9. Зейн Мэлоуни («Карлин») — 29.
10. Ричард Версхор («Ван Амерсфорт») — 25.

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