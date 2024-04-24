От Durex до Marlboro. 7 самых значимых спонсоров в истории Формулы-1

В среду команда «Феррари» обрела нового титульного спонсора: соглашение с итальянской командой подписала знаменитая IT-компания HP. В разные годы американский гигант спонсировал «Уильямс» и «Рено», а после своего разделения на две компании Hewlett Packard Enterprise сотрудничает с «Мерседесом» и «Кик-Заубер» (с «Феррари» подписался другой «осколок», HP Inc.). В общем, с «Королевскими гонками» HP знаком не понаслышке, однако к статусу культовых спонсоров чемпионата его причислять пока что рано, потому что для этой категории есть более подходящие кандидаты. Вашему вниманию семь спонсоров, которые оставили наиболее глубокий след в истории Формулы-1.

Gunston

Сегодня – в век максимальной коммерциализации всего и вся – количество спонсоров команд Формулы-1 исчисляется десятками, но так было далеко не всегда. Долгое время в «Королевских гонках» спонсорские сделки были попросту невозможны ввиду запрета ФИА на размещение рекламы на машинах. Ситуация изменилась в 1968 году: международная федерация была больше не в силах игнорировать стремительно набирающий обороты рекламный рынок.

Первой командой, воспользовавшейся послаблениями ФИА, стала частная конюшня южноафриканского гонщика Джона Лава. На открывавший сезон домашний Гран-при на «Кьялами» Лав заявился на клиентском «Брэбеме», окрашенном в цвета местной табачной рекламы Gunston. По сути, в тот момент зародился спонсорский рынок в Формуле-1.

John Player

Всё в том же 1968-м титульным спонсором обзавелась ещё одна команда: «Лотус» заключил соглашение с табачным гигантом John Player. Чем так примечательна эта сделка, что мы её отдельно выделили? Ну, хотя бы тем, что «Лотус» стал первым постоянным участником Гран-при, который нашёл титульного спонсора – команда Джона Лава выходила на старт раз в год на этапе в ЮАР.

1968 год: «Лотус» только что перекрасился в цвета спонсора Фото: Victor Blackman/Getty Images

Ещё одним важным итогом этой сделки стал отказ «Лотуса» от культовой зелёной ливреи: британцы перекрасили машины в красно-белые цвета бренда Gold Leaf (производитель сигарет, принадлежащий John Player). По сути, этот маркетинговый ход предзнаменовал смерть такого явления, как национальные гоночные ливреи, ведь в скором времени примеру «Лотуса» последуют и другие команды.

Marlboro

Пожалуй, самый культовый и влиятельный спонсор в истории Формулы-1. Переоценить значение Marlboro для чемпионата в принципе сложно, ведь американские табачники стали первым спонсором, которому удалось из рекламодателя превратиться в полноценного участника процессов, протекающих внутри Формулы-1.

Именно Marlboro привёл в «Макларен» Джеймса Ханта, именно Marlboro помог Рону Деннису выкупить акции «Макларена» у предыдущего руководителя команды Тедди Майера, именно Marlboro стал первым нетехническим спонсором «Феррари», и, наконец, именно Marlboro поспособствовал переходу Шумахера в «Скудерию», взяв на себя затраты на зарплату немецкого чемпиона (баснословные по тем временам $ 30 млн в год). И это ведь отнюдь не полный список громких действий Marlboro в Ф-1, что ещё раз доказывает огромное влияние, которое американские табачники оказали на чемпионат.

Elf

Французская нефтяная компания ни много ни мало привела в чемпионат сразу две в будущем успешные команды. Формульная кампания Elf стартовала во второй половине 1960-х посредством сотрудничества с командой «Матра» – будущим «Тирреллом». Во многом именно благодаря поддержке французской компании Кену Тирреллу удалось прийти в Формулу-1 – все три титула его коллектив выиграет с надписью Elf на борту.

Elf долгое время помогал «Тирреллу» Фото: AllsportUK/Getty Images

Не менее важная маркетинговая победа французских нефтяников – старт формульной программы «Рено». Поначалу в Булонь-Бийанкуре были скептически настроены к приходу в «Королевские гонки», но менеджер по рекламе Elf Франсуа Гите убедил соотечественников в необходимости создания собственной команды Ф-1 – решающим аргументом стали, конечно же, деньги. Так, Elf заложил основы формульной программы концерна, который спустя пару десятилетий возьмёт два титула в Формуле-1.

