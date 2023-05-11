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Самые скучные гонки в истории чемпионата Формулы-1: США-2005, Бельгия-2021 и другие

7 самых скучных гонок в истории Формулы-1. Идеально, если хотите выспаться!
Лев Дорогов
7 самых скучных гонок в истории Формулы-1
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Парадоксально, но даже унылый Гран-при может оставить отпечаток в истории.

Начало этого сезона Формулы-1 получилось далеко не самым ярким, причём как в плане чемпионской интриги, так и с точки зрения отдельно взятых гонок (порадовала только Австралия). Впрочем, видали зрители и куда менее интересные Гран-при. Представляем вашему вниманию нашу субъективную семёрку самых скучных гонок в истории Ф-1.

Гран-при Франции. Сезон-1974

В 1974 году Гран-при Франции впервые прошёл на новеньком автодроме «Дижон-Пренуа». Как выяснится позднее, это была не самая лучшая идея. Трасса оказалась недостаточно широкой и, соответственно, необгонной, что естественным образом сказалось на зрелищности гонки.

Самый яркий эпизод того Гран-при абсолютно логично пришёлся на начало заезда: Карлос Ройтеманн протаранил замешкавшегося на старте Томаса Прайса, а тот, в свою очередь, подбил «Хескет» Джеймса Ханта. Из других заметных моментов гонки можно выделить разве что эффектный прорыв Фиттипальди (отыграл четыре позиции после неудачного старта), а также успешную атаку Петерсона на Лауду в споре за лидерство.

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Все знаменательные события заезда уложились в первые 30 кругов дистанции. В последующие 50 кругов внутри первой десятки не произошло вообще никаких перестановок! Так в режиме «паровозика» гонщики и завершили гонку – максимально нетипичная для того времени ситуация.

Сразу по окончании гоночного уикенда всем стало понятно, что трасса в Дижоне совсем не подходит Формуле-1. В следующем году Гран-при Франции снова пройдёт на «Поль-Рикар», а «Дижон-Пренуа» уйдёт на реконструкцию, чтобы через три года в обновлённом виде вернуться в календарь Формулы-1.

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Гран-при ЮАР. Сезон-1992

Гонка на «Кьялами» открывала чемпионат 1992 года и как бы сразу намекнула болельщиками, что впереди их ожидает не самый весёлый сезон. Как это часто бывает в скучных гонках, главные события заезда уместил в себе первый круг: Рикардо Патрезе вскочил с четвёртого места на второе, опередив двух пилотов «Макларена», а Герхард Бергер, помимо итальянца, пропустил ещё и Алези с Шумахером.

Старт Гран-при ЮАР — 1992

Старт Гран-при ЮАР — 1992

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

По итогам первого круга пелотон возглавлял стартовавший с поула Найджел Мэнселл, следом за ним расположились Патрезе и Сенна. В таком положении первая тройка проведёт всю оставшуюся гонку без какого-либо намёка на борьбу. Единственное, что могло повеселить зрителей в тот день – затяжная погоня Михаэля Шумахера за Жаном Алези: немец опередил пилота «Феррари», как только гонка перевалила за экватор. В остальном ничего хоть сколько-нибудь интересного по ходу Гран-при Южной Африки не происходило.

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Гран-при Испании. Сезон-1999

Чемпионат 1999 года выдался достаточно интригующим и событийным, подарив болельщикам напряжённое чемпионское сражение, неожиданных претендентов на титул в лице Ирвайна и Френтцена, а также эффектное возвращение Шумахера в концовке сезона. Впрочем, даже в столь красочном чемпионате нашлось место откровенно скучному Гран-при.

Интересно в Испании-1999 было только на старте

Интересно в Испании-1999 было только на старте

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Трасса «Каталунья» частенько дарит зрителям не самое интересное зрелище, однако воскресный заезд 1999 года выделяется даже на фоне других испанских Гран-при. Хотя начиналась гонка в Барселоне вполне себе обнадёживающе. На старте в лидирующей группе произошло сразу несколько перестановок: Вильнёв совершил скачок с шестого места на третье, а Ирвайн провалился со второй позиции на пятую.

К сожалению, на этом борьба на гоночном треке, по сути, была завершена. В оставшиеся 64 круга дистанции был зафиксирован только один обгон на трассе – в остальных случаях перестановки в тайминге происходили в результате сходов или пит-стопов. В конечном итоге победителем гонки стал стартовавший с поула Мика Хаккинен. Что касается героя первого круга Жака Вильнёва, то канадец не смог завершить заезд из-за проблем с коробкой передач.

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Гран-при Венгрии. Сезон-2002

Доминирование «Феррари», пик которого пришёлся на 2002 год, в целом представляло малый интерес для нейтрального зрителя. В том сезоне болельщики лицезрели немало скучноватых гонок, «самой-самой» среди которых можно назвать ту, что прошла на «Хунгароринге».

