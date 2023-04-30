Очень надеемся, что Гран-при Азербайджана выйдет как всегда ярким. Старт — в 14:00 мск.

Есть ли у «Феррари» шанс против «Ред Булл» и ждать ли фестиваля аварий? Ф-1 в Баку — LIVE

После паузы аж в месяц Формула-1 наконец вернулась. В воскресенье нас ждёт основная гонка Гран-при Азербайджана в Баку. Болид «Ред Булл» не стал быстрейшим в квалификации, но есть ли у лидера «Феррари» Шарля Леклера реальный шанс сдержать Ферстаппена и Переса? Дополнительный вопрос — кто будет быстрее из двух пилотов «Ред Булл», учитывая любовь Чеко к городским трассам? Наконец, ждёт ли нас зубодробительная гонка с авариями, сейфти-карами и красными флагами?

Проверять начнём в 14:00 мск, но ещё до этого вас ждёт рассказ о главной гонке Формулы-2. В субботнем спринте там было очень весело — а тут гонка длиннее и с пит-стопами…