Ещё одним важным для мира автоспорта шагом в исполнении французской нефтяной компании стало создание гоночной школы, которая представляла собой программу поддержки молодых пилотов – и это в эпоху, когда о подобном никто и не думал. Среди выпускников академии Elf можно найти много интересных фамилий: Прост, Тамбе, Пирони, Панис. Чем не вклад в историю Формулы-1?

Durex

На мир «Королевских гонок» Durex произвёл достаточно странное, но в то же время мощное влияние – по крайней мере в одной отдельно взятой стране. В преддверии сезона-1976 команда экс-пилота Ф-1 (чемпиона 1964 года) Джона Сёртиса заключила спонсорское соглашение с производителем средств контрацепции Durex. Казалось бы, ну заключили и заключили, что тут такого? В 2024 году, может, и ничего, а вот в куда более консервативные 1970-е эта история наделала немало шума.

Та самая «ужасная реклама» Фото: Bernard Cahier/Getty Images

Руководство BBC перспектива демонстрации в прайм-тайм логотипа производителя презервативов повергла в ужас – в первую очередь переживали, что неподобающие надписи увидят дети. Дошло до того, что представители британского канала обратились к Сёртису с просьбой снять срамные надписи с болидов, на что владелец команды ответил логичным отказом – деньги важнее этики.

В конце концов, BBC так и не решился транслировать чемпионат 1976 года в прямом эфире – тот сезон британские болельщики практически не видели. И ведь именно в том году развернулась красочная дуэль между Лаудой и Хантом. Обидно, наверное, было британцам узнать о триумфе соотечественника только из газет и по радио.

Parmalat

Пожалуй, Parmalat можно назвать самым культовым среди личных спонсоров пилотов Ф-1. В 1976-м итальянский производитель молочных продуктов заключил спонсорское соглашение с одной из главных звёзд пелотона Ники Лаудой. Примечателен в этом союзе следующий момент: если раньше спонсоры помогали пилотам найти команду, то в данном случае уже спонсор шёл по пятам за пилотом. Стоило австрийскому чемпиону сменить «Феррари» на «Брэбем», и Parmalat тут же стал титульным партнёром команды Берни Экклстоуна.

Ники Лауда и его верный спонсор Фото: Fox Photos/Getty Images

В общем, Parmalat сопровождал Лауду вплоть до завершения гоночной карьеры, а красная кепка с надписью молочного бренда со временем стала неотъемлемой частью образа австрийца (появлялся в ней на публике после того самого пожара на «Нюрбургринге»).

Red Bull

Сегодня «Ред Булл» – чемпионская команда с гигантскими ресурсами, лучшими сотрудниками и самой развитой системой поддержки молодых пилотов, но так было не всегда. Изначально австрийский концерн приходил в «Королевские гонки» в роли спонсора. Ещё в далёком 1989-м «тауриновые» выбрали выступающего в «Феррари» Герхарда Бергера рекламным лицом своей продукции.

Шесть лет спустя «Ред Булл» расширил своё присутствие в мире Формулы-1, выкупив контрольный пакет молодой команды «Заубер» и попутно став её титульным спонсором (впрочем, Дитрих Матешиц не имел права вмешиваться в управленческие процессы).

«Ред Булл» в Формуле-1: начало Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В дальнейшем гоночная программа «Ред Булл» будет обрастать новыми проектами: в 1999-м австрийский концерн запустит диковинную по тем временам программу поддержки молодых пилотов. А спустя ещё два года Дитрих Матешиц задумается о создании собственной команды Ф-1. К подобным мыслям австрийского бизнесмена подтолкнёт ссора с Петером Заубером: босс «Ред Булл» хотел усадить в «Заубер» протеже «быков» Энрике Бернольди, но руководитель команды настоял на кандидатуре некоего юнца Кими Райкконена.

Спустя четыре года после данного инцидента на стартовой решётке Формулы-1 появится команда под названием «Ред Булл». Таким витиеватым образом австрийский концерн прошёл путь от личного спонсора до автоспортивной империи. Кстати, «тауриновые» – далеко не первая организация, которая эволюционировала из спонсора в команду Формулы-1. Похожий путь в 1980-е прошёл «Бенеттон»: итальянский бренд одежды сначала спонсировал «Тиррелл» и «Альфа Ромео», а затем приобрёл «Тоулмен», создав собственною гоночную конюшню.