Лёгкий дубль «Феррари» на «Хунгароринге»

Лёгкий дубль «Феррари» на «Хунгароринге»

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Гран-при Венгрии 2002 года получился максимально спокойным и размеренным. В лидирующей группе никакой борьбы не наблюдалось: первая тройка финишировала в том же порядке, в каком и стартовала – победил Баррикелло, Михаэль Шумахер – второй, Ральф – третий. «Феррари» при этом официально завоевала очередной Кубок конструкторов.

Единственным ярким моментом гонки стал прорыв из середины пелотона проваливших квалификацию «Макларенов»: Райкконен с 11-го места добрался до четвёртой позиции, следом за ним финишировал стартовавший десятым Култхард. Впрочем, как это часто бывает на необгонных трассах, большую часть соперников «Серебряные стрелы» опередили благодаря удачной тактике.

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Гран-при США. Сезон-2005

Один из самых скандальных и в то же время сюрреалистичных Гран-при в истории Формулы-1. Из-за шинного скандала гонку на «Индианаполисе» пропускали клиенты «Мишлена», а это, на секундочку, 14 машин из 20. В итоге на стартовую решётку вышло всего лишь шесть болидов – пилотам «Феррари» компанию составили представители аутсайдеров «Джордана» и «Минарди».

О какой-либо интриге при подобных раскладах не приходилось и мечтать. На протяжении полутора часов гонщики одиноко наматывали круги под аккомпанемент неодобрительного свиста болельщиков. Самым ярким моментом необычной гонки стало едва не случившееся столкновение двух «Феррари». После выезда с пит-лейна Шумахер поравнялся с Баррикелло на входе в первый поворот. Получилось опасно – Рубенсу даже пришлось немного попылить по траве, чтобы избежать аварии. Других примечательных моментов в той гонке замечено не было.

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Гран-при Франции. Сезон-2019

В мире гонок «Поль Рикар» известен как довольно скучный автодром, отлично подходящий разве что для проведения тестов. Подобная слава закрепилась за французской трассой ещё в прошлом веке, поэтому случившееся в 2018 году возвращение «Поль Рикара» в календарь Формулы-1 гоночные фанаты восприняли насторожённо.

Первый же Гран-при, прошедший на трассе в Ле-Кастелле, выдался не очень интересным. Впрочем, это была только разминка: в следующем году «Поль Рикар» выдал по-настоящему унылый Гран-при. Минимум борьбы на трассе, отсутствие каких-либо происшествий и никаких перестановок в лидирующей группе – топ-4 финишировал в том же порядке, в каком и стартовал, а Льюис Хэмилтон лидировал от начала до конца.

Ярчайшей победу Хэмилтона на «Поль Рикаре» не назовёшь

Ярчайшей победу Хэмилтона на «Поль Рикаре» не назовёшь

Фото: Dan Istitene/Getty Images

В будущем Формула-1 ещё дважды приедет на «Поль Рикар», после чего Гран-при в Ле-Кастелле потеряет место в календаре сезона Ф-1. И если по гонкам во Франции болельщики ещё будут скучать, то вот по заездам на «Поль Рикаре» уже вряд ли.

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Гран-при Бельгии. Сезон-2021

Возможно, самая странная гонка в истории Формулы-1, которую и гонкой-то можно назвать с трудом. Главным катализатором всех проблем в то воскресенье стал дождь. Первый инцидент произошёл ещё до начала гонки: по пути на стартовую решётку не совладал с дождевой трассой Серхио Перес – без контакта с отбойником не обошлось. Мексиканец рисковал завершить заезд, так и не начав его, но гоночная дирекция предоставила механикам «Ред Булл» шанс восстановить машину Переса, отложив старт по причине тяжёлых погодных условий.

Вылет Серхио Переса ещё до старта Гран-при Бельгии

Вылет Серхио Переса ещё до старта Гран-при Бельгии

Фото: Lars Baron/Getty Images

С 25-минутной задержкой гонка всё же стартовала… по крайней мере, попыталась. Пилоты провели два прогревочных круга за машиной безопасности, после чего вернулись на пит-лейн. Помимо погодных условий, гоняться в тот день мешали ещё и особенности строения тогдашних болидов. Дело в том, что машины прошлого поколения эвакуировали слишком много воды, тем самым оставляя за собой стены водного спрея. Пилоты жаловались на нулевую видимость – проводить гонку в подобных условиях не представлялось возможным.

В итоге участники простояли в боксах почти три часа, после чего проехали ещё три круга за машиной безопасности, которые и позволили объявить гонку состоявшейся. Затем пелотон снова вернулся на пит-лейн, дабы дождаться истечения четырёхчасового лимита, отведённого на проведение гонки. Таким вот образом завершился самый короткий (по пройденной дистанции) Гран-при в истории Формулы-1.

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А какую из просмотренных вами гонок вы готовы назвать самой скучной? Пишите в комментариях!

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